Phát hiện 40 người cùng chuyển khoản tổng cộng 150 triệu đồng cho thanh niên có SĐT 0928511029

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức lừa bị hại đặt cọc tiền mua cây giống, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội được xác định là Trịnh Văn Dương (sinh năm 1997), trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Do không có tiền tiêu xài, Dương đã nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng xã hội bằng hình thức lừa bị hại đặt cọc tiền mua cây giống, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trịnh Văn Dương

Cụ thể, khoảng tháng 10/2024, Trịnh Văn Dương tạo lập tài khoản Facebook có tên “Vườn Cau Xanh” đính kèm số điện thoại liên lạc “0928511029” và đăng kí tài khoản Zalo tên “Vườn Cau”. Sau đó, Dương lên nhiều trang mạng để tải hình ảnh những cây cau con giống về và tải lên các trang mạng xã hội của mình để quảng cáo.

Từ những bài đăng quảng cáo không có thật trên, một số bị hại đã tin tưởng nhắn tin vào số điện thoại, tài khoản Zalo do Dương cung cấp. Theo đó, Dương thỏa thuận với các bị hại là đặt cọc tiền với mức từ 10% - 20% tổng số tiền mà người mua cây cau giống phải trả, số tiền đặt cọc được chuyển vào tài khoản ngân hàng do Trịnh Văn Dương đứng tên.

Với thủ đoạn trên, ngày 19/10/2024, chị Nguyễn T.T (sinh năm 1989), trú phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã truy cập vào nhóm Facebook tên “Vườn Cau Xanh” do Trịnh Văn Dương tạo lập để liên hệ hỏi mua cây cau giống. Chị T trao đổi với Dương và thống nhất đặt mua 5000 cây cau giống với giá 7.000 đồng/1 cây. Dương yêu cầu chị T đặt cọc trước số tiền 5 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền đặt cọc của chị T., Dương chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc trên.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Tổ điều tra KV1 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Văn Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại khoản 1 Điều 174 BLHS.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trịnh Văn Dương còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo khoảng 40 bị hại, chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của vụ án thì liên hệ ĐTV Dương Tuấn Anh (SĐT 0983177743) – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿