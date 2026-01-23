Người dân đổ về Mỹ Đình chờ xem pháo hoa mừng thành công Đại hội Đảng
Từ cuối chiều 23/1, nhiều khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình chật kín người dân đến sớm, chờ xem chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" và pháo hoa nghệ thuật mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Một số người đã căng lều để giữ chỗ, xem chương trình và màn pháo hoa đặc biệt này.
