Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết

12-01-2026 - 06:40 AM | Sống

Trong y học dân gian có những thực phẩm tốt cho nam, thực phẩm tốt cho nữ, muốn sống thọ, đàn ông và phụ nữ đừng nên bỏ qua 2 loại thực phẩm này.

Tại sao đàn ông không bỏ gừng?

Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, gừng từ lâu được y học cổ truyền sử dụng như vị thuốc quen thuộc với công dụng xua gió, giải cảm, kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp ăn ngon miệng. Không chỉ là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, gừng còn có giá trị dược liệu rõ rệt đối với sức khỏe.

Đối với nam giới, gừng được cho là có tác dụng hỗ trợ bổ thận, tráng dương ở mức độ nhất định, giúp cơ thể ấm hơn và tăng cường sinh lực. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần điều độ, tránh lạm dụng.

Với phụ nữ, gừng đặc biệt hữu ích trong các trường hợp buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi, nhất là phụ nữ mang thai ở giai đoạn đầu. Gừng giúp đẩy lượng hơi dư thừa trong đường ruột ra ngoài, từ đó làm giảm cảm giác khó chịu. Theo các chuyên gia, ăn gừng khi bụng rỗng có thể giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các hoạt chất, song cũng có thể dùng gừng sau bữa ăn tùy theo thể trạng từng người.

'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết.

Phụ nữ không bỏ đường

Bên cạnh gừng, đường nâu cũng là thực phẩm được khuyến nghị phụ nữ không nên bỏ qua. Khác với đường tinh luyện, đường nâu chứa nhiều khoáng chất, tác dụng bổ khí, dưỡng huyết. Theo y học cổ truyền, đường nâu hỗ trợ cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, giảm đau bụng kinh; đặc biệt hữu ích với phụ nữ sau sinh trong quá trình phục hồi thể lực.

Việc uống nước đường nâu trong thời gian dài còn được cho là giúp da dẻ hồng hào, tăng vẻ tươi tắn. Chính vì vậy, các thức uống như trà gừng đường nâu hay đường nâu táo tàu ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn.

Các chuyên gia cho rằng, gừng và đường nâu nếu được sử dụng hợp lý có thể trở thành “bộ đôi” hỗ trợ sức khỏe cho cả nam và nữ, góp phần bảo vệ thể trạng và duy trì vẻ ngoài khỏe mạnh.

Từ sau 60 tuổi, nếu muốn sống lâu, bạn cần phải kiên trì thực hiện 7 thói quen "lười biếng" này

Theo Nguyễn Việt Hưng/VTCnews

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da

Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da Nổi bật

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này Nổi bật

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà

04:45 , 12/01/2026
Vực sâu ở tuổi 40

Vực sâu ở tuổi 40

04:29 , 12/01/2026
Mua vàng online: Nhận tiền tươi 350 triệu, đợi 2 tháng vẫn trắng tay vì giao hàng ảo, luật sư chỉ cách đòi bồi thường gấp 3

Mua vàng online: Nhận tiền tươi 350 triệu, đợi 2 tháng vẫn trắng tay vì giao hàng ảo, luật sư chỉ cách đòi bồi thường gấp 3

00:06 , 12/01/2026
Nghệ sĩ Hồng Nga không nhận ra đồng nghiệp

Nghệ sĩ Hồng Nga không nhận ra đồng nghiệp

23:35 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên