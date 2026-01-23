7 loại cây nên trồng trong vườn nhà để có một năm sung túc và may mắn

Trồng cây từ lâu không chỉ đơn thuần là một thú vui. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc chăm sóc cây xanh giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng. Việc trồng cây cũng mang lại lợi ích tích cực cho thể chất thông qua việc vận động nhẹ và kết nối với thiên nhiên. Chính vì vậy, từ hàng trăm năm trước, con người vẫn duy trì thói quen trồng những loại cây mang ý nghĩa tốt lành, vừa để làm đẹp không gian sống, vừa gửi gắm mong ước về một năm đủ đầy, thuận lợi.

7 loại cây nên trồng dịp năm mới

Theo chuyên trang Gardening Know How , trong nhiều nền văn hóa, có những loại cây luôn được xem là "cây may mắn", gắn với sự sung túc, sức khỏe, bình an và nguồn năng lượng tích cực. Dù bạn là người làm vườn lâu năm hay chỉ mới bắt đầu, việc trồng những loại cây này vẫn được xem như một cách nhẹ nhàng để "gieo" thêm vận may cho năm mới.

1. Húng quế

Cây húng quế được xem là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng (Ảnh minh họa).

Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp, húng quế từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Nhiều người trồng húng quế với niềm tin rằng loại cây này mang lại năng lượng tích cực và may mắn, đặc biệt khi được đặt gần cửa ra vào hoặc trồng trong vườn rau gia đình.

Húng quế ưa nắng, đất giàu dinh dưỡng và cần được ngắt hoa thường xuyên để lá phát triển khỏe mạnh. Vừa dễ trồng, vừa hữu dụng trong nấu ăn, húng quế là lựa chọn phổ biến cho những ai muốn bắt đầu một năm mới nhiều thuận lợi.

2. Cỏ bốn lá

Cỏ bốn lá (Ảnh minh họa).

Cỏ bốn lá có lẽ là biểu tượng may mắn quen thuộc nhất trong văn hóa phương Tây. Mỗi chiếc lá được cho là đại diện cho niềm tin, hy vọng, tình yêu và may mắn.

Cỏ bốn lá khá dễ lan. Nhưng nếu trồng trong khu vực kiểm soát hoặc thảm cỏ nhỏ, đây lại là một điểm nhấn duyên dáng, vừa mang ý nghĩa tốt lành.

3. Oải hương

Hoa oải hương (Ảnh minh họa).

Oải hương từ lâu gắn liền với sự bình yên, bảo vệ và năng lượng tích cực. Trong nhiều truyền thuyết và nghi thức cổ xưa, oải hương được cho là có khả năng xua tan năng lượng tiêu cực, mang lại sự tĩnh tại và rõ ràng trong tâm trí.

Loại cây này ưa nắng, đất thoát nước tốt và không cần chăm sóc cầu kỳ. Chính sự giản dị, bền bỉ ấy khiến oải hương được nhiều người xem là biểu tượng của may mắn bền lâu và sự an yên trong cuộc sống.

4. Hoa cúc tím

Hoa cúc tím (Ảnh minh họa).

Hoa cúc tím là biểu tượng của sức khỏe, sức mạnh và sự dẻo dai. Đây là những yếu tố không thể thiếu để có một năm may mắn.

Bên cạnh ý nghĩa tinh thần, hoa cúc tím còn là loài cây thân thiện với côn trùng thụ phấn, dễ trồng và phù hợp với nhiều khu vườn.

5. Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn (Ảnh minh họa).

Với những bông hoa lớn, dày cánh và rực rỡ, mẫu đơn từ lâu đã gắn với hình ảnh giàu sang, hạnh phúc và danh vọng trong nhiều nền văn hóa Á – Âu. Không ít người tin rằng nơi nào có mẫu đơn, nơi đó dễ thu hút sự sung túc cả về vật chất lẫn tinh thần.

6. Hương thảo

Hương thảo (Ảnh minh họa).

Hương thảo từ lâu được gắn với sự bảo vệ, trí nhớ và sự minh mẫn. Trong quá khứ, cây thường được trồng gần lối đi hoặc cửa nhà với niềm tin giúp xua đi điều không may và giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo.

Hương thảo ưa nắng, đất khô ráo và rất dễ chăm sóc sau khi đã bén rễ. Ngoài giá trị biểu tượng, cây còn hữu ích trong ẩm thực và tạo điểm xanh quanh năm cho khu vườn.

7. Xô thơm

Cây xô thơm (Ảnh minh họa).

Xô thơm gắn liền với trí tuệ, sự thanh lọc và cân bằng. Trong nhiều nền văn hóa, cây từng được sử dụng trong các nghi thức với niềm tin giúp "làm sạch" không gian sống và mang lại sự sáng suốt.

Là loài cây dễ trồng, mùi thơm đặc trưng và có thể dùng trong nấu ăn hằng ngày, xô thơm vừa thực tế vừa mang nhiều ý nghĩa tinh thần. Với nhiều người, đây là loại cây đại diện cho một năm sống chậm, tỉnh táo và hài hòa hơn.

Dù khoa học chưa thể chứng minh trực tiếp rằng cây xanh mang lại vận may, nhưng không thể phủ nhận việc trồng và chăm sóc cây giúp con người sống tích cực hơn, bình tĩnh hơn và gắn bó hơn với không gian sống của mình. Và đôi khi, chính sự an yên đó lại là "may mắn" lớn nhất để bắt đầu một năm mới thật sung túc.

Nguồn: Gardening Know How