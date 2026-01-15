Mỹ nhân cứ mặc sườn xám là thời gian đảo ngược 100 năm: Mỗi khung hình là 1 bức họa, khí chất showbiz hiếm thấy

Những hình ảnh ghi lại 4 tạo hình sườn xám của Trần Đô Linh tham dự tiệc tối của đài truyền hình Trung ương đã bị leak ra và đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Xuất hiện trong loạt trang phục mang đậm hơi thở cổ điển, Trần Đô Linh ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc thanh tú, thần thái dịu dàng, được nhiều người ví von là "khí chất như sương như mai" đúng chuẩn hình tượng nữ chính thường thấy trong các tiểu thuyết ngôn tình.

4 tạo hình sườn xám của Trần Đô Linh đang gây sốt cõi mạng.

Bên cạnh nhan sắc, 4 bộ sườn xám mà Trần Đô Linh diện cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Các thiết kế đều mang phong cách nữ tính, đường cắt may tinh tế, vừa tôn vóc dáng mảnh mai vừa toát lên vẻ sang trọng, nhã nhặn. Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, kiểu tóc và thần thái giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế "mỹ nhân khí chất" trong lòng công chúng.

Bình luận của netizen về loạt tạo hình sườn xám của Trần Đô Linh:

- Khí chất Linh hợp sườn xám, thanh lịch và nhẹ nhàng. Mình hay nghe mô tả khí chất như sương như mai, mình nghĩ Đô Đô chính là khí chất như thế. Không phải đẹp rực rỡ nhưng lại khiến người ta khó quên.

- Trần Đô Linh mặc sườn xám là thần.

- Bộ màu vàng đẹp, sáng khủng khiếp.

- Chào bạn Trần Đô Linh, bạn đẹp quá. Mời bạn mặc bộ sườn xám đó bước lên thảm đỏ tiến vào lễ đường cùng tôi.

- Nhỏ Đô hợp với sườn xám thật ấy, kiểu nào mặc lên người đều đẹp. Chụp vội mà cái visual nét căng cỡ này này.

Cho những ai chưa biết, nhưng đây không phải lần đầu tiên Trần Đô Linh gây sốt với trang phục sườn xám. Thực tế, nữ diễn viên 32 tuổi từng nhiều lần diện trang phục này ở các bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc.

Năm 2022, cô thu hút nhiều sự chú ý với vai Lâm Hàng Cảnh trong phim ngôn tình Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đóng cùng Đậu Kiêu. Cô thể hiện hình tượng nữ chính xuất thân từ gia đình nề nếp, có học thức, khí chất đoan trang, mang vẻ đẹp thanh nhã, kín đáo.

Sang đến Chiếc Thuyền Đơn Độc đóng cùng Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh lại mang đến một nàng Hải Mạt sống lặng lẽ, dường như mang cảm giác cô độc nhưng nội tâm cũng cực kỳ kiên cường. Cô cưới Cố Dịch Trung dù trong lòng anh đã có người khác, nhưng rồi cuối cùng tình yêu vẫn nảy mầm trong trái tim cả hai người.

Bên cạnh 2 vai nữ chính trên, Trần Đô Linh cũng từng đóng vai cameo Thịnh Tử Tình trong phim dân quốc Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng của Huỳnh Hiểu Minh, Doãn Chính và Xa Thi Mạn. Hiện tại, cô cũng đã vào đoàn phim Cửu Trùng Thiên cũng lấy bối cảnh dân quốc, đảm nhận vai Mộ Dung Thu. Theo những gì được chính mỹ nhân sinh năm 1993 chia sẻ, đây là một nhân vật phức tạp có nhiều giai đoạn cuộc đời, trải dài từ thiếu nữ đến khi già dặn.