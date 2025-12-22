Hotboy Đình Bắc có hành động cực đẹp với quê hương Nghệ An sau khi giành HCV SEA Games

Trở về từ Thái Lan với tấm HCV SEA Games nội dung bóng đá nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của U22 Việt Nam đã quyết định trao tặng chiếc áo thi đấu có chữ ký của mình cho chương trình "Ấm lòng biên giới", một dự án thiện nguyện do Hội đồng hương Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội tổ chức. Chiếc áo mang biểu tượng của sự kiên cường đã nhanh chóng được đấu giá thành công với số tiền 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển thẳng vào quỹ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ bà con tại xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đình Bắc tặng áo đấu giá để xây cầu (Ảnh: PH)

Đây không phải là một chiếc áo đấu thông thường, mà chính là kỷ vật đã cùng Đình Bắc chinh chiến trong trận chung kết nghẹt thở với chủ nhà U22 Thái Lan.

Chia sẻ về quyết định này, tiền đạo sinh năm 2004 cho biết: "Em muốn gửi gắm tình cảm và sự ủng hộ của mình thông qua kỷ vật đặc biệt này. Mong rằng chút đóng góp nhỏ bé sẽ giúp bà con sớm có cây cầu mới để việc đi lại, sinh hoạt bớt phần gian nan".

Sau SEA Games 33, Đình Bắc đã trở về nhà thăm gia đình trước khi hội quân trở lại cùng U23 Việt Nam vào ngày 23/12 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.