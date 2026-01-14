Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sốt lại loạt ảnh quá khứ của cặp chị em Ánh Viên - Quang Thuấn.

Cặp chị em hot nhất làng thể thao Việt: Ánh Viên - Quang Thuấn ngày ấy và bây giờ, từ cô bé cậu bé miền Tây chân chất đến ngôi sao thể thao sở hữu hàm QNCN "xịn xò".

Nhìn lại hành trình của Ánh Viên - Quang Thuấn, ai cũng phải thừa nhận đây là cặp chị em thành công và truyền cảm hứng nhất nhì thể thao Việt. Từ những ngày còn nhỏ với nụ cười chân chất, giản dị, đến hôm nay cả hai đều trở thành những vận động viên bản lĩnh với những thành tích đáng nể mà ai cũng trầm trồ.

Ngày ấy: Chị em miền Tây hồn nhiên, chân chất

Ngày xưa, Ánh Viên và Quang Thuấn chỉ là hai chị em bình thường với nụ cười trong trẻo ở tuổi nhỏ. Không ai nghĩ sau này họ sẽ là những ngôi sao thể thao quốc gia - điều vốn chỉ xuất hiện trong mơ của rất nhiều người trẻ. Bức ảnh "ngày ấy" chính là minh chứng cho xuất phát điểm chân chất ấy - mộc mạc và đầy thiện cảm.

Nhìn lại bức ảnh cũ của Ánh Viên và Quang Thuấn, nhiều người không khỏi bật cười vì sự dễ thương đúng kiểu… "con nít miền Tây". Không make-up, không tạo dáng cầu kỳ, chỉ là hai chị em với nụ cười tươi rói, ánh mắt trong veo, toát lên sự chân chất, hiền lành.

Thời điểm đó, ít ai ngờ cô gái mộc mạc trong ảnh sẽ trở thành "kình ngư huyền thoại" của bơi lội Việt Nam, còn cậu em trai lại là một VĐV điền kinh triển vọng, từng bước ghi dấu ấn bằng chính thực lực.

Hot rần rần ảnh chị em Ánh Viên - Quang Thuấn ngày ấy - bây giờ- Ảnh 1.

Ảnh quá khứ của Ánh Viên - Quang Thuấn viral trên MXH (Ảnh: TTNV)

Bây giờ: Hai ngôi sao thể thao, cùng khoác màu áo quân đội đầy tự hào

Ở hiện tại, Ánh Viên và Quang Thuấn khiến người xem không khỏi trầm trồ khi đặt ảnh "ngày ấy - bây giờ" cạnh nhau. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng nay đã đi cùng thần thái tự tin, bản lĩnh của những VĐV đỉnh cao.

Ánh Viên không cần nói nhiều: hàng loạt HCV SEA Games, kỷ lục quốc gia, biểu tượng của cả một thế hệ VĐV bơi lội. Sau khi rời đường đua, cô vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh kỷ luật, chỉn chu và truyền cảm hứng.

Ánh Viên - tiểu tiên cá từng thống trị đường đua xanh Đông Nam Á với hơn 25 HCV SEA Games, HCV Olympic trẻ, HCV châu Á, giờ đây không chỉ dừng ở thành tích thể thao. Năm 2023, Ánh Viên đã được thăng hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp - trở thành một trong những VĐV trẻ nhất đạt được danh hiệu này trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Hot rần rần ảnh chị em Ánh Viên - Quang Thuấn ngày ấy - bây giờ- Ảnh 2.

Trong khi đó, Quang Thuấn cũng có con đường riêng đầy nỗ lực. Không "núp bóng" chị gái, anh kiên trì theo đuổi điền kinh, khẳng định mình bằng thành tích chuyên môn và tinh thần rèn luyện nghiêm túc.

Quang Thuấn tuổi 19, không hề kém cạnh khi mới đây được thăng hàm trung úy quân nhân chuyên nghiệp sau thành tích rực rỡ tại SEA Games 33 với 1 HCV và 2 HCĐ, đồng thời là VĐV xuất sắc nhất tại giải vô địch bơi quốc gia. Cậu em này chính là minh chứng cho tinh thần tiếp bước chị gái, không ngừng khẳng định tên tuổi trên bảng thành tích.

Chị em con nhà người ta: Thành tích nối tiếp thành tích

Không chỉ nổi bật với hàng loạt huy chương, điều khiến khán giả nể phục chính là con đường phát triển đều đặn và đáng tự hào của cả hai. Ánh Viên là người truyền cảm hứng cho cả làng bơi lội Việt Nam, còn Quang Thuấn - với tuổi đời còn rất trẻ - đang tạo ra những cột mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà.

Hot rần rần ảnh chị em Ánh Viên - Quang Thuấn ngày ấy - bây giờ- Ảnh 3.

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

