Quầy hàng trong siêu thị Aeon Mall được nhiều người quan tâm

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một quầy hàng đặc biệt tại siêu thị huộc hệ thống AEON Mall, nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, không phải quầy bánh mứt hay đặc sản vùng miền, khu vực này bày bán các món ăn đã chế biến sẵn, đủ để ghép thành mâm cơm, mâm cỗ ngày lễ, Tết. Cộng thêm cách trưng bày tạo cảm giác như một mâm cỗ thật sự, có thể sẵn sàng sử dụng ngay, điều này khiến nhiều người thích thú.

Một số người cho biết, hình ảnh về quầy hàng trên được chụp tại siêu thị Aeon Mall Long Biên (Hà Nội). Khu vực thực phẩm đã trưng bày mâm mẫu với tên gọi “Mâm cơm ngày Tết – Gia đình sum vầy”, liệt kê đầy đủ các món quen thuộc trong mâm cỗ truyền thống. Danh sách gồm những món thường thấy trong ngày Tết của nhiều gia đình Việt như xôi, gà luộc, nem rán, thịt kho, canh, giò chả…, được chia thành từng khay riêng hoặc ghép thành combo để khách dễ lựa chọn.

Ảnh Lozi

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là việc có đồ ăn nấu sẵn – vốn không mới ở siêu thị – mà là cách Aeon Mall “đóng gói” trọn vẹn trải nghiệm mâm cỗ Tết. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận gọi đây là “giải pháp cho nhà bận rộn”, “cứu tinh của người ngại nấu cỗ”, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ không còn đủ thời gian và nhân lực để chuẩn bị mâm cỗ nhiều món.

Nhiều ý kiến khác cũng nhận xét về giá thành các món ăn nói riêng và cả mâm cơm nói chung, dao động chỉ từ hơn 13.000vnđ cho món lẻ và 500.000vnđ cho cả mâm. Đây là giá thành rất hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với tự mua đồ về chế biến. Tóm lại, phần lớn ý kiến đều nhìn nhận đây là lựa chọn tiện lợi và phù hợp với nhịp sống đô thị ngày một bận rộn.

Mâm cỗ hoàn chỉnh được bày trên quầy hàng ở siêu thị Aeon với các món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày lễ, Tết của người Việt. Giá các món cũng được đánh giá phải chăng (Ảnh Lozi)

Khi đồ ăn chế biến sẵn đang trở thành nhu cầu cấp thiết

Thực tế, Aeon không phải là hệ thống siêu thị đầu tiên xây dựng quầy hàng riêng hay bày bán đồ ăn đã chế biến sẵn dưới dạng thành phẩm hoàn chỉnh để phục vụ khách hàng. Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ, từ nhiều năm nay, nhiều chuỗi siêu thị lớn tại Việt Nam đã coi quầy thực phẩm nấu sẵn là một phần không thể thiếu, đặc biệt tại các điểm bán ở đô thị đông dân.

Các món phổ biến thường là cá kho, thịt rim, thịt kho trứng, canh nóng, món xào, cơm hộp… được chế biến trong ngày, bày bán theo khay hoặc theo trọng lượng, hướng tới nhóm khách hàng đi làm về muộn, gia đình ít người hoặc không có nhiều thời gian đứng bếp.

Cụ thể, tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra thuộc Saigon Co.op, nhiều siêu thị bố trí hẳn khu “bếp nóng” ngay trong khu thực phẩm, nơi các món ăn được nấu liên tục trong ngày và bán mạnh vào khung giờ cuối chiều. Ngoài các món dùng cho bữa cơm thường ngày, dịp lễ, Tết, Co.opmart còn bổ sung các món truyền thống như nem rán, giò chả, thịt kho, canh măng…, giúp khách có thể ghép thành mâm cơm cúng hoặc mâm tiệc gia đình đơn giản.

Việc triển khai bán thực phẩm chế biến sẵn đã có ở nhiều hệ thống siêu thị lớn khác (Ảnh Báo NLĐ)

Trong khi đó, hệ thống WinMart và WinMart+ do WinCommerce vận hành lại phát triển mạnh các khay đồ ăn nấu sẵn, cơm phần, món mặn đóng hộp, phù hợp với nhịp sống nhanh của người dân thành thị. Hình thức bán chủ yếu là theo phần nhỏ, dễ mua, dễ mang về, đáp ứng nhu cầu bữa ăn gọn nhẹ trong ngày, đồng thời mở rộng thêm các món quen thuộc vào dịp cao điểm lễ, Tết.

Với các chuỗi bán lẻ ngoại như Lotte Mart, quầy đồ ăn chế biến sẵn thường kết hợp cả món Việt và món Hàn, được đóng khay sẵn hoặc chế biến trực tiếp tại chỗ, hướng tới nhóm khách trẻ và gia đình nhỏ. Trong khi đó, hệ thống GO! và Big C của Central Retail Việt Nam duy trì mô hình “mua nhanh – ăn ngay”, bán các món nấu sẵn với mức giá phổ thông, phục vụ nhu cầu bữa cơm tiện lợi hằng ngày cho số đông người tiêu dùng.

Ảnh Báo Tuổi Trẻ