Độc đáo món "pháo hoa nở rộ" đang khiến chị em "phát sốt" vì quá đẹp, ăn vào vận may bùng nổ cả năm

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hội chị em yêu bếp núc lại rần rần chia sẻ những công thức món ăn vừa ngon vừa lạ. Trên MXH xứ Trung đang rầm rộ truyền tai nhau một món ăn may mắn cho năm mới mà ai cũng háo hức muốn thử. Nó được gọi là bánh trôi pháo hoa. Ngay từ cái tên đã thấy cả một bầu trời lễ Tết và sự hân hoan. Không còn là những viên bột tròn trịa đơn điệu, món ăn này thực sự là một cú nổ về thị giác.

Nhiều người vẫn hay đùa rằng, ăn món này vào đầu năm thì vận may sẽ "nổ" rầm trời, cuộc đời từ đó mà nở hoa rực rỡ. Hình ảnh những dải màu sắc đan xen, bung tỏa trong làn nước dùng sóng sánh không chỉ khiến lũ trẻ con thích thú mà ngay cả những người lớn khó tính nhất cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nghía trước khi thưởng thức. Đó chính là sức hút của sự sáng tạo biến những nguyên liệu mộc mạc nhất như bột nếp, đường cát thành một trải nghiệm đầy tính nghệ thuật.

Sự kỳ diệu từ những dải màu sắc và đôi bàn tay khéo léo

Nhiều bạn sẽ thắc mắc: "Nhìn cầu kỳ thế này chắc làm khó lắm?". Nhưng thực tế, bí mật của món pháo hoa này nằm ở sự kiên nhẫn và một chút ngẫu hứng với màu sắc. Thay vì nặn tròn, chúng ta biến những khối bột nếp mịn màng thành những dải màu đa sắc. Bạn có thể dùng bột rau củ tự nhiên như màu tím từ lá cẩm, xanh từ hoa đậu biếc, hay đỏ từ gấc để món ăn không chỉ đẹp mà còn lành tính.

Cảm giác khi dán những dải bột màu sắc lại với nhau, rồi dùng dao cắt nhẹ thành những sợi mỏng, sau đó cuộn tròn lại và nhìn chúng "bung nở" ra như một đóa pháo hoa thực thụ là một trải nghiệm cực kỳ thư giãn. Nó giống như việc bạn đang cắm một lọ hoa hay vẽ một bức tranh vậy. Mỗi viên bánh trôi lúc này không cái nào giống cái nào, mỗi cái mang một dáng vẻ riêng, rực rỡ và sống động. Khi thả vào nồi nước sôi, những cánh "hoa bột" ấy bắt đầu chuyển mình, mềm mại và bắt mắt, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ mãn nhãn ngay trong gian bếp nhỏ.

Hương vị truyền thống quyện trong diện mạo hiện đại

Điều đặc biệt khiến món bánh trôi pháo hoa này chiếm trọn trái tim của giới trẻ chính là sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Công thức bột vẫn giữ được độ dẻo mịn, thơm mùi lúa nếp đặc trưng. Tuy nhiên, thay vì những loại nhân ngọt lịm thông thường, nhiều người chọn cách cho trực tiếp đường vào bột và kết hợp cùng nước dùng rượu nếp (cơm rượu).

Cái vị ngọt thanh của đường, chút nồng nàn, ấm áp của rượu nếp hòa quyện cùng cảm giác dai dai, dẻo nẩy của từng sợi bột tạo nên một tầng hương vị rất lạ. Nó không quá ngấy, lại cực kỳ hợp với tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm. Một bát canh nóng hổi, khói tỏa nghi ngút, bên trên là những "đóa pháo hoa" lung linh sắc màu, húp một ngụm nước dùng ngọt dịu, bạn sẽ cảm thấy cả không gian tết như đang đọng lại trên đầu lưỡi.

Tại sao món ăn này lại được gọi là "món ăn may mắn"? Bởi trong văn hóa Á Đông, hình ảnh pháo hoa luôn gắn liền với sự xua đuổi điều xui xẻo và đón chào những điều tốt đẹp. Tự tay làm món ăn này cho người thân, hay cùng "cạ cứng" vào bếp vào ngày cuối tuần không chỉ là để ăn ngon, mà còn là để tạo ra những kỷ niệm đẹp.

Việc chuẩn bị tỉ mỉ từng sợi bột, chăm chút cho từng cánh hoa nở rộ chính là cách chúng ta gửi gắm tâm tư và sự chân thành vào món ăn. Trong cái hối hả của cuộc sống hiện đại, việc dành thời gian để tạo ra một món ăn giàu "tính hình thức" như thế này chính là một cách yêu thương bản thân và gia đình. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều cao sang, mà hiện hữu ngay trong món ăn ấm áp, trong sắc màu rực rỡ của những viên bánh trôi đầy tâm huyết.

Đôi khi, lướt mạng xã hội nhiều cũng có ích phải không nào? Tết này, hãy nhớ thử đu trend làm bánh trôi pháo hoa để năm mới của bạn cũng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ nhé.