Phát hiện tài khoản nhận 1,4 tỷ đồng có dấu hiệu giao dịch bất thường, người phụ nữ sinh năm 1992 đến công an phường trình báo

14-01-2026 - 10:52 AM | Sống

Tài khoản bất ngờ nhận khoản tiền lớn, người phụ nữ tại Lào Cai đã trình báo công an đề nghị xác minh làm rõ.

Ngày 10/01, chị Bùi Như Ngọc, sinh năm 1992, trú tại tổ 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, bất ngờ nhận được số tiền 1,4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn, có dấu hiệu giao dịch bất thường, chị Ngọc đã chủ động đến Công an phường Trung Tâm trình báo, đề nghị xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Tâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh. Qua đó xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị N.T.H, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình; nguyên nhân là do thao tác nhầm lẫn khi nhập số tài khoản trong quá trình giao dịch.

Tiếp nhận và trao trả tài sản của công dân tại trụ sở Công an phường Trung Tâm

Sau khi làm rõ sự việc, với sự hướng dẫn, chứng kiến của Công an phường Trung Tâm, chị Bùi Như Ngọc đã hoàn trả đầy đủ số tiền 1,4 tỷ đồng cho chị N.T.H theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai

Kim Linh

