Điều tra dòng tiền hơn 3,9 tỷ đồng liên quan đến 22 lần chuyển khoản mua hàng online của một người phụ nữ

Đầu tháng 7/2021, một vụ lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn “đặt đơn hàng online hưởng hoa hồng” đã xảy ra tại thành phố Tấn Giang, Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, khiến một người phụ nữ rơi vào cảnh trắng tay chỉ trong vài ngày.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, vào đầu tháng 7/2021, bà Lý quen biết một người đàn ông họ Lư thông qua nền tảng hẹn hò trực tuyến Soul. Đối phương tự giới thiệu đang sinh sống tại Cáp Nhĩ Tân và thường xuyên làm thêm bằng hình thức đặt đơn hàng online trên ứng dụng Tesco Mall để nhận tiền hoa hồng.

Trong quá trình trò chuyện, Lư nhiều lần chia sẻ hình ảnh thu nhập cá nhân với chị Lý, đồng thời khẳng định đây là công việc “nhẹ nhàng, dễ làm, lợi nhuận cao”. Theo lời người đàn ông này, người tham gia chỉ cần đặt các đơn hàng trên ứng dụng, chuyển tiền trước vào một số tài khoản cá nhân do hệ thống cung cấp. Sau đó, bên kinh doanh sẽ hoàn trả lại tiền mua hàng với lý do tạo đơn ảo, tích điểm, kèm theo một khoản hoa hồng nhất định.

Bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo trên cùng bằng chứng thu nhập mà đối phương đưa ra, chị Lý nảy sinh ý định tham gia để kiếm thêm tiền.

Ngày 9/7/2021, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Lư, chị Lý tải ứng dụng Tesco Mall về điện thoại và bắt đầu đặt những đơn hàng đầu tiên. Đúng như những gì đã được giới thiệu, sau khi hoàn thành một số đơn hàng có giá trị nhỏ, người phụ nữ này nhanh chóng nhận lại đầy đủ tiền gốc cùng tiền hoa hồng.

Thấy việc kiếm tiền diễn ra thuận lợi, thao tác đơn giản và không gặp rủi ro, chị Lý chủ động đề nghị được thực hiện thêm nhiều đơn hàng hơn. Lúc này, ngoài đối tượng họ Lư, chị Lý còn được một người tự xưng là “điều phối viên đơn hàng” hướng dẫn thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, kịch bản lừa đảo bắt đầu bộc lộ. Sau khi hoàn thành các đơn hàng có số tiền lớn, chị Lý không còn nhận được tiền hoàn trả ngay lập tức. Thay vào đó, người điều phối liên tục lấy lý do “chưa hoàn tất nhiệm vụ”, “chưa đủ điều kiện rút tiền” để yêu cầu chị tiếp tục đặt thêm đơn mới.

Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở đó, sau khi chị Lý hoàn thành các yêu cầu đặt hàng, đối phương tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác như cần nộp “phí xác minh”, “phí mở kênh thanh toán” và “thuế thu nhập cá nhân” nếu muốn rút tiền mặt. Tin rằng chỉ cần hoàn tất các thủ tục này sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra cùng tiền hoa hồng, chị Lý tiếp tục làm theo chỉ dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Chỉ trong vòng 4 ngày, người phụ nữ này đã thực hiện 22 lần chuyển khoản với tổng số tiền lên tới 1,06 triệu NDT (hơn 3,9 tỷ đồng). Khi liên hệ để hỏi về việc rút tiền hoa hồng, chị Lý bàng hoàng phát hiện toàn bộ các tài khoản liên lạc đều rơi vào trạng thái im lặng.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 17/7/2021, sau khi nhận ra mình đã bị lừa và mọi nỗ lực liên lạc đều thất bại, chị Lý lập tức đến Đồn cảnh sát Mai Lĩnh thuộc Công an thành phố Tấn Giang để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát đồn Mai Lĩnh đã phối hợp với Đội điều tra tội phạm lừa đảo của thành phố tiến hành phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan do nạn nhân cung cấp. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm chính là Ngô Bân, một lao động nhập cư đang làm việc tại Thâm Quyến.

Ngày 21/7/2021, lực lượng cảnh sát đồn Mai Lĩnh đã trực tiếp tới Thâm Quyến và bắt giữ Ngô Bân tại một căn nhà cho thuê ở quận Long Cương. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm 23 tuổi đã thừa nhận hành vi lừa đảo trực tuyến của mình.

Theo lời khai của Ngô Bân, đầu tháng 7/2021, anh ta được một người bạn tên Châu Cường nhờ đứng tên thuê thẻ ngân hàng và thẻ điện thoại với mục đích rút tiền mặt, đổi lại sẽ được trả tiền hoa hồng. Dù biết rõ việc cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc, Ngô Bân vẫn bị cám dỗ bởi lợi ích trước mắt và cho đối phương thuê 3 thẻ ngân hàng cùng thẻ SIM. Người bạn họ Châu sau đó cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo, tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có xu hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, biến hóa phức tạp và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Trường hợp của chị Lý chỉ là một trong rất nhiều “kịch bản” mà các đối tượng lừa đảo dựng lên nhằm đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin và mong muốn kiếm tiền nhanh của nạn nhân.

Khi đó, mọi người cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, làm thêm với cam kết lợi nhuận cao, thao tác đơn giản. Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền cho các nền tảng, cá nhân không rõ ràng về pháp lý và không cung cấp, cho mượn thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, chỉ khi trang bị đầy đủ kiến thức và giữ vững sự tỉnh táo, mỗi người mới có thể tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi trên không gian mạng.