Vì sao nút khởi động lại cứ như "thuốc tiên"? - Điện thoại, TV, máy tính mà lỗi cứ bấm xong là khỏi hết?

Các thiết bị công nghệ, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính để bàn, đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hàng ngày. Dù là để phục vụ công việc, giải trí hay giữ liên lạc với người thân, bạn bè, các thiết bị này đều đóng vai trò không thể thiếu. Vì vậy, khi thiết bị gặp sự cố, dù chỉ là những lỗi nhỏ như máy chạy chậm, mất kết nối hay lỗi nghiêm trọng như camera không hoạt động, chúng đều gây ra sự bực bội và phiền toái không nhỏ.

Bất cứ khi nào bạn gặp sự cố với thiết bị, đừng vội nản lòng. "Tuyệt chiêu" đầu tiên bạn nên nghĩ đến trước khi thử bất kỳ giải pháp nào khác chính là: Khởi động lại (Restart).

Đó là lý do tại sao khi bạn gọi đến bất kỳ trung tâm hỗ trợ kỹ thuật nào, câu hỏi đầu tiên của nhân viên tư vấn luôn là: "Bạn đã thử tắt máy và bật lại chưa?" . Và giải pháp này không chỉ hiệu quả với các thiết bị quen thuộc như smartphone hay máy tính bảng. Khởi động lại còn có thể khắc phục sự cố trên bộ kết nối mạng, Smart TV, máy in, máy chơi game console, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị khác.

Tại sau “khởi động lại” luôn hiệu quả?

Dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng khởi động lại là giải pháp tối ưu cho hầu hết các vấn đề công nghệ vì nó thực hiện cùng lúc nhiều tác vụ quan trọng cho thiết bị của bạn. Về cơ bản, nó dọn dẹp bộ nhớ tạm (hay còn gọi là RAM) bằng cách xóa bỏ dữ liệu từ các ứng dụng và quy trình đang chạy trên máy.

Bằng cách này, thiết bị được giải phóng bộ nhớ và bắt đầu lại từ một "trạng thái sạch sẽ" khi được bật lên. Hành động dọn dẹp bộ nhớ đơn giản này giúp cải thiện đáng kể độ phản hồi của thiết bị, cho phép nó tiếp nhận các quy trình và dữ liệu mới mà không bị trì trệ bởi những dữ liệu cũ còn tồn đọng.

Ngoài việc giải phóng RAM, quá trình khởi động lại còn giúp thiết bị loại bỏ các bộ nhớ đệm đã lỗi thời, hoặc dữ liệu từ các ứng dụng không còn chạy nhưng vẫn chiếm dụng tài nguyên. Khởi động lại cũng giúp chấm dứt các tiến trình "chạy ngầm" mất kiểm soát hoặc các ứng dụng ngốn quá nhiều tài nguyên hệ thống như CPU, bộ nhớ và pin do lỗi hoặc sự cố phần mềm.

Bên cạnh việc dọn dẹp bộ nhớ và dừng các ứng dụng, khởi động lại còn giúp làm mới (refresh) tài nguyên hệ thống. Khi máy khởi động lại, hệ điều hành chỉ tải các dịch vụ thiết yếu cần thiết để vận hành trơn tru. Cuối cùng, thao tác này sẽ đặt lại các thành phần mạng của thiết bị như Bluetooth, Wi-Fi và các mô-đun di động, giúp chúng hoạt động ổn định trở lại.

Những sự cố phổ biến mà khởi động lại có thể khắc phục

Vì khởi động lại giúp xóa bộ nhớ và dừng tất cả các tiến trình, nó có thể giải quyết hàng loạt vấn đề mà bạn có thể gặp phải. Một trong những vấn đề phổ biến nhất là hiệu suất chậm và giật lag. Bằng cách dọn dẹp bộ nhớ và bắt đầu lại từ đầu, thiết bị sẽ có nhiều tài nguyên hơn để hệ điều hành và các quy trình quan trọng vận hành mượt mà. Với nhiều không gian trống hơn trong bộ nhớ, thiết bị của bạn cũng sẽ phản hồi nhanh nhạy hơn.

Nếu một ứng dụng cụ thể liên tục bị treo hoặc đứng máy, khởi động lại có thể giúp khắc phục bằng cách buộc ứng dụng đó phải khởi chạy lại từ đầu, qua đó loại bỏ các trục trặc phần mềm tạm thời. Khởi động lại cũng là phương pháp hàng đầu để sửa các lỗi kết nối như sóng di động kém, không thể kết nối Wi-Fi hoặc không tìm thấy thiết bị Bluetooth. Trong một số trường hợp, khởi động lại thậm chí có thể tăng cường bảo mật cho smartphone bằng cách loại bỏ các mã độc (malware) chỉ tồn tại trên bộ nhớ tạm.

Không phải là “thuốc tiên”

Mặc dù khởi động lại có thể sửa hầu hết các lỗi trên thiết bị, nhưng nó không phải là "thuốc tiên" chữa bách bệnh. Ví dụ, khi thiết bị gặp vấn đề về phần cứng như pin bị chai, giải pháp duy nhất là thay thế pin mới. Không có thao tác khởi động lại nào có thể cứu vãn được phần cứng đã hỏng.

Khởi động lại cũng vô tác dụng đối với các lỗi phần cứng khác như màn hình bị nứt hay ống kính camera bị hỏng. Và không chỉ riêng phần cứng, một số lỗi phần mềm trên Windows, macOS, Android hay iOS cũng không thể được giải quyết chỉ bằng cách khởi động lại. Ví dụ, khởi động lại sẽ không có tác dụng đối với các phần mềm đã bị hỏng do một số loại mã độc (bao gồm cả virus).

Ngoài ra, nó cũng không thể sửa các lỗi liên quan đến "bugs" (lỗi lập trình) trong ứng dụng hoặc hệ điều hành. Những vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng cách cập nhật lên phiên bản mới nhất và hy vọng các nhà phát triển đã vá lỗi đó. Tuy nhiên, đối với các sự cố phần mềm, quy tắc chung vẫn là luôn thử khởi động lại trước khi kết luận đó là lỗi do lập trình. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi khởi động lại, điều đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề phần cứng hoặc phần mềm nghiêm trọng hơn cần các biện pháp khắc phục chuyên sâu.

Trước khi bạn cân nhắc việc khôi phục cài đặt gốc, gọi hỗ trợ kỹ thuật hay mang máy đi sửa, hãy luôn thử khởi động lại thiết bị trước tiên. Bất kỳ thiết bị nào được coi là máy tính đều có thể gặp sự cố, và phần lớn trong số đó thường là tạm thời, điều mà một thao tác khởi động lại đơn giản hoàn toàn có thể khắc phục. Vì vậy, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác, hãy nhớ rằng khởi động lại chính là "người bạn tốt nhất" của bạn.