Kiếm tiền không khó: Chàng thạc sĩ dạy người lớn đi xe đạp, nhẹ nhàng 'bỏ túi' cả tỉ đồng

19-01-2026 - 17:14 PM | Sống

Nhiều người trưởng thành chưa từng biết đi xe đạp không phải vì họ kém khéo léo, mà vì đã bỏ lỡ tuổi thơ. Một chàng thạc sĩ ở Trung Quốc đã biến khoảng trống ấy thành cơ hội kiếm tiền và giúp hàng trăm người vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Ở các đô thị lớn Trung Quốc, xe đạp là phương tiện quen thuộc để đi làm, tập thể dục và thư giãn. Thế nhưng, phía sau những con đường đông đúc ấy là một thực tế ít ai nói đến: không ít người lớn… không biết đi xe đạp, hoặc đã quên kỹ năng này từ rất lâu.

Nhận ra nhu cầu âm thầm nhưng rất thật ấy, Li – sinh viên năm cuối thạc sĩ ngành Giáo dục thể thao tại Đại học Thể thao Thượng Hải – đã mở lớp dạy người lớn đi xe đạp và thu về hơn 270.000 nhân dân tệ chỉ sau hai năm.

Từ ý tưởng nhỏ đến lớp học “đắt khách”

Ý tưởng đến với Li khi anh quan sát bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. “Rất nhiều người muốn học đi xe đạp, nhưng họ sợ ngã và ngại bị nhìn thấy mình loay hoay như một đứa trẻ”, Li kể.

Trong khi các lớp dạy trẻ em khá phổ biến, người lớn lại gần như không có lựa chọn đào tạo bài bản. Li bắt đầu bằng cách chia sẻ video hướng dẫn trên mạng xã hội. Sau hai tháng, học viên đầu tiên tìm đến. Rồi người này giới thiệu người kia, lớp học dần kín lịch.

Đến nay, Li đã dạy thành công cho khoảng 700 học viên, từ trẻ em 4 tuổi đến người lớn 68 tuổi. Đáng chú ý, phần lớn học viên là phụ nữ trong độ tuổi 20–30, học để đi làm, đi chơi hoặc đơn giản là “làm điều mình từng bỏ lỡ”.

Anh Li và học viên trong buổi học đi xe đạp.

Mỗi khóa học có giá 800 tệ (khoảng 2,8 triệu đồng). Với người lớn, lộ trình thường chỉ gồm hai buổi, mỗi buổi kéo dài hai tiếng. Điều khiến lớp học của Li khác biệt nằm ở phương pháp giảng dạy.

Thay vì chạy theo phía sau giữ đuôi xe – cách dạy truyền thống khiến cả thầy lẫn trò đều mệt – Li áp dụng kỹ thuật “không chạm”. Anh tháo bàn đạp, hạ thấp yên xe để biến xe đạp thường thành xe thăng bằng. Học viên dùng chân đẩy nhẹ, tập cảm nhận trọng tâm và giữ thăng bằng trước khi lắp lại bàn đạp.

“Chỉ cần quan sát 10 phút, tôi có thể đoán được học viên sẽ biết đi sau bao lâu”, Li nói. Trên thực tế, nhiều người có thể tự đi chỉ sau khoảng một giờ – nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu.

Với Li, kỹ thuật chỉ là một phần. Phần khó hơn nằm ở tâm lý. Nhiều người lớn mang theo nỗi sợ ngã từ thời thơ ấu, hoặc lo bị chê cười vì “lớn rồi còn tập xe”.

Xiao, một nữ học viên, tìm đến lớp của Li sau khi chứng kiến con gái mình tập đi xe đạp. “Tôi tiếc vì hồi nhỏ chỉ biết đi bộ. Tôi muốn học, nhưng không dám nhờ chồng chạy theo giữ xe”, cô kể. Nhờ khóa học chuyên nghiệp, Xiao biết đi chỉ sau một giờ.

Li dành nhiều thời gian trò chuyện, trấn an, giúp học viên hiểu rằng việc học muộn không hề đáng xấu hổ. “Khi vượt qua được nỗi sợ, cơ thể sẽ tự học rất nhanh”, anh nói.

Thu nhập đủ sống và giấc mơ mở rộng mô hình

Sau hai năm, Li kiếm được khoảng 270.000 nhân dân tệ. Số tiền này giúp anh tự chi trả học phí thạc sĩ và tích lũy một khoản vốn trước khi tốt nghiệp. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, anh đã đầu tư hơn 100.000 nhân dân tệ để học thêm các chứng chỉ thể thao chuyên nghiệp.

Dự kiến sau khi tốt nghiệp vào tháng 6 tới, Li sẽ mở rộng mô hình sang các tỉnh lân cận như Chiết Giang, Giang Tô. Theo anh, các dịch vụ huấn luyện kỹ năng cơ bản một cách bài bản – từ bơi lội đến đạp xe – vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.

“Không phải ai cũng học mọi thứ đúng lúc. Nhưng không bao giờ là quá muộn để học lại”, chàng thạc sĩ trẻ nói.

Thạc sĩ bỏ việc văn phòng đi làm "bảo mẫu nhà giàu", lương tới 1,3 tỷ đồng/năm: Giống như người nhà, nhưng mãi mãi là người ngoài

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

