Bộ Y tế gửi công văn khẩn cho TPHCM về hai dịch bệnh phức tạp

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế TPHCM, yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng trong bối cảnh hai dịch bệnh này vẫn diễn biến phức tạp.

Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Theo Cục Phòng bệnh, dù số ca sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhưng số ca chuyển nặng vẫn ở mức cao; trong khi đó, tay chân miệng ghi nhận nhiều ca mắc, không ít trường hợp nặng và nguy kịch.

Để hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đề nghị TPHCM theo dõi sát tình hình dịch, xử lý triệt để các ổ dịch, tăng cường giám sát tại khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là trường mầm non và nhóm trẻ.

Ngành y tế được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt, rửa tay bằng xà phòng và nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo để đi khám kịp thời.

Đồng thời, tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, bảo đảm đủ nước sạch, xà phòng; tập huấn nâng cao năng lực giám sát, xử lý ổ dịch và truyền thông cho cán bộ y tế.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị tăng cường chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, bảo đảm thu dung, cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng nặng, tử vong.

Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn; tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, do các virus thuộc nhóm Enterovirus. Cả hai bệnh đều lưu hành rộng tại Việt Nam, số mắc cao, có thể diễn tiến nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, năm 2025 ghi nhận 190.040 ca sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm trước; tay chân miệng có 107.249 ca, tăng 28,9%. Dù số ca mắc trên cả nước có xu hướng giảm vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, một số địa phương vẫn xuất hiện nhiều ca nặng, nguy kịch, điều trị khó khăn, chi phí lớn, nguy cơ để lại di chứng do người bệnh nhập viện muộn, làm tăng biến chứng.

Dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn TPHCM tính đến cuối năm 2025

Trước thực tế này, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với các dấu hiệu ban đầu của sốt xuất huyết và tay chân miệng, nhất là ở trẻ nhỏ. Việc phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong giảm biến chứng, tử vong và hạn chế gánh nặng chi phí y tế.

Để phòng chống sốt xuất huyết, người dân cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, không tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng; hàng tuần diệt lăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào bể lớn, thau rửa vật dụng chứa nước, lật úp đồ không dùng, thay nước bình hoa, cho muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

Đồng thời, loại bỏ phế thải và các hốc nước đọng như chai, lọ, lốp xe cũ, vỏ dừa…; ngủ màn, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt, kể cả ban ngày, và chủ động phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng, chống dịch.