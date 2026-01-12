Chợ Việt rất sẵn 8 món giá rẻ là "bác sĩ phục hồi" niêm mạc dạ dày, chống ung thư: Thấy phải mua ngay!

Trong nhịp sống hiện đại, dạ dày liên tục bị bào mòn bởi nhiều thói quen xấu. Từ ăn uống không lành mạnh, lạm dụng rượu bia, căng thẳng kéo dài, thức khuya, lười vận động cho đến lạm dụng thuốc. Chúng khiến lớp màng bảo vệ suy yếu, vi khuẩn HP dễ dàng xâm nhập, niêm mạc bị tổn thương và viêm loét, tạo tiền đề cho ung thư hình thành.

Theo các chuyên gia, ngoài từ bỏ các thói quen xấu trên, xây dựng lối sống lành mạnh thì chúng ta có thể tận dụng chính chế độ ăn uống để phục hồi dạ dày. Dưới đây là 8 thực phẩm giá rẻ, có sẵn ở chợ Việt có thể "cứu" niêm mạc dạ dày, thấy phải mua ngay:

1. Bắp cải

Bắp cải chứa hàm lượng vitamin U và glutamine cực cao, đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy quá trình phân chia và tái tạo tế bào nội mô dạ dày. Các hợp chất lưu huỳnh như sulforaphane trong bắp cải giúp kích hoạt các enzyme giải độc, bảo vệ cấu trúc dna khỏi sự tấn công của các tác nhân gây đột biến.

Bạn nên ép lấy nước uống hoặc luộc chín tới để giữ lại tối đa các hợp chất nhạy cảm với nhiệt, tránh các món muối chua vì nồng độ muối cao làm suy yếu thành dạ dày.

2. Nấm

Các loại nấm đều giàu polysaccharide giúp tăng cường hệ miễn dịch và ức chế sự trú ngụ của vi khuẩn HP. Các chất chống oxy hóa trong nấm ngăn chặn sự hình thành gốc tự do, bảo vệ lớp lót dạ dày khỏi tình trạng viêm nhiễm kéo dài là tiền đề của khối u ác tính. Bạn nên nấu súp hoặc hầm kỹ để các hoạt chất quý tan vào nước, giúp dạ dày hấp thụ dễ dàng mà không cần co bóp mạnh.

3. Chuối

Chuối có khả năng kích thích sự phát triển của lớp màng nhầy đặc và dày, ngăn chặn sự ăn mòn của dịch vị. Các hợp chất chống oxy hóa trong chuối giúp trung hòa môi trường nội bào, ngăn ngừa sự thoái hóa tế bào.

Hãy ăn chuối đã chín kỹ sau bữa chính khoảng 30 phút để trung hòa dịch vị, tuyệt đối tránh ăn lúc đói vì hàm lượng magie và kali cao có thể gây kích ứng dạ dày rỗng.

4. Táo

Táo giàu pectin và flavonoid giúp trung hòa các chất độc hại phát sinh trong quá trình tiêu hóa. Những hợp chất này làm giảm các phản ứng viêm mạn tính, bảo vệ tế bào dạ dày khỏi sự tấn công của các hợp chất gây ung thư thường có trong thực phẩm chế biến sẵn. Bạn nên ăn trực tiếp cả vỏ nếu sạch để tận dụng tối đa lượng polyphenol chống oxy hóa đậm đặc ở lớp vỏ.

5. Rau bina

Rau bina chứa hàm lượng axit folic dồi dào, hỗ trợ quá trình sửa chữa các đoạn dna bị lỗi và chữa lành vết loét nhanh chóng. Chất diệp lục trong rau đóng vai trò như bộ lọc độc tố, bảo vệ niêm mạc khỏi sự bào mòn hóa học. Bạn nên nấu canh rau bina thái nhỏ hoặc chần sơ, tránh xào quá lâu ở nhiệt độ cao làm biến tính các dưỡng chất hỗ trợ niêm mạc.

6. Đu đủ chín

Đu đủ chín chứa enzyme papain giúp phân giải protein nhanh chóng, làm giảm áp lực cho dạ dày đang bị thương tổn. Lượng beta carotene và vitamin c dồi dào trong đu đủ là những chất kháng viêm tự nhiên, ngăn chặn viêm loét tiến triển thành ung thư.

Bạn nên ăn đu đủ chín mềm như món tráng miệng sau bữa chính, tránh tuyệt đối đu đủ xanh vì nhựa của nó có thể làm vết loét sâu thêm.

7. Bí ngô

Bí ngô giàu chất xơ hòa tan, tạo thành một lớp màng bao phủ dịu nhẹ lên các vùng niêm mạc đang bị kích ứng. Nó cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình sửa chữa tế bào mà không gây đầy bụng hay tăng tiết axit. Chế biến bí ngô thành các món cháo hoặc súp nấu kỹ là cách để dạ dày được nghỉ ngơi và tự hồi phục tốt nhất.

8. Sữa chua

Lợi khuẩn trong sữa chua giúp ức chế các vi khuẩn sinh độc tố gây hại cho thành dạ dày. Một hệ vi sinh khỏe mạnh ngăn chặn được các phản ứng viêm lan tỏa, giữ cho niêm mạc luôn ở trạng thái ổn định nhất. Hãy ăn sữa chua ở nhiệt độ thường sau bữa ăn khoảng 1 tiếng để hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ hệ miễn dịch đường ruột hiệu quả nhất.