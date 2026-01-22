Điều vô nghĩa nhất khi mua vàng

Khi mua vàng, điều vô nghĩa nhất và cũng là thứ khiến nhiều người mệt mỏi nhất, chính là ngồi tính lãi lỗ trên giấy mỗi ngày. Giá vàng nhích lên vài trăm nghìn thì vui, quay đầu giảm lại thấy bứt rứt, lo lắng. Cái vòng cảm xúc đó lặp đi lặp lại, trong khi bản chất của việc mua vàng tích lũy, lại không nằm ở những con số chớp nhoáng trên bảng giá.

Lãi lỗ trên giấy chỉ là con số tạm thời, phản ánh một khoảnh khắc rất ngắn của thị trường. Bạn chưa bán, nghĩa là bạn chưa chốt lời hay chịu lỗ. Thế nhưng nhiều người lại để những con số “chưa xảy ra” ấy chi phối cảm xúc thật: ăn không ngon, ngủ không yên, mở điện thoại ra là phải xem giá vàng hôm nay thế nào. Vô hình trung, vàng từ một công cụ tích lũy trở thành nguồn gây áp lực tinh thần.

Điều này đặc biệt vô lý nếu ngay từ đầu bạn mua vàng với mục tiêu dài hạn, để dành cho tương lai, cho những kế hoạch chưa cần đến trong vài tháng hay một hai năm tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Sai lầm nằm ở chỗ chúng ta áp tư duy lướt sóng ngắn hạn vào một tài sản vốn sinh ra để giữ giá trị. Vàng không phải kênh đầu tư ngắn hạn. Vàng được mua vì niềm tin rằng trong dài hạn, nó giúp bảo toàn giá trị của đồng tiền. Khi bạn ngày nào cũng soi giá, tính xem hôm nay lời bao nhiêu, mai lỗ bao nhiêu, bạn đã tự biến mình thành người chơi một cuộc chơi không phù hợp với mục tiêu ban đầu.

Thực tế, phần lớn người mua vàng không có ý định bán ngay. Họ mua vì muốn cất giữ, muốn có một phần tài sản “nhìn thấy được, cầm nắm được”, mua để yên tâm. Vậy thì việc tính lãi lỗ từng ngày có ý nghĩa gì? Nếu bạn không bán hôm nay, mức giá hôm nay chỉ là thông tin tham khảo. Nó không làm thay đổi số lượng vàng bạn đang có, cũng không quyết định cuộc sống của bạn vào ngày mai. Nhưng nếu để tâm quá nhiều, nó lại làm thay đổi trạng thái tinh thần, khiến bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính: bán vội khi giá giảm vì sợ lỗ, hoặc mua đuổi khi giá tăng vì sợ bỏ lỡ.

Một điểm vô nghĩa khác của việc tính lãi lỗ trên giấy là nó thường bỏ qua chi phí và bối cảnh. Giá niêm yết bạn thấy chưa chắc là giá bạn bán được ngay, chưa kể chênh lệch mua - bán, chi phí cơ hội của việc rút tiền ra sớm, hay đơn giản là kế hoạch tài chính ban đầu của bạn. Con số “lãi” vài trăm nghìn hay “lỗ” vài triệu trên màn hình vì thế chẳng có giá trị gì. Bạn tưởng mình đang quản lý tài sản chặt chẽ, nhưng thực ra chỉ đang phản ứng với biến động ngẫu nhiên.

Quan trọng hơn, việc ám ảnh lãi lỗ ngắn hạn khiến bạn quên mất câu hỏi cốt lõi: mình mua vàng để làm gì. Nếu mục tiêu là tích lũy lâu dài, thì điều đáng quan tâm là số vàng bạn tích được theo thời gian, không phải giá của từng ngày riêng lẻ. Mua đều đặn, trong khả năng tài chính, giữ kỷ luật - đó mới là những yếu tố quyết định kết quả mua vàng tích sản.

Cuối cùng, mua vàng không nên là một cuộc thi xem ai đoán giá giỏi hơn, mà là một lựa chọn tài chính gắn với sự bình thản. Điều vô nghĩa nhất khi mua vàng là để những con số trên giấy điều khiển cảm xúc thật. Khi bạn buông được thói quen đó, vàng mới trở lại đúng vai trò của nó: một công cụ tích lũy đơn giản, chậm rãi và bền bỉ, không ồn ào nhưng đủ khiến bạn yên tâm trong dài hạn.