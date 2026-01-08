Chuyên gia tiết lộ 5 vị trí trong nhà có nguy cơ tiếp xúc với nhiều vi nhựa gây ung thư nhất

Tiến sĩ Paul Saladino, một chuyên gia sức khỏe người Mỹ, mới đây đã chỉ ra 5 nguồn vi nhựa lớn nhất trong sinh hoạt hằng ngày mà con người thường xuyên tiếp xúc, thậm chí nạp vào cơ thể mà không hay biết. Đó là cốc cà phê giấy, túi trà có lớp nhựa, đồ hộp kim loại có tráng nhựa, thớt nhựa và bình sữa trẻ em. Trước đó, ông cũng từng cảnh báo bàn chải đánh răng nhựa là một nguồn vi nhựa đáng kể.

Các nghiên cứu cho thấy, vi nhựa đã được phát hiện trong nước đóng chai, nước trái cây, đồ uống tăng lực, nước ngọt, thậm chí cả nước máy ở nhiều quốc gia. Chúng cũng xuất hiện trong rau củ, thịt, thực phẩm chế biến sẵn, trà và cà phê nóng, hải sản.

Tiến sĩ Paul Saladino

Nguyên nhân chính là khi nhựa tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc bị mài mòn , các hạt nhựa siêu nhỏ sẽ bong ra. Ví dụ, cốc cà phê giấy tuy nhìn như giấy hoàn toàn nhưng bên trong có lớp nhựa mỏng chống thấm. Khi rót đồ uống nóng, lớp nhựa này có thể phân rã và giải phóng hàng nghìn hạt vi nhựa, đi thẳng vào cơ thể người uống.

Tương tự, nhiều loại túi trà cao cấp làm từ lưới nhựa nylon khi ngâm nước sôi có thể giải phóng hàng tỷ hạt nano nhựa trong một cốc trà , vượt xa lượng vi nhựa trong nước máy. Bình sữa trẻ em bằng polypropylene, khi tiệt trùng bằng nước sôi và pha sữa nóng, cũng có thể thải ra hàng triệu hạt vi nhựa mỗi lít, trong khi trẻ nhỏ lại đặc biệt nhạy cảm với rối loạn nội tiết, viêm và ảnh hưởng phát triển thần kinh.

Đồ hộp kim loại cũng không “an toàn tuyệt đối” như nhiều người nghĩ. Lớp nhựa epoxy lót bên trong lon, thường chứa bisphenol, có thể bong ra theo thời gian, nhất là với thực phẩm chua, mặn hoặc nhiều dầu mỡ. Thớt nhựa thì âm thầm giải phóng vi nhựa mỗi lần dao chạm vào bề mặt, khiến con người có thể nuốt hàng chục triệu hạt vi nhựa mỗi năm chỉ từ thao tác nấu ăn thường ngày.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy vi nhựa đã được phát hiện trong tinh hoàn, thận, gan, nhau thai và thậm chí trong phân su của trẻ sơ sinh. Một số nghiên cứu còn ước tính não người chứa khoảng 0,5% vi nhựa theo trọng lượng , tương đương khoảng 7 gram.

Vi nhựa hiện được nghi ngờ liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như Alzheimer, bệnh tim mạch, đột quỵ, một số loại ung thư và tăng nguy cơ tử vong sớm. Dù khoa học về vi nhựa vẫn đang tiếp tục được làm rõ và còn tranh cãi, các chuyên gia đều thống nhất rằng việc giảm phơi nhiễm là cần thiết , bằng cách hạn chế nhựa dùng một lần, ưu tiên thủy tinh và kim loại, tránh dùng nhựa khi nấu ăn hoặc đựng đồ nóng, lọc nước sinh hoạt và lựa chọn thực phẩm nguyên bản.

Trong bối cảnh vi nhựa ngày càng phổ biến, đây được xem là một rủi ro sức khỏe âm thầm nhưng khó tránh khỏi của đời sống hiện đại.

Nguồn và ảnh: Daily Mail