Nam sinh chưa tốt nghiệp đã trúng tuyển Viện Hàng không Vũ trụ Viettel là ai?

Điều đặc biệt là cánh cửa nghề nghiệp này mở ra với Khoa ngay trước thời điểm cậu nhận bằng đại học, nhờ một dự án nghiên cứu được đánh giá cao về tính mới, tính ứng dụng và khả năng triển khai thực tế.

Bước ngoặt từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Hoàng Đăng Khoa là sinh viên khóa đầu tiên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, Khoa từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội – cái nôi đào tạo nhiều học sinh giỏi quốc gia.

Năm 2022, khi quyết định theo học ngành AI – một ngành còn khá mới mẻ ở Việt Nam – Khoa không giấu được sự háo hức. “AI cho phép mình vận dụng rất nhiều Toán, từ đại số tuyến tính, xác suất thống kê đến tối ưu hóa. Vì vậy, dù khó nhưng lại rất hợp”, Khoa chia sẻ trên VnExpress.

Hoàng Đăng Khoa tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Ngay từ năm nhất, Khoa đã đăng ký tham gia chương trình học theo tiến trình tích cực với lịch học dày hơn bình thường, nhằm rút ngắn thời gian đào tạo từ 0,5 đến 1 năm. Lớp học chỉ vỏn vẹn 28 sinh viên giúp việc trao đổi với giảng viên trở nên sát sao, tạo điều kiện để Khoa đào sâu các môn nền tảng như Toán, Lập trình và AI.

Không chờ đến năm cuối, từ năm thứ hai đại học, Khoa đã chủ động xin tham gia các phòng nghiên cứu của trường. Tại đây, cậu được giao đề tài, tham gia thảo luận học thuật định kỳ dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

“Quá trình nghiên cứu giúp mình học được cách tự học thực sự, biết tiếp cận một bài toán phức tạp theo hướng hệ thống và có phương pháp. Càng làm, mình càng thấy yêu nghiên cứu hơn”, Khoa nói.

Bước ngoặt lớn đến vào tháng 8 năm ngoái, khi Khoa tham gia kỳ thực tập tại Viettel theo chương trình liên kết với nhà trường. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cường độ cao nhưng đầy cảm hứng đã khiến nam sinh quyết định tiếp tục gắn bó, vừa học vừa thực tập tại đây.

Khi Viettel mở đơn chương trình Thực tập sinh tài năng (Viettel Digital Talent), Khoa lập tức đăng ký. Với Khoa, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là cơ hội để kiểm chứng năng lực bản thân và tìm kiếm một công việc chính thức ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Giải bài toán “khó nhằn” của thiết bị bay không người lái

Chương trình kéo dài 6 tháng, chia làm hai giai đoạn. Ở nửa đầu, Khoa tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nơi kiến thức không được “cầm tay chỉ việc” mà chỉ mang tính định hướng. Để vượt qua các bài kiểm tra, Khoa buộc phải tự tìm tài liệu, đọc nghiên cứu quốc tế và học cách học độc lập.

Giai đoạn hai – thực tập toàn thời gian tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel – mới thực sự là thử thách lớn. Khoa cùng các cộng sự tham gia một dự án xuất phát từ câu hỏi thực tế: “Nếu thiết bị bay không người lái (UAV) mất tín hiệu GPS, làm thế nào để nó tự định vị?”

Khoa thuyết trình trong buổi bế giảng chương trình thực tập sinh tài năng

Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia, Khoa đề xuất hướng tiếp cận bằng ảnh nhiệt, sử dụng camera cảm biến hồng ngoại – loại dữ liệu khó bị gây nhiễu hơn so với tín hiệu GPS truyền thống.

Để hình thành ý tưởng, Khoa mất hơn một tháng đọc hàng loạt tài liệu nước ngoài, phân tích xem thế giới đã giải bài toán này ra sao, đâu là điểm có thể cải tiến. Khó khăn tiếp theo nằm ở dữ liệu: bài toán đặc thù khiến nguồn dữ liệu công khai gần như không có.

Không còn cách nào khác, Khoa và nhóm nghiên cứu phải tự thu thập dữ liệu thực tế, mang thiết bị lên khu vực Đền Thượng (Ba Vì, Hà Nội) để ghi lại ảnh nhiệt từ trên cao. Trong quá trình huấn luyện, mô hình nhiều lần cho kết quả không như kỳ vọng, buộc Khoa phải liên tục thử nghiệm, điều chỉnh và tối ưu.

Sau nhiều tháng miệt mài, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình do Khoa phát triển có thể định vị UAV không cần GPS với tốc độ xử lý nhanh gấp 4 lần so với các phương pháp so khớp ảnh hiện tại. Dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính mới, hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng và mức độ hoàn thiện.

Hội đồng chuyên môn đánh giá cao tính thực tiễn của mô hình và cho rằng hoàn toàn có thể tích hợp vào các hệ thống UAV trong tương lai. Nhờ đó, Khoa vượt qua hơn 5.700 ứng viên, giành giải nhất Viettel Digital Talent và được giữ lại làm nhân viên chính thức của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel – dù chưa tốt nghiệp đại học tại thời điểm đó.

“Đây là giải thưởng lớn và ý nghĩa nhất với mình từ trước đến nay”, Khoa chia sẻ.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, kỹ sư AI tại VTX – người trực tiếp hướng dẫn Khoa – nhận xét: “Dự án Khoa thực hiện rất khó, khối lượng công việc và kiến thức cần nắm là rất lớn. Nhưng Khoa kiên trì theo đuổi đến cùng. Mỗi lần báo cáo, mình đều ấn tượng vì khả năng đánh giá vấn đề nhanh và chính xác của bạn ấy”.

Hiện Hoàng Đăng Khoa sở hữu GPA 3.67/4 cùng chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 960/990. Trong thời gian tới, nam sinh dự định tiếp tục tham gia các dự án nghiên cứu tại VTX, đồng thời tìm kiếm cơ hội du học để theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo.

Câu chuyện của Hoàng Đăng Khoa không chỉ là thành tích cá nhân đáng nể, mà còn cho thấy một xu hướng rõ nét trong giáo dục đại học hiện nay: sinh viên hoàn toàn có thể bước vào những môi trường công nghệ hàng đầu nếu dám dấn thân sớm, học sâu và làm thật.