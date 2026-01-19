Quốc tế ngợi ca các SVĐ quy mô Olympic, thời của Thể thao Việt Nam đã đến?

Chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE tối 16/1 không đơn thuần được nhìn nhận như một kết quả chuyên môn. Truyền thông khu vực đánh giá đây là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, lối chơi và khả năng cạnh tranh của bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục. Việc UAE – đại diện cuối cùng của khu vực Tây Á – rời giải càng khiến chiến thắng của U23 Việt Nam mang ý nghĩa biểu tượng, khi vòng bán kết U23 châu Á không còn đội bóng nào đến từ khu vực từng được xem là "thế lực" của giải đấu.

Ngay sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn của Thái Lan và Đông Nam Á liên tục dành sự quan tâm đặc biệt cho U23 Việt Nam. Tờ Thairath bình luận: "Rúng động châu Á! Việt Nam đang mang hy vọng cho cả Đông Nam Á", trong khi nhiều diễn đàn thể thao khu vực nhận định Việt Nam đã vượt qua hình ảnh của một đội bóng mạnh trong khu vực, để trở thành đối thủ có năng lực cạnh tranh thực sự ở đấu trường châu lục.

Từ chiến thắng tự hào đến tính cấp thiết của hạ tầng thể thao Việt Nam

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông Thái Lan và các nước trong khu vực thể hiện rõ sự kinh ngạc không chỉ đến từ chiến thắng trên sân cỏ. Cùng thời điểm những bài viết ca ngợi U23 Việt Nam xuất hiện dày đặc, TP.HCM đã chính thức động thổ Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc vào ngày 15/1 – dự án hạ tầng thể thao quy mô lớn sau gần 30 năm nằm trong quy hoạch.

Theo nhận định của báo chí Thái Lan, việc Việt Nam đồng thời đạt được thành tích thi đấu ấn tượng và đẩy mạnh đầu tư các công trình thể thao đạt chuẩn quốc tế cho thấy một hướng phát triển bài bản, dài hạn – yếu tố mang tính nền tảng để vươn lên tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực và thế giới.

Trang ASEAN Football, kênh theo dõi bóng đá có lượng tương tác hàng đầu khu vực, đánh giá khi hoàn thành, Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ đủ năng lực đăng cai SEA Games, ASIAD, các giải đấu Olympic khu vực và nhiều sự kiện thể thao quốc tế khác. Theo trang này, đây là "cột mốc quan trọng đối với hạ tầng thể thao của Việt Nam và ASEAN, giúp khu vực tiến thêm một bước vững chắc ra sân chơi thể thao tầm cỡ thế giới".

Trên các diễn đàn, người hâm mộ Đông Nam Á cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với dự án, cho rằng ASEAN cần thêm những sân vận động đạt chuẩn FIFA để nâng tầm chất lượng giải đấu và hình ảnh chung của khu vực. Nhiều bình luận như "Làm tốt lắm Việt Nam", "Thật đáng kinh ngạc", hay "Các quốc gia khác nên học hỏi" xuất hiện dày đặc.

IQ Magazine (Anh), tạp chí chuyên về hạ tầng và địa điểm tổ chức sự kiện quốc tế, đánh giá đây là bước đi chiến lược để Việt Nam thu hút các giải đấu và sự kiện lớn. The Stadium Business, nền tảng uy tín của châu Âu chuyên theo dõi ngành công nghiệp sân vận động, cũng đưa tin chi tiết về lễ động thổ, quy mô và tầm ảnh hưởng của dự án trong bức tranh hạ tầng thể thao châu Á.

Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,5 tỷ USD), được truyền thông Thái Lan đánh giá là dự án hạ tầng thể thao lớn nhất từng được triển khai tại Việt Nam. Dự án được xem như bước chuẩn bị mang tính nền tảng cho tham vọng dài hạn của thể thao Việt Nam, không chỉ dừng ở khu vực.

Điểm nhấn của quần thể là sân vận động trung tâm quy mô khoảng 70.000 chỗ ngồi, được thiết kế mái che cách âm hiện đại, tích hợp hệ thống điều hòa thông minh, có khả năng tổ chức linh hoạt các giải đấu thể thao và sự kiện giải trí quy mô lớn. Bên cạnh đó là hệ thống nhà thi đấu, trung tâm huấn luyện, thể thao cộng đồng và các không gian công cộng được quy hoạch đồng bộ, hình thành một hệ sinh thái văn hóa - thể thao - giải trí với nhiều không gian xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân, biến nơi đây thành điểm đến văn hóa, nơi các show diễn quy mô quốc tế được trình diễn hàng đêm, các ngôi sao thế giới có thể tìm đến để tổ chức các concert, mang tới đa dạng các loại hình trải nghiệm văn hóa, du lịch, thể thao, kích thích kinh tế đêm tại các thành phố phát triển.

Sân vận động không chỉ phục vụ thi đấu thể thao đỉnh cao mà còn có thể chuyển đổi thành không gian tổ chức các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội và sự kiện giải trí quy mô lớn chuẩn quốc tế

Thời gian qua, Việt Nam liên tục khởi công, động thổ các dự án hạ tầng thể thao quy mô. Trước Rạch Chiếc tại TPHCM, thủ đô Hà Nội cũng đã khởi công dự án khu đô thị thể thao với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng sức chứa 135.000 người và tại Hưng Yên, Bộ Công An cũng đã khởi công xây sân PVF đa năng với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và thống nhất lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động của Đảng ta: Đặt văn hóa trở lại đúng vị trí "nền tảng tinh thần của xã hội", là sức mạnh nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, thì việc phát triển hàng loạt dự án hạ tầng thể thao quy mô lớn đã cho thấy rõ tầm nhìn và chiến lược dài hạn của Đảng và Nhà nước, trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần và đặc biệt là thể chất của người dân Việt Nam. Và tương lai, giấc mơ nâng cao sức khỏe thể chất của người Việt chắc chắn sẽ được hiện thực hóa.