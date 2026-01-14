Người đàn ông chuyển khoản nhầm 2,5 tỷ đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an Lâm Đồng cấp tốc vào cuộc

Theo tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 7/1/2026 vừa qua, Công an xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Diệp Như Lai (SN 1963, trú tại thôn 6A, xã Bảo Lâm 3) về việc chuyển nhầm 2,5 tỷ đồng trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Ông Diệp Như Lai cho biết, vào sáng cùng ngày, ông đã chuyển nhầm số tiền trên từ tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Agribank sang một tài khoản khác mang tên “Hoàng Văn Hà”, mở tại Ngân hàng VietinBank. do không tìm được cách liên hệ với người nhận, ông đã tìm đến Công an xã Bảo Lâm 3 để trình báo và đề nghị được hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin về việc chuyển nhầm số tiền lớn qua tài khoản ngân hàng, Công an xã Bảo Lâm 3 đã khẩn trương xác minh và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh Hoàng Văn Hà là chủ tài khoản nhận tiền, được mở tại Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Tuyên Quang.

Công an xã Bảo Lâm 3 đã trực tiếp liên hệ với anh Hoàng Văn Hà, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý tiền chuyển nhầm, đồng thời vận động anh phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng trình tự. Sau khi nắm rõ sự việc, anh Hà thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng số tiền được chuyển nhầm.

Đến ngày 8/1/2026, dưới sự chứng kiến của Công an xã Bảo Lâm 3, anh Hoàng Văn Hà đã chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng cho ông Diệp Như Lai. Việc hoàn trả diễn ra thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Ông Diệp Như Lai nhận lại toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Công an xã Bảo Lâm 3

Phát biểu sau khi nhận lại tài sản, ông Diệp Như Lai bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Hoàng Văn Hà vì hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn. Đồng thời, ông cũng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm của lực lượng Công an xã Bảo Lâm 3 trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ vụ việc trên, Công an xã Bảo Lâm 3 khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch tài chính, đặc biệt là chuyển khoản qua ngân hàng. Trước khi xác nhận giao dịch, người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin như tên chủ tài khoản, số tài khoản và tên ngân hàng để hạn chế rủi ro xảy ra.

Trường hợp phát hiện chuyển tiền nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với người nhận tiền chuyển nhầm, tuyệt đối không được sử dụng số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình; mọi hành vi cố tình chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.