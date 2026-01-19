Sau tuổi 35, nhìn cách bà bán xôi mua đất, tích vàng, tôi ngỡ ngàng nhận ra: 3 điều đắt giá về tiền bạc nhiều người bỏ qua

Sau 35 tuổi, khi nhiều người vẫn loay hoay với bài toán tích lũy và mua nhà, những câu chuyện tài chính gần gũi, xung quanh đôi khi lại mang đến nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm. Ngay đầu ngõ nơi tôi sống, có một người phụ nữ bán xôi đã gắn bó với gánh hàng nhỏ này hơn 20 năm. Mỗi sáng sớm, bà đều đặn gánh xôi ra ngồi bán ở một góc quen thuộc.

Không bảng hiệu, không quảng bá, cũng không sử dụng những khái niệm tài chính phức tạp. Thế nhưng, sau nhiều năm lao động bền bỉ, bà đã mua được nhà, đất và duy trì thói quen tích lũy vàng đều đặn, điều khiến không ít người bất ngờ.

Quan sát cách bà kiếm tiền và quản lý chi tiêu, có thể rút ra 3 bài học giản dị, nhưng lại mang giá trị lớn đối với những ai đang tìm kiếm sự ổn định và an toàn tài chính trong dài hạn.

1. Kiếm tiền không nhanh, nhưng đều đặn và bền bỉ

Bà không tạo ra thu nhập lớn trong một ngày. Mỗi phần xôi chỉ mang lại mức lợi nhuận nhỏ, cộng dồn trong buổi sáng có thể không cao so với thu nhập của lao động văn phòng. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ nguồn tiền gần như ngày nào cũng có, ít phụ thuộc vào biến động thị trường hay yếu tố may rủi.

Suốt hơn 20 năm, bà duy trì một nhịp lao động ổn định, bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc khi hết hàng. Nhờ đó, thu nhập tuy nhỏ nhưng đều, chi phí được kiểm soát, rủi ro tài chính ở mức thấp.

Thực tế cho thấy, dòng tiền đều và bền bỉ thường là nền tảng quan trọng để tích lũy tài sản trong dài hạn.

Ảnh minh hoạ.

2. Tiết kiệm ngay khi có tiền, không đợi “dư giả”

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách bà tiết kiệm. Bà không chờ “tháng nào dư thì để dành”. Mỗi khi có tiền bán xôi, bà tách ngay một phần tiết kiệm để cất riêng.

Không cần kiến thức đầu tư phức tạp, bà chỉ tuân theo một nguyên tắc rất rõ ràng: Tiền đã được tiết kiệm, để dành trước khi tiêu.

Nhiều người hiện nay làm điều ngược lại, chi tiêu trước, cuối tháng mới xem còn dư bao nhiêu. Kết quả là hầu như không bao giờ “dư”.

Trong khi đó, không ít người hiện nay chi tiêu trước, cuối tháng mới nghĩ đến tiết kiệm. Kết quả là hầu như không bao giờ “dư”. Thói quen của bà bán xôi cho thấy, kỷ luật tài chính quan trọng hơn mức thu nhập: thu nhập cao nhưng thiếu kỷ luật, tiền vẫn dễ dàng trôi đi.

Ảnh minh hoạ.

3. Không chạy theo những gì mình không hiểu, không chắc chắn

Bà bán xôi không tham gia vào các hình thức kiếm tiền mà bản thân không nắm rõ. Mọi quyết định liên quan đến tiền bạc đều dựa trên nguyên tắc đơn giản: chỉ chọn những cách giữ tiền phù hợp với hiểu biết và khả năng kiểm soát của mình.

Cách tiếp cận này giúp bà tránh được những rủi ro lớn, đặc biệt là các quyết định mang tính chạy theo xu hướng. Trên thực tế, không ít người mất tiền không phải vì thu nhập thấp, mà vì đưa tiền vào những lĩnh vực chưa kịp hiểu rõ nhưng kỳ vọng lợi nhuận nhanh.

Khi tiền được đặt trong những lựa chọn mà người sở hữu hiểu rõ, khả năng duy trì giá trị tài sản và sự ổn định tài chính trong dài hạn sẽ cao hơn.

Sau tuổi 35, khi áp lực chi tiêu gia tăng, việc ưu tiên những quyết định tiền bạc an toàn, dễ kiểm soát giúp nhiều người giữ được sự chủ động, thay vì rơi vào trạng thái lo lắng hoặc bị cuốn theo các trào lưu tài chính ngắn hạn.

Ảnh minh hoạ.

Câu chuyện của bà bán xôi cho thấy giá trị của tư duy tài chính bền bỉ trong đời sống thường ngày. Thu nhập không cao, cách làm không phức tạp, nhưng nhờ duy trì dòng tiền ổn định, kỷ luật trong chi tiêu và tránh những quyết định vượt quá khả năng hiểu biết, bà từng bước xây dựng được nền tảng tài chính vững vàng.

Trong bối cảnh nhiều người sau tuổi 35 đối mặt với áp lực mua nhà và đảm bảo an toàn tài chính, những nguyên tắc tưởng chừng giản dị này lại mang ý nghĩa rất thực tế. Tài chính cá nhân không nhất thiết bắt đầu từ những lựa chọn lớn hay chiến lược phức tạp, mà thường được hình thành từ các quyết định nhỏ, lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Sau 35 tuổi, nhìn lại hành trình tiền bạc của mình, có thể nhận ra rằng: sự ổn định tài chính thường được xây dựng từ những lựa chọn âm thầm, bền bỉ mỗi ngày, giống như cách bà bán xôi vẫn đều đặn gánh xôi ra đầu ngõ suốt hơn 20 năm qua.