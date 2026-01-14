Học giỏi nhất khóa, nam sinh nộp đơn vào các trường top nhưng không được nhận: 6 năm sau check mail mới biết mình đã từng đỗ ĐH Harvard

Chàng trai tên Hyosang (23 tuổi) sinh ra ở Hàn Quốc và chuyển đến sống ở Mỹ. Từ lúc còn học cấp 3, Hyosang đã luôn có thành tích học tập tốt nhất khóa khi có điểm số đạt thứ hạng 1/794 tại trường.

Hyosang từng nộp hồ sơ vào Đại học Harvard khi còn học trung học. Với anh, Harvard là “ngôi trường mơ ước”, là mục tiêu mà anh luôn khao khát đạt được. Tuy nhiên, kết quả ban đầu không như mong đợi khi anh chỉ được đưa vào danh sách chờ.

Không chỉ riêng Harvard, hồ sơ của Hyosang rơi vào danh sách chờ của cả các trường khác trong khối Ivy League (nhóm 8 đại học tư thục danh giá ở Mỹ). Không từ bỏ hy vọng, anh đã viết thư kháng nghị và gửi các đơn xin xem xét lại hồ sơ.

Hyosang cho biết: “Đó là trường học trong mơ của tôi, vì vậy tôi đã viết thư kháng nghị và làm tất cả những gì có thể, nhưng tôi không bao giờ nhận được phản hồi”. . Tin rằng cánh cửa Harvard đã khép lại, anh buộc phải chấp nhận thực tế và lựa chọn bước tiếp trên con đường của mình.

Sau quyết định đó, cuộc sống của anh rẽ sang một hướng khác. Hyosang bắt đầu tập trung vào âm nhạc, viết ca khúc và dần trở thành một nhạc sĩ. Cuộc sống tiếp diễn một cách bình thường, cho đến khi một phát hiện bất ngờ xảy ra sau 6 năm.

Đến gần đây, trong lúc dọn dẹp lại một hộp thư điện tử cũ, anh vô tình phát hiện một email chưa từng được mở. Đó là email được gửi từ Đại học Harvard vào năm 2019. Trong video trên YouTube và bài đăng Instagram của mình, Hyosang nói rằng: “Ba ngày trước, khi xem lại hộp thư cũ, tôi phát hiện một email từ Harvard mà tôi chưa bao giờ mở. Tôi không hiểu bằng cách nào mình lại có thể bỏ lỡ email này.”

Ban đầu, khi biết email đó là thư chấp nhận của Đại học Harvard, Hyosang cảm thấy tức giận vì sự bất cẩn của bản thân, sau đó là nỗi buồn khi nghĩ đến cơ hội đã bị vuột khỏi tầm tay mà không hay biết. Tuy nhiên, anh nói rằng cảm xúc ấy dần chuyển thành sự tự hào và cuối cùng là cảm giác nhẹ nhõm và thậm chí còn thấy hài hước.

Dù đã bỏ lỡ cơ hội vào Harvard, chàng trai trẻ vẫn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc mới con đường hiện tại mà mình đang đi

Dù phát hiện ra mình từng được nhận vào Đại học Harvard, Hyosang cho biết điều này không làm thay đổi cuộc sống hiện tại của anh. Anh cho rằng, con đường mình đang đi là do chính mình lựa chọn, đó vẫn là hiện thực không thể thay đổi.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng đây là một minh chứng rõ ràng cho việc cuộc đời không chỉ được quyết định bởi một cơ hội duy nhất. Không ít ý kiến nhận định rằng, nếu anh đọc được email trúng tuyển vào thời điểm đó, cuộc sống của anh có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Mọi người bắt đầu thảo luận về những “cơ hội song song” trong cuộc đời và cách con người đối diện với những điều đã bỏ lỡ. Nhiều cư dân mạng cho rằng, không phải mọi giấc mơ không thành đều là thất bại, và đôi khi, chính những cánh cửa khép lại lại dẫn đến những con đường phù hợp hơn.

Khép lại bài đăng, câu chuyện không mang màu sắc tiếc nuối nặng nề, mà là sự chấp nhận và bình thản. Sáu năm sau, email trúng tuyển vào Đại học Harvard vẫn nằm đó như một dấu mốc của quá khứ, nhưng hiện tại, Hyosang hài lòng với con đường riêng đã chọn mới là điều quan trọng nhất. Và chính điều đó đã khiến câu chuyện này chạm đến cảm xúc của rất nhiều người.

"Ttôi chỉ muốn kể câu chuyện này ra, bởi vì nếu tôi là người duy nhất trên thế giới biết câu chuyện này, tôi sẽ rất buồn.", Hyo Sang nói.

(Theo Telegraph, Hindustan Times, Lucid / Hyosang)