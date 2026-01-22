Giấc mơ ô tô của Lý Thư Phúc: Lời thỉnh cầu chấn động ngành công nghiệp Trung Quốc

Click để nghe Audio Book Tập 1 – Kỳ 2 của Series Biography

Từ nỗi trăn trở cá nhân đến sứ mệnh "Bình dân hóa" biểu tượng xa xỉ

Trong thế giới kinh doanh, đôi khi những ý tưởng vĩ đại nhất lại bắt nguồn từ những trải nghiệm tồi tệ nhất. Từ trải nghiệm cá nhân khi mua một chiếc xe cũ với giá cao nhưng chất lượng kém, Lý Thư Phúc nhìn thấy một vấn đề mang tính cấu trúc: người tiêu dùng Trung Quốc phổ thông đang chịu thiệt trong một thị trường bị chi phối bởi độc quyền và rào cản gia nhập cao. Ô tô vẫn là sản phẩm xa xỉ, vượt ngoài tầm với của số đông. Theo ông, đây là hệ quả của một cấu trúc thị trường đóng. Từ nhận thức đó, ông đặt ra một mục tiêu bị xem là phi lý vào thời điểm bấy giờ: sản xuất ô tô giá phải chăng cho đại đa số người dân Trung Quốc. Lý Thư Phúc tham gia trực diện vào ngành công nghiệp phức tạp bậc nhất.

Ô tô khi đó là một thứ xa xỉ phẩm nằm ngoài tầm với của số đông. Với tư duy của một người "không có thì tự làm", Lý Thư Phúc tự đặt ra cho mình một sứ mệnh bị coi là hoang tưởng lúc bấy giờ: "Sản xuất những chiếc xe mà người bình thường có thể mua được!"

Hành trình đơn độc của "Kẻ ngoại đạo" trước những cánh cửa đóng kín

Để hiện thực hóa giấc mơ, rào cản đầu tiên không phải là công nghệ hay vốn, mà là Giấy phép. Lý Thư Phúc bắt đầu hành trình đơn độc gõ cửa các cơ quan quản lý. Đáp lại ông là những cái lắc đầu lạnh lùng, sự hoài nghi từ chính những người thân thiết nhất và một hệ thống quy định nghiêm ngặt vốn chỉ dành chỗ cho các tập đoàn nhà nước.

Trong những khoảnh khắc cô độc ấy, khi tiếng nhạc nền của cuộc đời chỉ còn là những nốt trầm căng thẳng, Lý Thư Phúc vẫn không lùi bước. Với ông, đây không còn là chuyện kinh doanh đơn thuần; đó là lòng tự trọng và ý chí chứng minh rằng: Doanh nhân tư nhân có quyền được mơ ước và cống hiến vào những ngành cốt lõi của quốc gia.

Chủ tịch tập đoàn Geely, ông Lý Thư Phúc

Tại một hội nghị quan trọng năm 1999, đứng trước những người nắm giữ vận mệnh của ngành công nghiệp ô tô, Lý Thư Phúc đã thốt lên lời thỉnh cầu từ đáy lòng – một câu nói sau này đã trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh: "Xin hãy để các doanh nhân tư nhân được phép mơ ước về việc sản xuất ô tô. Dù cuối cùng có thất bại, xin hãy cho tôi một cơ hội để thử sức!"

Đó không phải là lời van xin đặc ân, mà là lời khẳng định của một con người không chịu cúi đầu trước số phận. Ông không xin thành công, ông chỉ xin Quyền được thử. Chính bản lĩnh "chơi tất tay" này đã mở toang cánh cửa vốn đã khép chặt hàng thập kỷ.

Phá vỡ giới hạn "Tư duy lối mòn": Bài học về việc tự kiến tạo lợi thế cạnh tranh

Xâu chuỗi hành trình từ tiệm ảnh 120 NDT vay mượn ở Kỳ 1 đến lời thỉnh cầu chấn động này, các chuyên gia quản trị nhận diện ở Lý Thư Phúc một lộ trình Tăng trưởng phi tuyến tính mẫu mực. Trong giai đoạn đầu, khi dòng tiền và công nghệ là rào cản, Lý Thư Phúc đã áp dụng tư duy "Đổi mới thứ cấp". Thay vì tiêu tốn vốn vào những tài sản cố định đắt đỏ, ông tập trung học hỏi tìm tòi cấu trúc kỹ thuật để tự chế tạo công cụ sản xuất. Đây là bài học thực tế về việc dùng sự nhạy bén kỹ thuật để bù đắp thiếu hụt tài chính.

Khi đối mặt với pháo đài độc quyền ngành ô tô, Lý Thư Phúc đã lựa chọn lĩnh vực khó nhất vì nhận diện được rằng: Nơi có rào cản cao nhất chính là nơi tồn tại biên lợi nhuận và giá trị dài hạn lớn nhất. Sự trỗi dậy của Geely không đến từ một lộ trình tuyến tính hay may mắn. Đó là kết quả của việc chuyển hóa liên tục từ sức mạnh thực thi (tự chế tạo máy ảnh) sang sức mạnh hệ thống (quản trị xe máy) và cuối cùng là sức mạnh tầm nhìn (phá vỡ độc quyền ô tô). Câu chuyện của Lý Thư Phúc minh chứng cho một quy luật: Khi một doanh nghiệp giải quyết được những nhức nhối của thị trường bằng tư duy không giới hạn, họ sẽ tạo ra một quỹ đạo tăng trưởng vượt trội mà các mô hình truyền thống khó lòng sao chép.

Trải nghiệm hành trình "Tăng trưởng phi tuyến tính" qua series audiobook

Cuốn sách "Tăng trưởng phi tuyến tính - Sự trỗi dậy của Geely" mới được ra mắt tại Việt Nam.

Câu chuyện về Lý Thư Phúc không chỉ là những con số, đó là một bản giao hưởng của khát vọng và những quyết định điên rồ. Hẹn bạn ở kỳ tiếp theo và xin mời đón nghe trọn bộ Audiobook: "Tăng trưởng phi tuyến tính - Sự trỗi dậy của Geely" tại: https://read.tascoauto.com/