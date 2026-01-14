Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa to, rét đậm trở lại

14-01-2026 - 18:04 PM | Sống

Theo dự báo, từ khoảng ngày 21/1, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh mới, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (14/1) Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, trời ấm dần lên do không khí lạnh suy yếu.

Ngày mai, một bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu được tăng cường trở lại gây mưa rải rác ở khu vực miền núi.

Đến khoảng ngày 21/1, các tỉnh miền Bắc đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây mưa rải rác, thời tiết rét đậm, rét hại trở lại.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa to, rét đậm trở lại - Ảnh 1.

Tuần sau, miền Bắc chuyển rét đâm, rét hại do tác động của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Báo Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 và ngày 15/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 13-23 độ, có nơi dưới 13 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực vùng núi từ chiều tối mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 18-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

