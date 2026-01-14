Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ 30 tuổi đem bán đôi bông tai vàng, 2 ngày sau công an dùng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm

14-01-2026 - 10:44 AM | Sống

Chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo qua VneID, Công an xã Lam Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng tráo vàng giả tại hiệu vàng Thịnh Thủy, xã Lam Sơn.

Theo Công an Thanh Hóa, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 05/01/2026, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hiệu vàng Thịnh Thuỷ hỏi mua 03 chiếc nhẫn vàng. Người này yêu cầu chủ hiệu vàng cho xem nhẫn và thêm các sản phẩm khác nhưng cuối cùng không mua hàng mà lấy trong túi ra đôi bông tai bằng vàng bán lại cho chủ hiệu vàng rồi ra về.

Khi sắp xếp lại hàng thì chủ hiệu vàng Thịnh Thuỷ mới phát hiện 01 chiếc nhẫn tròn loại 02 chỉ là vàng giả. Kiểm tra camera an ninh của gia đình, chủ hiệu vàng phát hiện chính người phụ nữ đến xem vàng và bán lại đôi bông tai là thủ phạm đã tráo đổi chiếc nhẫn vàng 02 chỉ.

Tại thời điểm bị đánh tráo, chiếc nhẫn vàng có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Do gia đình có việc đột xuất nên đến khoảng 07 giờ 15 phút ngày 07/01/2026, chủ hiệu vàng Thịnh Thuỷ mới trình báo vụ việc đến Công an xã Lam Sơn qua ứng dụng VNeID.

Đối tượng Vi Thị Chuyên làm việc tại cơ quan Công an

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xác minh, Công an xã Lam Sơn đã phát hiện một đối tượng nghi vấn đang có giao dịch tại hiệu vàng Cao Hoan ở thôn 1, xã Lam Sơn và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Vi Thị Chuyên, sinh năm 1993 trú tại xã Tân Thành, tỉnh Thanh Hoá. Từ những tài liệu, chứng cứ mà Công an xã đưa ra, Vi Thị Chuyên đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Để thực hiện hành vi tráo đổi vàng giả lấy vàng thật, Chuyên đã mua sẵn một chiếc nhẫn tròn màu vàng có kích thước mẫu mã tương đương chiếc nhẫn vàng 2 chỉ thật với giá 40 nghìn đồng. Sau đó, lấy tem của cơ sở vàng khác gắn vào chiếc nhẫn rồi đến hiệu vàng bạc Thịnh Thủy yêu cầu cho xem nhiều loại sản phẩm khác nhau để phân tán sự chú ý của chủ hiệu vàng và thực hiện trót lọt hành vi đổi tráo chiếc nhẫn vàng giả lấy nhẫn vàng thật.

Sau khi tráo xong, Chuyên đã mang chiếc nhẫn tráo được đến tiệm vàng khác trên địa bàn xã Lam Sơn để bán thì bị lực lượng Công an phát hiện. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thụ lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Các cơ sở kinh doanh, nhất là kinh doanh vàng bạc, đá quý… cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm. Trong quá trình tư vấn, giới thiệu bán hàng cho khách cần chú ý quan sát, kiểm tra, bảo quản tài sản, sản phẩm của cửa hàng tránh để xảy ra các trường hợp tương tự. Khi xảy ra các vụ việc cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh, xử lý.

Theo Công an Thanh Hóa﻿

