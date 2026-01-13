5 nguồn vi nhựa nguy hiểm nhất trong nhà mà nhiều người không ngờ tới

Các ngôi nhà hiện đại đang bị bao phủ bởi vi nhựa gây tổn hại DNA và thúc đẩy ung thư, và trong khi một số vật dụng là điều hiển nhiên, chẳng hạn như dụng cụ nhựa, thì những vật dụng khác lại ít ai ngờ tới, báo Anh Daily Mail đưa tin.

Tiến sĩ Paul Saladino, một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực sức khỏe và là cựu bác sĩ tâm thần, đã tiết lộ trong một video gần đây 5 vật dụng hàng đầu trong ngôi nhà nơi bạn tiếp xúc với vi nhựa nhiều nhất.

Theo Saladino, những “thủ phạm” nghiêm trọng nhất bao gồm cốc cà phê giấy, túi trà có lớp nhựa, đồ hộp, thớt nhựa và bình sữa trẻ em. Trước đó, trong một video riêng, ông cũng cảnh báo rằng bàn chải đánh răng là một nguồn vi nhựa lớn.

Tiến sĩ Paul Saladino chia sẻ 5 nguồn vi nhựa nguy hiểm nhất trong nhà. (Ảnh: Paul Saladino)

Các nhà khoa học đã phát hiện những hạt vi nhựa này trong nước đóng chai, nước ép trái cây, đồ uống tăng lực và nước ngọt. Vi nhựa trước đây cũng đã được tìm thấy trong nước máy ở nhiều quốc gia khác nhau, cũng như trong trái cây, rau củ, thịt, thực phẩm chế biến sẵn, trà và cà phê nóng, cùng với cá.

Chúng được giải phóng khi lớp lót nhựa trong các sản phẩm như cốc cà phê nóng, túi trà và bình sữa trẻ em tiếp xúc với chất lỏng nóng. Các lon kim loại, đồ hộp kim loại và thớt nhựa cũng giải phóng vi nhựa.

Khoa học về vi nhựa vẫn còn mới và không ngừng mở rộng. Chúng là những mảnh nhựa cực nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc có kích thước lên đến 5 milimét, hình thành từ sự phân hủy của nhựa.

Các nghiên cứu về mức độ phổ biến của chúng đã phát hiện vi nhựa trong tinh hoàn, thận, gan, nhau thai và thậm chí trong lần đi ngoài đầu tiên của trẻ sơ sinh.

Những nghiên cứu trước đây cho thấy não người chứa khoảng 0,5% vi nhựa theo trọng lượng, tương đương 7 gram — xấp xỉ trọng lượng của một chiếc thìa nhựa.

Vi nhựa đã được liên hệ với sự phát triển của hàng loạt bệnh mạn tính, bao gồm Alzheimer, bệnh tim, đột quỵ, một số loại ung thư và tử vong sớm.

Tiến sĩ Saladino cho biết: “Đây là 5 nguồn tiếp xúc vi nhựa lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Năm thứ này khiến bạn nuốt vào hàng triệu hạt vi nhựa, có lẽ là mỗi ngày.”

5 nguồn tiếp xúc vi nhựa lớn nhất trong cuộc sống

Mặc dù cốc dùng một lần được làm bằng giấy và có cảm giác như giấy ở bên ngoài, nhưng bên trong chúng được lót một lớp nhựa mỏng để chống thấm nước.

Khi chất lỏng nóng được rót vào, nhiệt độ cao có thể khiến lớp lót này phân hủy và bong ra các hạt vi nhựa, sau đó được nuốt vào ngay lập tức.

Các nghiên cứu cho thấy một chiếc cốc dùng một lần có thể giải phóng hàng nghìn hạt vi nhựa, tạo ra một nguồn tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên.

Các túi trà cao cấp hiện đại, đặc biệt là những loại làm từ lưới nhựa trông như lụa, thường được làm bằng nylon, là một nguồn vi nhựa đáng kể nhưng thường gây bất ngờ.

Khi được ngâm trong nước sôi, nhiệt độ cao đẩy nhanh quá trình phân hủy các polymer nhựa dùng để sản xuất túi trà.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng một túi trà nhựa đơn lẻ có thể giải phóng hàng tỷ hạt nano nhựa vào một tách trà, vượt xa lượng vi nhựa có trong nước máy.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng một túi trà nhựa đơn lẻ có thể giải phóng hàng tỷ hạt nano nhựa vào một tách trà. (Ảnh minh họa)

Nhiều bình sữa trẻ em được làm từ polypropylene, một loại nhựa bền. Khi những bình này trải qua các quy trình tiệt trùng tiêu chuẩn như đun sôi, rồi tiếp tục được dùng để pha sữa công thức bằng nước nóng, chúng có thể giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa trên mỗi lít.

Trẻ sơ sinh đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng viêm, rối loạn nội tiết tố và các vấn đề phát triển thần kinh do vi nhựa gây ra, bởi trọng lượng cơ thể thấp và đặc điểm sinh lý của trẻ.

Một nguồn vi nhựa đáng ngạc nhiên khác là thực phẩm đóng hộp. Bên trong hầu hết các lon thực phẩm và đồ uống được phủ một lớp nhựa epoxy, nhằm ngăn kim loại bị ăn mòn và giúp bảo quản thực phẩm.

Tuy nhiên, theo thời gian, đặc biệt khi thực phẩm có tính axit, mặn hoặc nhiều chất béo, lớp phủ này có thể bị phân hủy, giải phóng các hạt vi nhựa và nano nhựa — bất kể chúng có được làm nóng hay không — rồi bị con người tiêu thụ.

Cuối cùng, hành động hằng ngày là cắt thực phẩm trên thớt nhựa, thường làm từ polyethylene hoặc polypropylene, là một nguồn vi nhựa lớn do sự mài mòn trực tiếp với dao sắc.

Hành động cắt thực phẩm trên thớt nhựa là một nguồn vi nhựa lớn do sự mài mòn trực tiếp với dao sắc. (Ảnh minh họa)

Mỗi nhát dao sẽ cạo ra những mảnh nhựa cực nhỏ và chúng bám vào thực phẩm. Một người có thể nuốt vào hàng chục triệu hạt vi nhựa mỗi năm chỉ từ vật dụng nhà bếp quen thuộc này.

Vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian khi thớt cũ đi và xuất hiện các rãnh cắt, làm tăng diện tích tiếp xúc với lưỡi dao và đẩy nhanh quá trình giải phóng hạt nhựa.

Tiến sĩ Saladino cho biết: “Giảm mức độ tiếp xúc với vi nhựa sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn.”

Tuy nhiên, điều này nói thì dễ hơn làm. Vi nhựa đã xâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống và không thể tránh hoàn toàn. Nhưng con người vẫn có thể giảm mức độ tiếp xúc.

Các khuyến nghị bao gồm hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, chọn hộp đựng bằng thủy tinh hoặc kim loại thay cho nhựa, tránh dùng nhựa trong chế biến thực phẩm như chảo chống dính hoặc hâm nóng đồ ăn trong hộp nhựa, giặt quần áo sợi tổng hợp ít thường xuyên hơn và bằng nước lạnh, lựa chọn thực phẩm nguyên chất và lọc nước máy.