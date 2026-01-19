Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày

19-01-2026 - 20:23 PM | Sống

Trong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.

Theo cập nhật mới nhất, đến thời điểm hiện tại đã có gần 100 trường đại học công bố hoặc thông tin dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 cho sinh viên. Trong đó, đa số các trường lựa chọn thời gian nghỉ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2 - 3 tuần, phù hợp với tiến độ học kỳ và lịch nghỉ Tết chung của xã hội.

Đáng chú ý, Đại học Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất, với thời gian nghỉ lên tới 43 ngày, từ 18/1 đến 1/3/2026 đối với sinh viên khóa trước, còn sinh viên khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026.

Đa số các trường đại học lựa chọn thời gian nghỉ từ 14 - 21 ngày, tương đương khoảng 2–3 tuần. (Ảnh minh họa: FTU)

Nhìn chung, phần lớn sinh viên các trường đại học được bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong khoảng 14 đến 21 ngày. Đây là nhóm lịch nghỉ phổ biến ở nhiều cơ sở đào tạo, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc và một số trường tại miền Nam.

Ở TP.HCM, phần lớn trường đại học cũng bố trí lịch nghỉ trong khoảng 9/2 đến 22 hoặc 23/2/2026, đảm bảo sinh viên có thời gian nghỉ Tết trọn vẹn nhưng vẫn giữ tiến độ năm học. Tuy nhiên, bên cạnh nhóm trường nghỉ theo khung phổ biến, một số cơ sở đào tạo đã chủ động kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện cho sinh viên về quê xa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều em học tập cách nơi cư trú hàng trăm km.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ của 97 trường đại học cụ thể như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ
1 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày
2 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
3 Đại học Nông lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày
4 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày
5 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
6 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
8 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
9 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
10 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
11 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày
12 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày
13 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
14 Đại học Hùng Vương 8/2-1/3/2026 22 ngày
15 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày
16 Đại học Nha Trang 9/2-28/2/2026 20 ngày
17 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
18 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
19 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày
20 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
21 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
22 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày
23 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày
24 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày
25 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
26 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày
27 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
28 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày
29 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
30 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày
31 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày
32 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày
33 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày
34 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
35 Đại học Thủy Lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày
36 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày
37 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày
38 Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2) 9/2-1/3/2026 21 ngày
39 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
40 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày
41 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
42 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày
43 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày
44 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
45 Đại học Văn Lang 9/2-1/3/2026 21 ngày
46 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
47 Đại học Đồng Nai 9/2-1/3/2026 21 ngày
48 Đại học Đà Nẵng 9/2-22/2/2026 14 ngày
49 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
50 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày
51 Đại học Ngoại thương 9/2-1/3/2026 21 ngày
51 ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày
52 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội 9/2-24/2/2026 16 ngày
53 Trường ĐH Lâm nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày
54 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải 9/2-22/2/2026 14 ngày
55 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
56 Trường Đại học Gia Định 9/2-1/3/2026 21 ngày
57 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày
58 Trường Đại học Công Thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
59 Đại học Kinh tế TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày
60 Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày
61 Học viện Hành chính và Quản trị công (tại TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
61 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
62 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 9/2-1/3/2026 21 ngày
63 Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2 - TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày
64 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2/2026 14 ngày
65 Đại học Tài nguyên môi trường 9/2-27/2/2026 19 ngày
66 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngầy
67 Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 9/2-1/3/2026 21 ngày
68 Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM 9/2-28/2/2026 20 ngày
69 Đại học Trà Vinh 9/2-1/3/2026 21 ngày
70 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
71 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 9/2-1/3/2026 21 ngày
71 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
73 Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 9/2-1/3/2026 21 ngày
74 Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 9/2-1/3/2026 21 ngày
75 Học viện Ngân hàng

9/2-1/3/2026

Học trực tuyến trước 1 tuần trước và 1 tuần sau nghỉ Tết

21 ngày
76 Đại học Luật, Đại học Huế

9/2-1/3/2026

Học trực tuyến trước Tết 1 tuần

21 ngày
77 Đại học Công nghệ Đông Á 9/2-25/2/2026 17 ngày
78 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 8/2-23/2/2026 16 ngày
79 Đại học Hùng Vương TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày
80 Đại học Luật Hà Nội 9/2-1/3/2026 21 ngày
81 Đại học Ngân hàng TP.HCM

9/2-1/3/2026

Học trực tuyến sau Tết 1 tuần

21 ngày
82 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 29 ngày
83 Học viện Cán bộ TP.HCM 1/2-1/3/2026 29 ngày
84 Đại học Luật TP.HCM

31/1-1/3/2026

Học trực tuyến 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết

30 ngày
85 Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày
86 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
87 Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai)

18/1-1/3/2026

Khóa 2025 nghỉ từ 25/1 đến 1/3/2026

43 ngày
88 Đại học Kiến trúc TP.HCM

9/2-1/3/2026

21 ngày
89 Đại học Kinh tế, Đại học Huế

9/2-1/3/2026

21 ngày
90 Đại học Sư phạm, Đại học Huế

9/2-1/3/2026

21 ngày
91 Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

9/2-1/3/2026

21 ngày
92 Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9/2-1/3/2026

21 ngày
93 Học viện Chính sách và Phát triển

9/2-1/3/2026

21 ngày
94 Đại học Hòa Bình

9/2-1/3/2026

21 ngày
95 Đại học Văn hóa Hà Nội

9/2-1/3/2026

21 ngày
96 Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

9/2-22/2/2026

14 ngày
97 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 9/2-1/3/2026 21 ngày

Không ít trường áp dụng mô hình dạy học trực tuyến trước và sau Tết, giúp sinh viên có thể ở nhà lâu hơn dù số ngày nghỉ chính thức không quá dài. Đại học Luật TP.HCM cho phép sinh viên học online 2 tuần trước và 1 tuần sau Tết, khiến tổng thời gian không phải đến trường kéo dài gần 2 tháng.

Các trường khuyến nghị sinh viên theo dõi website và cổng thông tin chính thức để cập nhật lịch học trở lại sau Tết, bởi kế hoạch đào tạo có thể tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Phát hiện 500 người chuyển khoản tổng cộng 3 tỷ đồng vào phiên livestream của 6 thanh niên SN 1998-2004: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

