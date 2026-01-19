Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Sau ngày mai, thời tiết miền Bắc thay đổi hoàn toàn

19-01-2026

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 21/1, Bắc Bộ chuyển mưa rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (19/1), một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đang tràn xuống nước ta.

Từ tối và đêm mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó được tăng cường mạnh trong ngày 21/1 và mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm mai đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ ngày 21–22/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; từ đêm 21-23/01, Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 11–14 độ C; vùng núi Bắc Bộ 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/1

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 18-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Gió mùa Đông Bắc tiếp tục tràn xuống: Chỉ vài giờ tới, các khu vực này có mưa to và rất to

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

