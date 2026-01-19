Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

19-01-2026 - 19:13 PM | Sống

Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.

Trong thế giới tự nhiên khắc nghiệt, lạc đà luôn được xem là biểu tượng của sự bền bỉ. Nhưng ít ai biết rằng, vượt lên trên những người anh em đã được thuần hóa, loài lạc đà hai bướu hoang dã (tên khoa học là Camelus ferus) đang nắm giữ một bí mật sinh học khiến giới khoa học phải đau đầu: khả năng uống và tiêu thụ loại nước mặn hơn cả nước biển.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 1.

Cơ chế sinh học thách thức y học

Tại môi trường sống tự nhiên thuộc vùng tây bắc Trung Quốc và tây nam Mông Cổ, người ta có thể bắt gặp những sinh vật có bướu này thản nhiên uống nước từ các suối nước mặn. Đây là một hành vi dị thường, bởi với hầu hết các loài động vật lớn, bao gồm cả con người, việc tiêu thụ độ mặn này đồng nghĩa với cái chết.

Về mặt y học, khi con người nạp vào cơ thể nước có độ mặn vượt quá nước biển, hệ thống bài tiết sẽ ngay lập tức quá tải. Thận không thể đào thải lượng muối dư thừa đủ nhanh, dẫn đến nồng độ natri trong máu tăng vọt.

Theo nguyên lý thẩm thấu, nước sẽ bị rút cạn từ các tế bào vào máu, gây ra tình trạng mất nước tế bào nghiêm trọng, rối loạn điện giải và dẫn đến tử vong. Thế nhưng, lạc đà hai bướu hoang dã lại sở hữu một hệ thống thận đặc biệt đã tiến hóa để xử lý điều kiện cực đoan này - một cơ chế mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích tường tận.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 2.

Không phải lạc đà chở hàng

Một sai lầm phổ biến là đánh đồng loài vật này với những con lạc đà nhà thường thấy ở châu Á và Bắc Phi. Lạc đà hai bướu hoang dã hoàn toàn khác biệt về mặt di truyền và chưa bao giờ bị con người thuần hóa. Người họ hàng gần nhất của chúng là lạc đà hai bướu nhà (Camelus bactrianus), sở hữu bộ lông dài và xù, chuyên dùng để thồ hàng ở vùng Nội Á. Nhưng nếu bạn thử cho một con lạc đà nhà uống nước biển như người anh em hoang dã của nó, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Ngoài khả năng xử lý muối, Camelus ferus còn sở hữu những đặc điểm sinh học ưu việt khác. Máu của chúng chứa các hồng cầu hình bầu dục độc đáo. Cấu trúc này giúp các tế bào máu kháng cự mạnh mẽ với áp suất thẩm thấu, cho phép lạc đà chịu đựng tình trạng mất nước cực độ mà không gục ngã, đồng thời có thể tái hydrat hóa (bù nước) cực nhanh mà không làm vỡ tế bào. Khả năng nạp nước của chúng cũng là một kỷ lục: một con lạc đà có thể uống cạn 200 lít nước chỉ trong vòng 3 phút.

Và trái với lầm tưởng của nhiều người, hai cái bướu trên lưng chúng không phải là bể chứa nước. Đó thực chất là các kho dự trữ mô mỡ, đóng vai trò là nguồn năng lượng khẩn cấp giúp chúng sống sót qua những ngày đói kém.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 3.

Nghịch lý vùng đất chết

Số phận của loài lạc đà đặc biệt này gắn liền với Lop Nur (La Bố Bạc), một vùng sa mạc hoang vu ở phía bắc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Trong lịch sử hiện đại, nơi đây từng là "vùng đất chết" theo đúng nghĩa đen khi được sử dụng làm bãi thử vũ khí hạt nhân từ năm 1955 đến năm 1996.

Tuy nhiên, một nghịch lý đau lòng đã xảy ra: chính những vụ thử hạt nhân lại là lá chắn bảo vệ loài lạc đà này. Vì là khu vực quân sự nguy hiểm, Lop Nur vắng bóng con người trong suốt nhiều thập kỷ, tạo ra một khu bảo tồn vô tình cho lạc đà hoang dã (miễn là chúng không đứng trong vùng tâm chấn). Nhưng khi tiếng nổ của bom nguyên tử chấm dứt, một mối đe dọa khác tàn khốc hơn đã xuất hiện: con người.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học - Ảnh 4.

Hiện nay, lạc đà hai bướu hoang dã đã bị liệt vào danh sách các loài nguy cấp trong Sách đỏ IUCN. John Hare, người sáng lập Quỹ Bảo vệ Lạc đà Hoang dã, cho biết sự xa xôi và nguy hiểm của Lop Nur từng giúp bảo tồn loài vật này, nhưng khi các lệnh cấm nới lỏng, những kẻ săn trộm và thợ mỏ bất hợp pháp bắt đầu tràn vào để tìm kiếm vàng và quặng sắt.

Tàn độc hơn, những kẻ săn trộm đã gài mìn xung quanh các suối nước mặn - nguồn sống duy nhất của lạc đà. "Khi những con lạc đà đến uống nước, chúng giẫm phải mìn và bị nổ tung. Những kẻ săn trộm sau đó chỉ việc đến nhặt thịt," John Hare mô tả.

Từ một loài sinh vật sở hữu cấu tạo cơ thể kỳ diệu có thể đánh bại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, lạc đà hai bướu hoang dã giờ đây đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi sự tàn độc của con người. Khả năng uống nước muối - món quà tiến hóa triệu năm - giờ đây lại trở thành cái bẫy dẫn chúng đến cái chết.

Loài vật tưởng chỉ có dưới nước, ai ngờ còn "bò" lên núi và trở thành đặc sản được săn lùng

Theo Đức Khương

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Loài vật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vị bác sĩ 78 tuổi nói mình "trẻ lại" hơn 20 năm tiết lộ: Làm 6 điều tối thiểu này, tuổi thọ khác hẳn

Vị bác sĩ 78 tuổi nói mình "trẻ lại" hơn 20 năm tiết lộ: Làm 6 điều tối thiểu này, tuổi thọ khác hẳn Nổi bật

3 con giáp hợp với NGOẠI NGỮ nhất, càng đầu tư càng nhanh giàu, tài vận hanh thông

3 con giáp hợp với NGOẠI NGỮ nhất, càng đầu tư càng nhanh giàu, tài vận hanh thông Nổi bật

3 dấu hiệu bất ngờ cho thấy một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có hơn: Không phải mê tín mà là thực tế

3 dấu hiệu bất ngờ cho thấy một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có hơn: Không phải mê tín mà là thực tế

19:12 , 19/01/2026
Vừa chạy bộ vừa họp với khách hàng - trào lưu mới của dân văn phòng Trung Quốc

Vừa chạy bộ vừa họp với khách hàng - trào lưu mới của dân văn phòng Trung Quốc

18:50 , 19/01/2026
Sau tuổi 35, nhìn cách bà bán xôi mua đất, tích vàng, tôi ngỡ ngàng nhận ra: 3 điều đắt giá về tiền bạc nhiều người bỏ qua

Sau tuổi 35, nhìn cách bà bán xôi mua đất, tích vàng, tôi ngỡ ngàng nhận ra: 3 điều đắt giá về tiền bạc nhiều người bỏ qua

18:09 , 19/01/2026
Vì sao nút khởi động lại cứ như "thuốc tiên"? - Điện thoại, TV, máy tính mà lỗi cứ bấm xong là khỏi hết?

Vì sao nút khởi động lại cứ như "thuốc tiên"? - Điện thoại, TV, máy tính mà lỗi cứ bấm xong là khỏi hết?

17:32 , 19/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên