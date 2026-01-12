Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đập trứng gà ra bát thấy lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau, loại nào nhiều chất hơn?

12-01-2026 - 20:43 PM | Sống

Khi đập trứng ra bát, chúng ta thường thấy màu sắc của lòng đỏ trứng không giống nhau, vậy lòng đỏ trứng đậm hay nhạt thì nhiều chất hơn?

Khi vào bếp, không ít người nhận ra lòng đỏ trứng gà có quả vàng nhạt, có quả lại cam đậm, thậm chí đỏ tươi. Sự khác biệt này khiến nhiều người băn khoăn: trứng nào nhiều dinh dưỡng hơn?

Lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, thực tế màu sắc của lòng đỏ phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn của gà mái. Những con gà được nuôi thả, ăn đa dạng từ thóc, ngô, cỏ, côn trùng… thường cho trứng có lòng đỏ đậm màu. Ngược lại, gà chỉ ăn một loại ngũ cốc hoặc thức ăn công nghiệp thì lòng đỏ thường nhạt hơn.

Các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, lòng đỏ càng đậm màu thường chứa nhiều chất béo có lợi và chất chống oxy hóa hơn. Nhóm trứng này cũng có xu hướng giàu omega-3, giúp bảo vệ tim mạch, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và tăng cường sức khỏe tổng thể. Vì vậy, trứng có lòng đỏ đậm thường được đánh giá “nhỉnh” hơn về giá trị dinh dưỡng.

Đập trứng gà ra bát thấy lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau, loại nào nhiều chất hơn?- Ảnh 1.

Trứng gà lòng đỏ đậm và vàng nhạt, loại nào nhiều chất dinh dưỡng hơn?

Một hiểu lầm phổ biến khác là màu vỏ trứng quyết định độ bổ. Trứng vỏ trắng, nâu hay xanh chỉ khác nhau về mặt di truyền của giống gà, không phản ánh sự khác biệt đáng kể về dưỡng chất bên trong.

Cũng có người cho rằng chỉ nên ăn lòng đỏ, bỏ lòng trắng vì lòng đỏ mới bổ. Tuy nhiên theo lương y Thùy, lòng trắng trứng giàu protein và vitamin nhóm B như B2, B3, rất tốt cho da, hệ thần kinh và tiêu hóa. Ăn trứng mà bỏ lòng trắng là đã lãng phí một phần giá trị dinh dưỡng quan trọng.

Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần?

Trứng gà bổ dưỡng nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Khuyến nghị phổ biến:

- Trẻ 5 - 6 tháng: 3 lần/tuần, mỗi lần ½ lòng đỏ.

- Trẻ 6 - 7 tháng: mỗi bữa ½ lòng đỏ.

- Trẻ 8 - 9 tháng: mỗi bữa 1 lòng đỏ.

- Trẻ 10 - 12 tháng: có thể ăn cả quả.

- Trẻ 1 - 2 tuổi: 3- 4 quả/tuần.

- Người lớn: 3 - 4 quả/tuần.

- Người tăng huyết áp, mỡ máu cao: vẫn ăn được nhưng chỉ nên ăn 1 - 2 lần/tuần.

Nhìn chung, trứng có lòng đỏ đậm thường “nhỉnh” hơn về dưỡng chất, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là ăn trứng đúng cách, đủ lượng và ăn trọn cả lòng đỏ lẫn lòng trắng để tận dụng tối đa giá trị của loại thực phẩm quen thuộc này.

Theo Nguyễn Việt Hưng/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
trứng gà

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tôi 57 tuổi, lương hưu chỉ 6,8 triệu đồng/tháng vẫn sống thong dong: Ăn, mặc không đáng bao, chỉ người không tính toán mới nghèo cả đời

Tôi 57 tuổi, lương hưu chỉ 6,8 triệu đồng/tháng vẫn sống thong dong: Ăn, mặc không đáng bao, chỉ người không tính toán mới nghèo cả đời Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý

Công an cảnh báo khẩn liên quan đến phạt nguội qua camera AI: Người dân cần chú ý Nổi bật

Quầy hàng trong siêu thị Aeon Mall được nhiều người quan tâm

Quầy hàng trong siêu thị Aeon Mall được nhiều người quan tâm

20:32 , 12/01/2026
Tháng Chạp đừng phạm 3 đại kỵ này nếu không muốn "mất lộc" cả năm sau

Tháng Chạp đừng phạm 3 đại kỵ này nếu không muốn "mất lộc" cả năm sau

20:18 , 12/01/2026
Phát hiện 40 người cùng chuyển khoản tổng cộng 150 triệu đồng cho thanh niên có SĐT 0928511029

Phát hiện 40 người cùng chuyển khoản tổng cộng 150 triệu đồng cho thanh niên có SĐT 0928511029

20:14 , 12/01/2026
Yêu cầu triệu hồi lô hàng đồ hộp Hạ Long không an toàn

Yêu cầu triệu hồi lô hàng đồ hộp Hạ Long không an toàn

20:01 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên