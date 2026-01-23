Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng

23-01-2026 - 21:12 PM | Sống

Từ cuối chiều 23/1, nhiều khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình chật kín người dân đến sớm, chờ xem chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" và pháo hoa nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Một số người đã căng lều để giữ chỗ, xem chương trình và màn pháo hoa đặc biệt này.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 30 phút được tổ chức ngày 23/1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 2.

Chuỗi sự kiện tối 23/1 được kỳ vọng là một đại nhạc hội pháo hoa hoành tráng với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam. Đây cũng là lần hiếm hoi người dân Thủ đô được thưởng thức những màn pháo hoa liên tục trong vòng 30 phút.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 3.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 4.

Với sự đặc biệt đó, nhiều khán giả từ cuối giờ chiều đã có mặt tại nhiều điểm xung quanh sân vận động Mỹ Đình để chờ đón chương trình nghệ thuật và những màn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, ngay từ chiều 23/1, hàng trăm người đã đổ về khu vực này để đón chờ sự kiện đầy đặc biệt này. Theo thông tin từ ban tổ chức chương trình, sân khấu được dàn dựng với hơn 3.000 m² màn hình LED di động hoành tráng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping hiện đại. Pháo hoa nghệ thuật được kích hoạt xuyên suốt chương trình, để dẫn dắt cảm xúc khán giả theo từng lớp cao trào.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 6.

Tại chương trình có những chủng loại pháo lần đầu xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng, nhiều sắc màu, nhiều hình thái, tạo nên “sân khấu ánh sáng” giữa trời đêm thủ đô. Theo đó, lần đầu màn trình diễn phối hợp cùng lúc nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục: từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, cho đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, hiệu ứng sói hú…

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 7.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 8.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 9.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 10.

Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại sẽ được đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia lắp đặt, vận hành. Tất cả sẽ sử dụng hệ thống lập trình và thiết bị hiện đại, hỗ trợ thời gian kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, giúp hiệu ứng pháo khớp theo nhạc ở mức gần như ngay lập tức.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 11.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 12.

Càng gần giờ biểu diễn, dòng người đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình ngày càng đông.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 13.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 14.

Nhiều bãi gửi xe quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình dần trở nên quá tải khi rất đông người đổ về.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 15.

Giá gửi xe khu vực này duy trì ở mức 20.000 đồng/xe.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 16.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 17.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 18.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 19.

Các khu vực xem pháo hoa gần sân vận động Mỹ Đình dần đông kín người. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân thưởng thức đêm nhạc và pháo hoa.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 20.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 21.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 22.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 23.

Khu vực Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy cũng ghi nhận rất đông người dân đổ về.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 24.

Ai cũng muốn có vị trí đẹp nhất để thưởng thức, ghi lại màn pháo hoa đặc sắc bậc nhất trong năm 2026.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 25.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 26.

Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng- Ảnh 27.

Trong sân vận động Mỹ Đình, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Hàng nghìn diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm nhạc đặc biệt.

Tiết lộ các vị trí lý tưởng nhất xem màn bắn pháo hoa quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử thủ đô

Theo Gia Linh - Đức Nguyễn - Dương Triều - Trọng Tài

Tiền Phong

