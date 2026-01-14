Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa tất toán sổ tiết kiệm 800 triệu đồng, người đàn ông Hà Nội chưa kịp rút đã bị bay sạch tiền trong tài khoản: Công an vào cuộc phát hiện bất thường

14-01-2026 - 10:18 AM | Sống

Công an Hà Nội đã phải đưa ra cảnh báo về thói quen cài đặt phần mềm theo yêu cầu của các đối tượng lạ.

Theo Công an Hà Nội, mới đây, ông M (SN 1955; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo ông chưa đóng tiền điện. Đối tượng yêu cầu ông tải ứng dụng “EVN” để thanh toán. Sau khi cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn, ông bị chiếm đoạt 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Vừa tất toán sổ tiết kiệm 800 triệu đồng, người đàn ông Hà Nội chưa kịp rút đã bị bay sạch tiền trong tài khoản: Công an vào cuộc phát hiện bất thường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ông M chỉ xóa ứng dụng giả mạo và tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường mà không kiểm tra, làm sạch thiết bị. Thực tế, điện thoại của ông vẫn bị nhiễm mã độc, cho phép các đối tượng lừa đảo âm thầm chiếm quyền điều khiển, theo dõi thông tin và đánh cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng.

Sau đó, ông M đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên ngay sau khi nhân viên ngân hàng thực hiện tất toán sổ tiết kiệm, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút mất.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến . Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

- Khi nghi ngờ điện thoại bị cài mã độc, cần ngừng ngay việc giao dịch ngân hàng, đưa thiết bị đi kiểm tra, làm sạch hoặc khôi phục cài đặt gốc, đồng thời đổi toàn bộ mật khẩu, mã PIN, sinh trắc học . Việc chỉ xóa ứng dụng giả mạo là chưa đủ, bởi mã độc có thể vẫn tồn tại trong thiết bị.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội

Chủ tài khoản Agribank chuyển khoản thành công 520 triệu đồng, người nhận kiểm tra tiền rồi trình báo luôn công an

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày càng có nhiều người tử vong vì ung thư, bác sĩ khuyến cáo “2 không uống, 3 không ăn, 1 việc cần duy trì”, tuyệt đối đừng xem nhẹ

Ngày càng có nhiều người tử vong vì ung thư, bác sĩ khuyến cáo “2 không uống, 3 không ăn, 1 việc cần duy trì”, tuyệt đối đừng xem nhẹ Nổi bật

Danh sách 13 đại học ở Việt Nam mới nhất năm 2026

Danh sách 13 đại học ở Việt Nam mới nhất năm 2026 Nổi bật

Ngân hàng cảnh báo người dùng tắt ngay một tính năng trên điện thoại

Ngân hàng cảnh báo người dùng tắt ngay một tính năng trên điện thoại

09:55 , 14/01/2026
Thứ rau dại ở Việt Nam, Trung Quốc ví là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”: Nấu kiểu này bao nhiêu cũng hết

Thứ rau dại ở Việt Nam, Trung Quốc ví là “cao lương mỹ vị số 1 thế giới”: Nấu kiểu này bao nhiêu cũng hết

09:35 , 14/01/2026
Tuổi 20 sống cho sau này, 30 tuổi sống cho kịp lúc, 40 là lúc thôi nghĩ đời mình phải trông "ra gì"

Tuổi 20 sống cho sau này, 30 tuổi sống cho kịp lúc, 40 là lúc thôi nghĩ đời mình phải trông "ra gì"

09:26 , 14/01/2026
Cô gái nhờ CĐM "ai rảnh tới giúp mổ heo ăn Tết", hơn 4.000 người tới góp vui, địa phương tranh thủ "mở lễ hội du lịch"

Cô gái nhờ CĐM "ai rảnh tới giúp mổ heo ăn Tết", hơn 4.000 người tới góp vui, địa phương tranh thủ "mở lễ hội du lịch"

09:18 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên