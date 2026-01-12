Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 gia đình có 2 con trên tàu điện ngầm: Khoảng cách không nằm ở tiền bạc, mà ở cách dạy con

12-01-2026 - 06:50 AM | Sống

Cuối cùng, thứ được đem ra so sánh không phải là con cái, mà chính là cách làm cha mẹ.

Nhiều gia đình mong muốn sinh con thứ hai, với suy nghĩ “đông con thì vui cửa vui nhà”. Nhưng một câu hỏi rất thực tế mà không phải ai cũng dám đối diện là: mình có đủ khả năng nuôi dạy tốt hai đứa trẻ hay không?

Bởi ngay cả với một đứa trẻ, không ít cha mẹ vẫn còn loay hoay, mệt mỏi, thậm chí bất lực trong việc dạy con.

Gần đây, một bức ảnh chụp trên tàu điện ngầm được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm. Trong cùng một không gian, xuất hiện hai gia đình đều có hai con nhỏ, nhưng hình ảnh lại tạo nên sự tương phản rất rõ rệt.

2 gia đình có 2 con trên tàu điện ngầm: Khoảng cách không nằm ở tiền bạc, mà ở cách dạy con - Ảnh 1.

Ở một bên, hai đứa trẻ quấn quanh mẹ, cầm điện thoại chơi đùa, tranh giành nhau, nói cười ồn ào. Người mẹ trông mệt mỏi, không khí xung quanh khá căng thẳng.

Ở bên kia, cũng là hai đứa trẻ, nhưng các em ngồi yên lặng đọc sách, xem truyện tranh. Người mẹ không quát mắng, không nhắc nhở liên tục, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đồng hành cùng con.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là “diễn”, là cố tình làm màu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, sẽ thấy rất khó để duy trì sự tập trung và thói quen đọc sách trong một không gian ồn ào như tàu điện ngầm nếu điều đó không đến từ nếp sinh hoạt hằng ngày.

Điều đáng nói là các em đang đọc truyện tranh – thứ mà không ít phụ huynh xem là “không có ích”. Trong khi đó, với nhiều gia đình, đọc sách ngoài giờ học lại chính là cách giúp trẻ hình thành thói quen tập trung, nuôi dưỡng sự tò mò và khả năng tự học.

2 gia đình có 2 con trên tàu điện ngầm: Khoảng cách không nằm ở tiền bạc, mà ở cách dạy con - Ảnh 2.

Bức ảnh khiến nhiều người nhận ra: khoảng cách giữa trẻ em không đơn thuần đến từ điều kiện kinh tế, mà phần lớn đến từ nhận thức và cách giáo dục của cha mẹ.

Một gia đình biết coi trọng việc đọc sách, tạo môi trường yên tĩnh, kiên nhẫn đồng hành và đặt ra những nguyên tắc rõ ràng, thì dù không quá dư dả vẫn có thể nuôi dạy con ngoan ngoãn, tự giác.

Ngược lại, nếu cha mẹ ít quan tâm đến việc hình thành thói quen và kỷ luật, trẻ dù ở trong gia đình khá giả cũng dễ lệ thuộc vào điện thoại, thiếu tập trung và khó kiểm soát cảm xúc.

Nuôi dạy tốt hai đứa trẻ thực sự không dễ. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là “có bao nhiêu tiền”, mà là cha mẹ có sẵn sàng dành thời gian, sự kiên nhẫn và tư duy đúng đắn để dạy con hay không.

Cuối cùng, thứ được đem ra so sánh không phải là con cái, mà chính là cách làm cha mẹ.

Nguồn: Sohu

37 tuổi, tôi nhói lòng trước cảnh tượng người đàn ông tóc bạc phơ trên tàu điện ngầm: 10 năm nữa liệu tôi có như vậy?

Theo Bảo Minh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
tàu điện ngầm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da

Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da Nổi bật

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này Nổi bật

'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết

'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết

06:40 , 12/01/2026
Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà

04:45 , 12/01/2026
Vực sâu ở tuổi 40

Vực sâu ở tuổi 40

04:29 , 12/01/2026
Mua vàng online: Nhận tiền tươi 350 triệu, đợi 2 tháng vẫn trắng tay vì giao hàng ảo, luật sư chỉ cách đòi bồi thường gấp 3

Mua vàng online: Nhận tiền tươi 350 triệu, đợi 2 tháng vẫn trắng tay vì giao hàng ảo, luật sư chỉ cách đòi bồi thường gấp 3

00:06 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên