Chương trình đào tạo AI kết hợp nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp tại Việt Nam

Chính sách quốc gia tạo "đường băng" cho AI

Việt Nam đã có hàng loạt chủ trương và chính sách lớn về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó AI được đặt ở vị trí công nghệ nền tảng cho năng lực cạnh tranh mới. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời triển khai nhiều chiến lược then chốt như Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; Đề án đào tạo 50,000 kỹ sư bán dẫn và AI; cùng Danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có AI.

Những động thái này cho thấy AI không còn được nhìn như một "môn học thời thượng", mà là một cấu phần của năng lực sản xuất mới. Đáng chú ý, trong thời gian tới, Bộ Chính trị dự kiến ban hành Nghị quyết chuyên biệt về giáo dục, với định hướng phổ cập đào tạo AI từ bậc Tiểu học; đồng thời Chính phủ đang xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Việt Nam cũng tăng cường kết nối với các hệ sinh thái công nghệ lớn, trong đó có các chương trình hợp tác/MOU với NVIDIA phản ánh ưu tiên "đi tắt bằng chuẩn quốc tế" để rút ngắn đường từ đào tạo đến năng lực triển khai.

Tuy nhiên, giữa định hướng chính sách và năng lực triển khai trong doanh nghiệp vẫn tồn tại một khoảng trống đáng kể. Nhiều doanh nghiệp Việt có nhu cầu ứng dụng AI vào vận hành, sản xuất, thương mại, dịch vụ, nhưng lại thiếu đội ngũ AI bài bản, có chuẩn năng lực rõ ràng và có chứng chỉ theo chuẩn quốc tế.

Mô hình "3 nhà" - Phân vai rõ ràng để tạo "chuỗi giá trị" nhân lực

Trong bối cảnh đó, ngày 31/12/2025 Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh (HLE). Sự kiện đánh dấu sự hình thành mô hình hợp tác chiến lược "3 nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) nhằm phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới triển khai Chương trình "Học viện AI cho Việt Nam".

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình Học viện AI cho Việt Nam".

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết: "Sự kiện này là bước cụ thể hóa thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và NVIDIA cũng như Quyết định 07 của Thủ tướng về phát triển nhân lực ngành bán dẫn và AI. Thông qua mô hình hợp tác 'ba nhà' điển hình này, chúng tôi giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự bằng việc đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế ngay lập tức cho sinh viên. Từ khởi đầu tại Bách Khoa, NIC kỳ vọng mô hình sẽ lan tỏa mạnh mẽ sang các đại học lớn khác để nhanh chóng cung cấp đội ngũ kỹ sư chất lượng cao cho đất nước".

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Một điểm quan trọng của mô hình là phân vai rõ ràng để tạo chuỗi giá trị, định hướng chuẩn hóa theo hệ sinh thái công nghệ quốc tế. Việc HLE được lựa chọn triển khai các chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn mực công nghệ thế giới (như hệ sinh thái NVIDIA) mở ra cơ hội để người học tiếp cận tư duy công nghệ lõi và chứng chỉ nghề nghiệp uy tín ngay trong nước.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ về định hướng chuyên môn và bảo chứng chất lượng của nhà trường trong chương trình: "Thực hiện chỉ đạo về đổi mới sáng tạo quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng NVIDIA triển khai chương trình 'Học viện AI cho Việt Nam' theo mô hình hợp tác 3 nhà.

Thông qua kết nối của NIC, chúng tôi không chỉ đào tạo sinh viên từ năm 2026 mà còn tập trung nâng cao năng lực thực chiến cho nhân sự doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được NVIDIA ủy quyền cấp chứng chỉ toàn cầu, nhà trường sẽ huy động đội ngũ chuyên gia đạt chuẩn để tổ chức các khóa workshop cường độ cao cùng các lớp bổ trợ kỹ năng, đảm bảo người học đủ năng lực tiếp cận công nghệ AI tiên tiến nhất".

HLE là "cầu nối" để biến đào tạo thành năng lực triển khai và tăng trưởng

Nếu NIC là đầu mối hệ sinh thái và HUST là bảo chứng học thuật, thì HLE được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối để chương trình đi vào thực chất theo đúng tinh thần "đặt hàng – đào tạo – ứng dụng".

Ông Vũ Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh.

Ông Vũ Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh chia sẻ: "Hồng Lĩnh có niềm tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có đủ tố chất để làm chủ công nghệ nếu được định hướng đúng. Chúng tôi nỗ lực đưa những tiêu chuẩn tốt nhất của thế giới về Việt Nam để nguồn nhân lực Việt không bỏ lỡ "thời điểm vàng" của kỷ nguyên AI toàn cầu.

Hồng Lĩnh chọn con đường khó: đào tạo bài bản từ gốc rễ, phối hợp chặt chẽ với Đại học Bách khoa để bảo đảm chất lượng thực chất. Đồng thời, dựa trên khung chương trình theo hệ sinh thái NVIDIA, để đạt mục tiêu để học viên sau khóa học có thể chinh phục các chứng chỉ được quốc tế công nhận, tiêu biểu là NVIDIA AI Certificate".

Công ty sẽ là cầu nối chuyển chuẩn hàn lâm thành lộ trình học tập có thể tiếp cận rộng rãi mà vẫn bảo đảm nền tảng. Ông Vũ Quang Minh cam kết vận hành chương trình theo hướng chuyên nghiệp và minh bạch: "Được NIC và HUST tín nhiệm là vinh dự và trách nhiệm lớn của Hồng Lĩnh Education. Chúng tôi cam kết dành mọi nguồn lực tốt nhất để vận hành chương trình một cách chuyên nghiệp, minh bạch, đảm bảo mục tiêu phổ cập kiến thức AI chuẩn quốc tế đến nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam."

MOU cũng công bố định hướng hợp tác dài hạn 5 năm trong đào tạo, truyền thông và phát triển nguồn nhân lực AI. Bài toán nhân lực AI không thể giải bằng những chiến dịch ngắn hạn, mà cần cơ chế vận hành có mục tiêu, có thời hạn, có nguồn lực và có thước đo.

Trong cuộc đua công nghệ lõi, lợi thế không chỉ thuộc về ai có công nghệ, mà thuộc về ai có đội ngũ đủ năng lực để biến công nghệ thành năng suất. Khi "đầu vào" nhân lực được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế và kết nối thẳng với nhu cầu triển khai, doanh nghiệp có thể giảm chi phí đào tạo lại, tăng tốc ứng dụng AI. Từ đó, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.