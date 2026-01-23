Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng

Tại chương trình có những chủng loại pháo lần đầu xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng, nhiều sắc màu, nhiều hình thái, tạo nên “sân khấu ánh sáng” giữa trời đêm thủ đô. Theo đó, lần đầu màn trình diễn phối hợp cùng lúc nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục: từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, cho đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, hiệu ứng sói hú…