Giao hàng đảm bảo 100%: Lô điện thoại Nokia đặt mua từ 2010 đến nơi sau 16 năm, giờ thành đồ cổ được săn đón

Đơn hàng từ 2010 “lạc trôi” suốt 16 năm

Một cửa hàng kinh doanh điện thoại tại Tripoli mới đây nhận được lô máy Nokia được đặt mua từ năm 2010. Nội chiến bùng phát tại Libya vào năm 2011 khiến chuỗi logistics, thủ tục hải quan và hạ tầng vận chuyển tê liệt. Kết quả là các thiết bị bị bỏ quên trong kho suốt 16 năm, đến tận 2026 mới được giao.

Các mẫu máy trong lô hàng đều là điện thoại phím bấm từng phổ biến một thời, bao gồm phiên bản thiên về nghe nhạc và dòng Nokia Communicator. Ở giai đoạn hoàng kim, đây là những sản phẩm cao cấp, gắn với hình ảnh người dùng doanh nhân và giới tinh hoa. Hiện tại, chúng đã lỗi thời về công nghệ nhưng vẫn còn giá trị như vật phẩm sưu tầm.

Khoảnh khắc mở hộp và phản ứng lan truyền mạng xã hội

Khi mở thùng hàng, chủ cửa hàng không giấu được sự ngạc nhiên và bật cười. Trong đoạn video lan truyền nhanh trên mạng xã hội, ông đùa rằng không biết đây là điện thoại hay “hiện vật lịch sử”. Sự chậm trễ phi lý càng trở nên trớ trêu khi cả người gửi lẫn người nhận đều ở Tripoli, chỉ cách nhau vài kilomet.

Đoạn video thu hút nhiều bình luận. Một số ý kiến cho rằng xung đột có thể làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động kinh doanh và đời sống thường ngày. Nhiều người khác nhìn thấy cơ hội kinh tế từ các thiết bị “xuyên thời gian” này, khi nhu cầu sưu tầm công nghệ cổ điển đang tăng ở một số thị trường quốc tế. Các bình luận nhấn mạnh tính độc đáo, độ hiếm và việc những chiếc máy này không tích hợp theo dõi hiện đại.

Góc nhìn rộng hơn về hệ lụy hạ tầng

Câu chuyện đơn hàng Nokia đến muộn không chỉ mang tính giải trí. Nó cho thấy tác động kéo dài của việc sụp đổ hạ tầng và quản trị trong xung đột vũ trang. Những đứt gãy tưởng như ngắn hạn có thể để lại hệ quả nhiều năm sau, ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng, thương mại và sinh kế của người dân địa phương.