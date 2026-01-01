Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thí sinh Olympia" điển trai như idol Hàn gây bão

13-01-2026 - 01:00 AM | Sống

10 điểm không có nhưng dành cho thí sinh này!

Thật không ngoa khi nói, cứ mỗi khi từ khóa “trai đẹp” và “Đường Lên Đỉnh Olympia” đi cạnh nhau là y như rằng cộng đồng mạng lại dậy sóng. Bởi rõ ràng, Olympia từ lâu đã là sân chơi trí tuệ quen thuộc được biết bao thế hệ yêu thích, các thí sinh tham gia chương trình vì thế cũng được chú ý theo, cộng thêm yếu tố ngoại hình nữa sự chú ý chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội.

Bằng chứng là mới đây, tấm hình của một nam sinh được cho là thí sinh Olympia đã trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Theo thông tin đính kèm bức ảnh, nam sinh này được giới thiệu tên là An Khánh Huy (SN 2009), đến từ trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Không chỉ đẹp trai, nam sinh này còn học siêu đỉnh khi trở thành người giành chiến thắng trận thi Quý 4 của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nam sinh Olympia sở hữu nhan sắc cực phẩm. (Ảnh: Chạm vào cỏ tí trước khi gặp Cortis)

Với nhan sắc điển trai ngời ngời, không khó hiểu khi hình ảnh của "nam thí sinh" được chia sẻ khắp nơi. Bài đăng nào liên quan đến anh chàng cũng thu hút lượng bình luận cùng tương tác cực lớn.

Tuy nhiên, trong lúc "truy tìm" danh tính của "nhà leo núi", nhiều khán giả đã nhận ra ngay cậu bạn Khánh Huy này chẳng phải thí sinh nào cả. Thực chất, anh chàng chính là ca sĩ Keonho, một thành viên của CORTIS - nhóm nhạc tân binh đang cực hot hiện nay. Hóa ra hình ảnh thí sinh Olympia đẹp trai như idol K-pop này chỉ là sản phẩm photoshop của 1 bạn fan nào đó mà thôi.

Danh tính thật của "nam sinh" chính là nam idol Keonho của nhóm nhạc CORTIS (Ảnh: EON)

Keonho sở hữu nhan sắc cực phẩm (Ảnh: Hunter)

Một số bình luận của dân tình:

- Haha tưởng thật, hóa ra visual HYBE lẻn vào Olympia!

- Keonho quá xuất sắc, photoshop cũng mê luôn!

- Nếu Olympia có thí sinh như này, mình sẵn sàng xem mỗi ngày luôn. Đã đẹp trai còn học giỏi thì làm gì ai bằng nữa.

- Fan cẩn thận quá, làm dân mạng đổ cái rầm!

- Đỉnh cao photoshop + visual, cộng hưởng tạo bão mạng ngay!

Được biết, Keonho (tên thật Ahn Keonho) là nam ca sĩ trẻ thuộc boy group CORTIS - tân binh đầy hứa hẹn của BigHit Music (HYBE), công ty quản lý những nhóm nhạc huyền thoại như BTS và TXT. Anh chàng sinh ngày 14/02/2009 tại Suwon, Hàn Quốc và hiện là maknae (em út) của nhóm với màu đại diện vàng, biểu tượng cho năng lượng tươi sáng và sáng tạo. CORTIS chính thức debut vào 18/08/2025 với mini‑album COLOR OUTSIDE THE LINES.

Theo kprofiles, Keonho từng theo học trường tiểu học Pajang trước khi chuyển sang trường tiểu học Yeou và sau đó là trường cấp 2. Tuy nhiên, để tập trung theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Keonho đã tạm dừng việc học truyền thống để tập trung làm thực tập sinh dưới trướng BigHit Music.

Ảnh: KangA

Nam idol sở hữu nhan sắc như xé truyện bước ra. (Ảnh: KangA)

Trước khi trở thành thần tượng, Keonho từng là vận động viên bơi lội xuất sắc, đứng ở vị trí cao tại các giải trẻ và tập luyện đến hết lớp 6. Chính điều này không chỉ giúp anh duy trì kỷ luật cao mà còn mang đến nền tảng thể chất vững chắc cho các phần trình diễn trên sân khấu sau này.

Sự kết hợp giữa tài năng, hình ảnh thu hút và quá trình đào tạo nghiêm túc khiến Keonho trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của Gen 5 K‑pop và là niềm hy vọng sáng giá của CORTIS trong hành trình chinh phục khán giả toàn cầu.

1 Á hậu vừa đón tin vui

Theo Đông

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cây dại mọc hoang trên đỉnh Mẫu Sơn nay trở thành "báu vật" giúp nhiều người thoát nghèo

Cây dại mọc hoang trên đỉnh Mẫu Sơn nay trở thành "báu vật" giúp nhiều người thoát nghèo Nổi bật

Tôi 57 tuổi, lương hưu chỉ 6,8 triệu đồng/tháng vẫn sống thong dong: Ăn, mặc không đáng bao, chỉ người không tính toán mới nghèo cả đời

Tôi 57 tuổi, lương hưu chỉ 6,8 triệu đồng/tháng vẫn sống thong dong: Ăn, mặc không đáng bao, chỉ người không tính toán mới nghèo cả đời Nổi bật

Cứ tưởng về hưu sẽ an nhàn với mức lương 10 triệu/tháng, ai ngờ 5 năm qua, tôi không dư nổi một đồng vì 3 sai lầm

Cứ tưởng về hưu sẽ an nhàn với mức lương 10 triệu/tháng, ai ngờ 5 năm qua, tôi không dư nổi một đồng vì 3 sai lầm

00:28 , 13/01/2026
Đừng bao giờ nói 5 điều này trước mặt người quen

Đừng bao giờ nói 5 điều này trước mặt người quen

23:40 , 12/01/2026
30 tuổi ở TP.HCM, về quê nội ăn Tết được hỏi có chồng chưa: Câu trả lời của tôi ai cũng khen "tụi trẻ giờ tỉnh táo thật"

30 tuổi ở TP.HCM, về quê nội ăn Tết được hỏi có chồng chưa: Câu trả lời của tôi ai cũng khen "tụi trẻ giờ tỉnh táo thật"

23:20 , 12/01/2026
Giao hàng đảm bảo 100%: Lô điện thoại Nokia đặt mua từ 2010 đến nơi sau 16 năm, giờ thành đồ cổ được săn đón

Giao hàng đảm bảo 100%: Lô điện thoại Nokia đặt mua từ 2010 đến nơi sau 16 năm, giờ thành đồ cổ được săn đón

22:52 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên