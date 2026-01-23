Ngành học của "cô dâu hot nhất hiện tại": Nghe tên đã thấy "trí thức", thu nhập thì cực kỳ hấp dẫn!

Mới đây, thông tin Á hậu Phương Nhi chính thức về chung nhà với thiếu gia Minh Hoàng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Khi câu chuyện lan tỏa, không chỉ đời sống riêng tư mà nhiều chi tiết xoay quanh cô dâu mới cũng được “đào sâu”, trong đó có hành trình học tập. Học vấn của Phương Nhi vì thế trở thành một trong những chủ đề được quan tâm và bàn luận nhiều nhất.

Theo tìm hiểu, Phương Nhi từng theo học ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội - một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu cả nước trong lĩnh vực luật. Từ đây, cái tên “Luật thương mại quốc tế” bất ngờ được tìm kiếm nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Sự quan tâm này không chỉ xuất phát từ tò mò về lựa chọn ngành học của một Á hậu mà còn bởi cái tên ngành nghe đã thấy vừa “trí thức”, vừa mang màu sắc toàn cầu, gợi liên tưởng đến những cơ hội nghề nghiệp rộng mở và môi trường làm việc mang tính quốc tế.

Tuy nhiên, đằng sau cái tên khá kêu ấy, Luật thương mại quốc tế thực chất là ngành học như thế nào, sinh viên sẽ học những gì, ra trường có thể làm ở đâu và liệu ngành này có thật sự “xịn” như nhiều người vẫn hình dung? Cùng khám phá nhé!

Phương Nhi đã chính thức “về chung nhà” với bạn trai thiếu gia (Ảnh: Louis Wu)

Ngành Luật thương mại quốc tế học gì, làm gì và làm ở đâu?

Trước hết, cần hiểu đúng rằng Luật thương mại quốc tế là một ngành giao thoa giữa pháp luật - kinh tế - thương mại - quan hệ quốc tế. Về chương trình học, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng luật học chung như Luật dân sự, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật hợp đồng… Sau đó đi sâu vào các học phần mang tính “xuyên biên giới” như: Luật thương mại quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, Luật hải quan, Luật vận tải và bảo hiểm quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (trọng tài, WTO), các hiệp định thương mại tự do (FTA), INCOTERMS, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế…

Nói ngắn gọn, sinh viên không chỉ học luật Việt Nam mà còn phải làm quen với luật quốc tế, thông lệ quốc tế và cách “chơi luật” của các tập đoàn đa quốc gia. Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý, gần như là điều kiện bắt buộc nếu muốn theo ngành này đến cùng.

Vậy ra trường làm gì? Cơ hội việc làm của sinh viên theo học ngành này phổ biến nhất là các vị trí:

- Chuyên viên pháp chế tại doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

- Nhân sự pháp lý trong các tập đoàn xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới

- Trợ lý luật sư, luật sư tại các hãng luật chuyên về đầu tư - thương mại quốc tế

- Chuyên viên tuân thủ (compliance), quản lý hợp đồng quốc tế

- Làm việc tại các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề, phòng thương mại, cơ quan xúc tiến thương mại.

Phương Nhi học Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: ITN)

Một điểm thú vị là ngành này không bó hẹp trong “ngành luật”. Nhiều người học Luật thương mại quốc tế nhưng lại rẽ sang làm kinh doanh quốc tế, tư vấn đầu tư hoặc giữ vai trò “cầu nối” giữa pháp lý và vận hành trong doanh nghiệp.

Về môi trường làm việc, sinh viên ngành này thường hướng tới các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM - nơi tập trung hãng luật, doanh nghiệp FDI, tập đoàn đa quốc gia. Với năng lực ngoại ngữ tốt, cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế hoặc tham gia các dự án xuyên biên giới là hoàn toàn khả thi.

Cơ hội việc làm và mức lương ngành Luật thương mại quốc tế

Xét về cơ hội việc làm, Luật thương mại quốc tế không phải ngành “dễ vào”, nhưng cũng không thiếu đất dụng võ. Nhu cầu nhân sự pháp lý am hiểu thương mại quốc tế đang tăng song song với làn sóng FDI, xuất nhập khẩu và chuyển dịch chuỗi cung ứng vào Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành này ưu ái những người có ngoại ngữ tốt, tư duy logic, chịu được áp lực và sẵn sàng học suốt đời. Nếu chỉ học luật theo kiểu thuộc điều khoản, thiếu kỹ năng thực hành và giao tiếp quốc tế, rất dễ bị tụt lại.

Về mức lương, mặt bằng chung của ngành được đánh giá là khá tốt so với nhiều ngành xã hội khác, nhưng tăng chậm ở giai đoạn đầu. Sinh viên mới ra trường, làm pháp chế hoặc trợ lý luật sư, mức thu nhập thường dao động từ 8-12 triệu đồng/tháng, tùy năng lực và doanh nghiệp.

Luật thương mại quốc tế không phải ngành “dễ vào”, nhưng cũng không thiếu đất dụng võ. (Ảnh: ipleaders)

Sau khoảng 3-5 năm kinh nghiệm, khi đã có khả năng xử lý hợp đồng quốc tế, tham gia đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp, mức lương có thể tăng lên 20-30 triệu đồng/tháng. Với luật sư chuyên sâu hoặc chuyên gia pháp lý làm việc cho doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia, con số này có thể cao hơn nữa, đặc biệt nếu tham gia các dự án đầu tư quy mô lớn.

Ở phân khúc cao hơn, những người đủ trình độ ngoại ngữ, chuyên môn sâu và kinh nghiệm quốc tế hoàn toàn có thể đạt thu nhập vài nghìn USD/tháng. Tuy nhiên, đây là “đường dài”, đòi hỏi sự bền bỉ, không phải lối tắt.

Luật thương mại quốc tế là ngành dành cho người có chiến lược nghề nghiệp rõ ràng. Không hào nhoáng ngay từ đầu, không dễ kiếm tiền nhanh, nhưng nếu đi đúng hướng, đây là một ngành ổn định, có chiều sâu và dư địa phát triển lâu dài trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa. Với những ai vừa thích luật, vừa muốn bước ra “sân chơi quốc tế”, đây là một lựa chọn đáng để cân nhắc nghiêm túc.