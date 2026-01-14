Việt Nam sở hữu một loại gia vị mà rắn rất sợ, dùng theo cách này hiệu quả bất ngờ

Rắn đôi khi có lợi cho khu vườn vì chúng thích ăn các loài gây hại phổ biến như chuột và châu chấu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ai cũng muốn chúng xuất hiện trong sân nhà mình. Ngoài việc khiến nhiều người sợ hãi, một số loài rắn còn có thể có nọc độc hoặc hung dữ. Vì vậy, nếu bạn muốn khu vườn của mình là nơi an toàn cho trẻ em và thú cưng, bạn có thể sẽ muốn hạn chế số lượng rắn xuất hiện trong khuôn viên nhà mình. May mắn thay, có một mùi hương phổ biến đã được chứng minh là có thể xua đuổi rắn mà không gây hại cho chúng — đó là quế.

Tin vui là ở Việt Nam, bạn có thể dễ dàng mua quế tại bất cứ đâu với giá thành vô cùng rẻ. Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, Việt Nam là quốc gia sản xuất quế đứng đầu thế giới với diện tích khoảng 180.000 ha, chủ yếu ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ…

Trong năm 2022, quế Việt Nam chiếm 18,2% về sản lượng nhưng chiếm 34,4% về thị phần xuất khẩu quế toàn cầu. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu quế số 1 trên thế giới với kim ngạch đạt trên 292 triệu USD.

Tuy nhiên, trước khi bạn vào bếp lấy một lọ bột quế hay quế thanh, cần lưu ý rằng những dạng gia vị này có thể không đủ mạnh để phát huy tác dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng tinh dầu quế, loại có nồng độ mạnh hơn nhiều và đã được khoa học chứng minh là có khả năng xua đuổi rắn. Trên thực tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã phê duyệt việc sử dụng tinh dầu quế pha với nước trong bình xịt như một cách hiệu quả để xua đuổi những “kẻ xâm nhập bò trườn” trong vườn. Điểm tuyệt vời của phương pháp này là tinh dầu quế dễ tìm, tương đối rẻ, và thậm chí còn có lợi cho khu vườn nhờ đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm.

Tinh dầu quế giúp xua đuổi rắn hiệu quả khỏi vườn.

Cách sử dụng tinh dầu quế để xua đuổi rắn

Có một vài cách khác nhau để sử dụng tinh dầu quế nhằm ngăn rắn vào khu vườn của bạn, và cả hai cách đều liên quan đến việc pha nước với vài giọt tinh dầu quế trong một bình xịt.

Với phương pháp thứ nhất, bạn chỉ cần xịt hỗn hợp này một cách hào phóng vào những khu vực rắn thường lui tới, chẳng hạn như xung quanh rìa khu vườn, dưới các bụi cây hoặc đống gỗ. Cách này sẽ giúp ngăn rắn ghé thăm khu vực đó chừng nào mùi hương còn tồn tại. Tuy nhiên, vì tinh dầu sẽ bắt đầu phân hủy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bạn có thể sẽ cần xịt lại sau mỗi vài ngày để đạt hiệu quả.

Phương án thứ hai (và cũng là cách được USDA xác định là hiệu quả nhất) là xịt trực tiếp hỗn hợp nước và tinh dầu quế lên con rắn. Cách này hiệu quả nhất vì nó sẽ khiến rắn lập tức bỏ chạy theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, vì hầu hết mọi người đều không muốn tiếp xúc với rắn, nên phương pháp này phù hợp nhất như một biện pháp tự vệ trong trường hợp chạm trán bất ngờ.

Cũng cần lưu ý rằng tinh dầu quế có thể gây độc cho thú cưng và gây kích ứng cho trẻ em dưới 10 tuổi. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng ở những khu vực mà trẻ em và thú cưng ít tiếp cận hoặc luôn được giám sát.

Những cách khác để xua đuổi rắn

Nếu bạn không thích mùi tinh dầu quế hoặc từng có phản ứng tiêu cực khi hít phải mùi này, đừng lo, vì còn có một số loại tinh dầu khác cũng đã được chứng minh là có khả năng xua đuổi rắn. Các loại tinh dầu đó bao gồm đinh hương, gỗ tuyết tùng và oải hương.

Nếu bạn không muốn sử dụng tinh dầu, vẫn còn một vài lựa chọn tự nhiên khác. Theo các công ty kiểm soát sinh vật gây hại, rắn cũng không thích mùi của vôi trộn với ớt cay, amoniac, giấm và dầu tỏi. Vì vậy, nếu tinh dầu không phải là lựa chọn phù hợp với bạn, bạn hoàn toàn có thể thử các mùi hương này trước. Tuy nhiên, tương tự như phương pháp tinh dầu, bạn sẽ cần xịt lại các mùi này cho khu vườn sau mỗi hai đến ba ngày để duy trì hiệu quả.

Hãy loại bỏ nguồn thức ăn của rắn!

Cuối cùng, một cách rất hiệu quả khác để ngăn rắn xuất hiện là loại bỏ nguồn thức ăn của chúng. Điều này rất quan trọng, bởi ngay cả khi một mùi hương có thể xua đuổi rắn trong vài ngày, nếu trong sân bạn có những con chuột béo tốt hoặc ếch ngon lành, rắn rất có khả năng sẽ quay lại. Vì vậy, bạn nên khiến khu vườn của mình trở nên kém hấp dẫn nhất có thể đối với rắn bằng cách: dỡ bỏ máng cho chim ăn, dọn dẹp đống gỗ, loại bỏ nước đọng, cất thức ăn cho thú cưng trong nhà, cắt tỉa bụi cây và cây cối, hoặc thậm chí lắp đặt hàng rào chống rắn xung quanh khu vực vườn.