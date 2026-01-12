Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm không trả, người đàn ông ở Quảng Trị bị bắt

12-01-2026 - 21:28 PM | Sống

Người đàn ông ở Quảng Trị vừa bị cơ quan công an bắt do nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả dù nhiều lần được vận động.

Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị ) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Lữ (trú phường Quảng Trị) để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Theo cơ quan chức năng, ông Lữ đã nhận khoản tiền 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm nhưng không hoàn trả. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 10/11/2025, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ xã Lao Bảo, Quảng Trị) giao dịch chuyển tiền cá nhân qua ứng dụng mobile banking (giao dịch chuyển tiền qua điện thoại).

Cơ quan công an đang thi hành quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Lữ. (Ảnh: M.T)

Trong quá trình thao tác giao dịch, do lỗi mạng, chị Th. đã chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản mang tên “NGUYEN THE LU”. Sau khi phát hiện sự việc, chị Th. tiến hành sao kê, kiểm tra và xác định số tiền trên được chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ, trú tại phường Quảng Trị. Chị Th. nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp gặp để đề nghị ông Lữ hoàn trả tiền chuyển nhầm song người này không hợp tác, thậm chí còn chặn mọi liên lạc.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Th., Công an phường Quảng Trị phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh. Qua đối chiếu dữ liệu từ tài khoản ngân hàng chuyển đi và tài khoản nhận, cơ quan chức năng xác định có khoản tiền nêu trên được chuyển từ tài khoản của bà Th. sang tài khoản của ông Nguyễn Thế Lữ.

Trong thời gian này, lực lượng công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến nhà giải thích, vận động gia đình ông Lữ hoàn trả số tiền đã nhận chuyển nhầm, song ông Lữ và người thân vẫn không hợp tác.

Ông Lữ cũng không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan công an, dù đã nhiều lần được gửi giấy mời, thậm chí triệu tập. Trước thái độ không hợp tác, Công an phường Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Lữ để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo Khoản 1, Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015, tiền được xác định là tài sản, bên cạnh vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Vì vậy, người chuyển tiền nhầm có quyền yêu cầu nhận lại tài sản theo quy định tại Điều 166 của Bộ luật này.

Căn cứ Điều 165 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc chiếm hữu số tiền được chuyển nhầm được xác định là “chiếm hữu không có căn cứ pháp luật”. Do đó, khi người chuyển tiền nhầm yêu cầu hoàn trả, người nhận tiền có nghĩa vụ phải trả lại theo Khoản 1, Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Pháp luật cũng quy định, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc chủ thể có quyền đối với tài sản đó; trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì phải giao nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp quy định tại Điều 236 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Nếu người nhận tiền chuyển nhầm vẫn cố tình không trả lại, dù được người chuyển nhầm và ngân hàng thực hiện các thủ tục thông báo đòi lại tiền thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Vương/VTC News

