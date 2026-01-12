KOL sống thọ 101 tuổi nhờ 4 thói quen đơn giản: Không phải ăn kiêng hay tập luyện, duy trì được thì tốt cả cơ thể lẫn tinh thần

Trong khi nhiều người miệt mài tìm kiếm bí quyết trường thọ từ các chế độ ăn uống khắt khe, những bài tập thể dục cường độ cao hay các xu hướng chăm sóc sức khỏe mới nhất, thì Mildred Kirschenbaum – một KOL 101 tuổi – lại đưa ra câu trả lời đơn giản đến bất ngờ: bí quyết để sống lâu và khỏe mạnh chính là giữ kết nối với con người và cộng đồng xung quanh.

Sinh năm 1923, Mildred Kirschenbaum hiện sống trong một khu dân cư dành cho người cao tuổi tại Mỹ. Ở tuổi mà nhiều người đã thu mình khỏi xã hội, bà vẫn xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội, chia sẻ các video ngắn với phong thái dí dỏm, tinh thần minh mẫn và năng lượng tích cực, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý tới bà không chỉ là tuổi tác, mà là quan điểm sống giản dị nhưng sâu sắc về sức khỏe và tuổi thọ.

1. Duy trì kết nối với cộng đồng

Theo đó, một ngày bình thường của Mildred không xoay quanh thực đơn “siêu thực phẩm” hay lịch tập luyện nghiêm ngặt. Thay vào đó, bà dành thời gian chơi bài với hàng xóm, trò chuyện, cười đùa và duy trì các mối quan hệ xã hội đều đặn. Theo bà, những tương tác tưởng chừng nhỏ bé này lại chính là yếu tố quan trọng giúp tinh thần luôn vui vẻ và cơ thể khỏe mạnh.

Mildred cho rằng, nhiều người thường coi giao tiếp xã hội là điều “phụ”, dễ bị gạt sang một bên khi bận rộn hoặc về già. Nhưng với bà, con người không thể sống khỏe nếu bị tách rời khỏi cộng đồng.

“Chúng ta cần người khác. Chúng ta cần cảm giác được kết nối,” bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Quan điểm của Mildred không chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các mối quan hệ xã hội và tuổi thọ. Đáng chú ý, nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm của Đại học Harvard về sự phát triển của con người cho thấy: những người duy trì được các mối quan hệ tốt đẹp có xu hướng hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn, bất kể mức thu nhập hay địa vị xã hội.

Ngược lại, sự cô đơn và cô lập xã hội được chứng minh là làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, suy giảm nhận thức và thậm chí tử vong sớm. Một số tổ chức y tế còn cảnh báo rằng, tác động tiêu cực của cô lập xã hội đối với sức khỏe có thể tương đương với việc hút nhiều điếu thuốc mỗi ngày.

Trong trường hợp của Mildred, bà duy trì mối quan hệ gần gũi với con gái, bạn bè và cộng đồng xung quanh, qua đó giữ được tinh thần lạc quan và sự gắn bó với cuộc sống.

2. Thái độ sống tích cực

Mildred luôn nhấn mạnh rằng thái độ sống là yếu tố quyết định cuộc đời mỗi người. Trong nhiều video trên Instagram, bà chia sẻ rằng thái độ tích cực, biết quý trọng những điều nhỏ bé và tận hưởng từng khoảnh khắc chính là gia vị giúp bà sống lâu và hạnh phúc.

Bà khuyên mọi người rằng thay vì phàn nàn về những điều nhỏ nhặt – như món ăn không vừa miệng hay người thân không thường xuyên gọi điện – hãy nhìn nhận chúng bằng sự biết ơn và tìm cách tận hưởng thêm. Cách nhìn này, theo bà, giúp tinh thần thư thái và cuộc sống phong phú hơn.

3. Không ngại học hỏi, không sợ công nghệ

Điều thú vị là ở tuổi 101, Mildred không hề quay lưng với công nghệ. Trái lại, bà coi mạng xã hội và điện thoại thông minh như một công cụ kết nối, thay vì thứ khiến con người xa cách nhau.

Con gái bà, Gayle, đã hướng dẫn mẹ quay và đăng các video lên mạng xã hội. Khi gặp khó khăn trong việc sử dụng iPhone hay các ứng dụng mới, Mildred không ngại hỏi – thậm chí sẵn sàng gọi trực tiếp cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để được giải đáp. Theo bà, việc không biết điều gì đó không đáng sợ bằng việc từ chối học hỏi.

Chính tinh thần cởi mở này đã giúp Mildred không bị “tụt lại phía sau” so với xã hội hiện đại, đồng thời mở rộng vòng kết nối của bà vượt ra ngoài không gian sống quen thuộc.

4. Khiêm tốn, học hỏi và trân trọng ký ức

Trong những chia sẻ, Mildred thường nhắc đến người chồng quá cố đã từng đồng hành cùng bà suốt 64 năm. Hai vợ chồng từng tiết kiệm tiền để đi du lịch, tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể, và tạo ra những ký ức chung quý giá.

Hiện tại, Mildred sống chậm hơn, không còn cảm giác phải chạy theo nhịp sống vội vã. Bà tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng trong ngôi nhà của mình, trân trọng từng khoảnh khắc và hiểu rõ điều gì mang lại sự bình yên nội tâm.

Mildred không phủ nhận vai trò của chế độ ăn uống cân bằng, vận động hợp lý hay chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, theo bà, yếu tố quan trọng nhất giúp con người sống lâu và sống khỏe chính là các mối quan hệ – từ gia đình, bạn bè cho đến cộng đồng.

Câu chuyện của nữ KOL 101 tuổi cho thấy, trường thọ không nhất thiết phải đến từ những phương pháp phức tạp. Đôi khi, những cuộc trò chuyện thân tình cùng hàng xóm hay cảm giác được kết nối với người khác lại chính là liều “thuốc bổ” bền bỉ nhất cho cả thể chất lẫn tinh thần.

(Theo Today, Timesofindia)