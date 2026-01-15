Quá khứ của nam thần VTV: Visual cỡ tài tử, mà cũng rất... idol

Mới đây, một vài khung hình đời thường từ năm 2006 của MC Anh Tuấn vừa được chia sẻ rộng rãi trên Threads đã khiến cư dân mạng xốn xang. Trong bức ảnh cũ, nam MC 52 tuổi xuất hiện bảnh bao với mái "đầu gai" chuẩn nam tính của những năm 2000, anh diện sơ mi trắng lịch sự cùng quần âu đen. Điều khiến netizen ngạc nhiên nhất là thần thái và đường nét gương mặt gần như không có dấu hiệu của thời gian, dù bức ảnh đã được chụp cách đây gần 20 năm.

Ảnh Hoàng Trang

Thậm chí, có bình luận hài hước còn cho rằng MC Anh Tuấn thời trẻ mang vibe lai giữa tài tử châu Á và Martin (Cortis) phiên bản Việt nhờ đường nét sắc sảo, ánh mắt hiền hoà. Nhiều người nhận xét rằng nếu đặt những khung hình này cạnh ảnh hiện tại, rất khó tin đó là cùng một người cách nhau hai thập kỷ.

Ảnh Hoàng Trang

Sinh năm 1974, MC Anh Tuấn khi sắp bước sang tuổi 52 vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung đến khó tin. Làn da trắng, vóc dáng gọn gàng cùng phong thái điềm đạm giúp nam MC luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, và quan trọng nhất là thần thái luôn tràn đầy năng lượng đã khiến anh được mệnh danh là nam thần không tuổi.

Những lần xuất hiện tại các sân khấu các chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thời gian qua giúp hình ảnh của nam MC đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ. Không còn là "MC quốc dân" chỉ gắn với truyền hình, MC Anh Tuấn giờ đây được nhắc đến như một mỹ nam đúng nghĩa, nơi visual màn hình LED trở thành chủ đề hot hit được bàn luận không ít khi các concert diễn ra.

Một trong những khoảnh khắc khiến mạng xã hội từng bùng nổ là khi MC Anh Tuấn xuất hiện trên sân khấu concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024 và trổ tài trình diễn đàn cello. Nam MC ghi điểm tuyệt đối nhờ hình ảnh nghệ sĩ điềm tĩnh, nam tính nhưng rất lãng mạn. Nhiều netizen thừa nhận họ "lọt hố" anh từ khoảnh khắc ấy, bởi visual vừa trí thức vừa lãng tử hiếm thấy ở một MC ngoài 50.

Ảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Ảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Đặc biệt, khi chung khung hình cùng những đàn em chênh lệch gần 20 tuổi như Liên Bỉnh Phát (sinh năm 1990) và SOOBIN (sinh năm 1992) - 2 mỹ nam 9X lần lượt có khoảng cách 16 và 18 tuổi, MC Anh Tuấn gây bất ngờ khi kéo gần khoảng cách đến không ngờ.

Ảnh FBNV.

Ảnh FBNV.

Dù nam MC ít khi chia sẻ chi tiết về quy trình chăm sóc da, nhưng qua những hình ảnh mộc mạc từng được đăng tải, có thể thấy làn da của anh luôn trong tình trạng tốt nhất, căng mịn, đều màu. Ngoài một phần không nhỏ đến từ gen tốt: ngoại hình sáng với gương mặt thư sinh, đường nét hài hòa, thì lối sống lành mạnh, gắn bó với âm nhạc và luôn duy trì tinh thần tích cực cũng góp phần giúp anh "giữ lửa" cho tuổi xuân.

Thời trang cũng là yếu tố quan trọng nam giúp nam MC duy trì trọn vẹn nét phong độ. MC Anh Tuấn luôn biết cách chọn trang phục phù hợp với từng không gian, từ suit lịch lãm trên sóng truyền hình đến quần jeans, áo bomber trẻ trung tại các concert giúp anh trông thanh lịch và nam tính.