Nêm các loại gia vị này vào món cá, nấu không tanh lại ngon “hớp hồn”

Một vài loại gia vị có sẵn trong bếp sẽ giúp món cá của bạn thơm ngon hơn, giữ được độ ngọt thịt và không còn mùi tanh.

Trước hết, khâu sơ chế là yếu tố quan trọng. Sau khi làm sạch và rửa cá, bạn nên để cá thật ráo nước. Nước đọng trên mình cá là nguyên nhân khiến dầu bắn khi rán và làm giảm hiệu quả khử tanh. Khi cá đã ráo, rắc lên bề mặt một ít muối rồi bóp nhẹ, thoa đều khắp thân cá. Việc ướp muối trong khoảng 20–30 phút giúp loại bỏ mùi tanh, làm săn thịt và tạo vị đậm đà tự nhiên. Đây cũng là bí quyết giúp cá khi rán không bị vỡ, giữ nguyên hình dạng đẹp mắt.

Muối - gia vị cho món cá rán vàng ruộm

Với món cá rán vốn đòi hỏi sự khéo léo – muối còn là “trợ thủ” giúp lớp da vàng ruộm, giòn nhẹ mà phần thịt bên trong vẫn mềm ngọt. Khi thả cá vào chảo dầu, bạn nên để lửa vừa, trở cá nhẹ tay để miếng cá không bị vụn hoặc bị bong lớp da.

Rán cá.

Đường - rất hợp cá xào

Trong trường hợp chế biến các món cá xào hoặc làm chả cá, một mẹo nhỏ là cho thêm một chút đường trắng vào quá trình ướp. Đường giúp thịt cá kết dính tốt hơn, không bị rời hoặc bở trong lúc đảo trên chảo. Đồng thời, lượng đường rất nhỏ này còn có tác dụng cân bằng vị, giúp món ăn hài hòa hơn mà không hề gây ngọt gắt.

Mỡ gà - bí quyết cho cá hấp

Với món cá hấp – lựa chọn yêu thích của người ăn thanh đạm – bí quyết để cá không bị khô là thêm một miếng mỡ gà đặt lên mình cá trước khi đưa vào xửng. Khi hấp, phần mỡ tan chảy thấm vào thịt cá, giúp miếng cá béo ngậy, mềm ẩm và dậy hương thơm hấp dẫn. Cách này đặc biệt phù hợp với các loại cá trắng, ít mỡ như cá quả, cá trắm, cá basa phi lê.

Ngoài muối, đường hay mỡ gà, người nội trợ cũng có thể kết hợp thêm gừng, sả, hành lá hoặc tiêu xanh tùy món ăn để tăng hiệu quả khử tanh tự nhiên. Tuy nhiên, muối vẫn là nguyên liệu “cốt lõi”, giúp cá giữ được vị nguyên bản, phù hợp với mọi phương pháp chế biến từ kho, rán, hấp đến nấu canh chua.

Với những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả này, ngay cả những người ít kinh nghiệm bếp núc cũng có thể tự tin chế biến các món cá thơm ngon, tròn vị. Chỉ cần một vài thao tác nhỏ ở công đoạn sơ chế, món cá của bạn sẽ dậy hương, không còn tanh và hấp dẫn đến mức “hớp hồn” cả gia đình.