Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an thông tin về cuộc gọi lừa kiểu mới, nghe thấy tắt máy ngay

12-01-2026 - 08:15 AM | Sống

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nghe cuộc gọi lạ.

Thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn gọi điện, nhắn tin giả mạo cán bộ địa chính, cán bộ UBND để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn thông báo người dân phải rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới nhằm phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Chúng yêu cầu người dân nộp bản photo giấy tờ trong thời gian ngắn, đồng thời đe dọa nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính hoặc không thể tiến hành các giao dịch đất đai sau này.

Xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo giấy tờ qua mạng xã hội, email hoặc truy cập vào các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản tiền với danh nghĩa “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần trực tiếp liên hệ UBND xã, phường để kiểm tra, xác minh thông tin. Việc giải quyết các thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Cơ quan công an nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, giấy tờ cá nhân cho người lạ; không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào với lý do “xử lý hồ sơ” hay “xác minh dữ liệu”.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Nhận được cuộc gọi có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chợ Việt rất sẵn 8 món giá rẻ là "bác sĩ phục hồi" niêm mạc dạ dày, chống ung thư: Thấy phải mua ngay!

Chợ Việt rất sẵn 8 món giá rẻ là "bác sĩ phục hồi" niêm mạc dạ dày, chống ung thư: Thấy phải mua ngay! Nổi bật

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà

Năm Bính Ngọ 2026: 3 con giáp bước vào vận tiền “đủ đầy” - lần đầu chạm tay tới giấc mơ sở hữu nhà Nổi bật

Rút 836 triệu của con gái từ nước ngoài gửi về, nhân viên ngân hàng lắc đầu: Không có ai gửi tiền vào mà còn bị mất tiền

Rút 836 triệu của con gái từ nước ngoài gửi về, nhân viên ngân hàng lắc đầu: Không có ai gửi tiền vào mà còn bị mất tiền

08:02 , 12/01/2026
"Quái vật thể hình" 8 năm thống trị thế giới, chỉ có 0,33% mỡ nhưng phải trả giá đắt khi về già

"Quái vật thể hình" 8 năm thống trị thế giới, chỉ có 0,33% mỡ nhưng phải trả giá đắt khi về già

07:40 , 12/01/2026
2 gia đình có 2 con trên tàu điện ngầm: Khoảng cách không nằm ở tiền bạc, mà ở cách dạy con

2 gia đình có 2 con trên tàu điện ngầm: Khoảng cách không nằm ở tiền bạc, mà ở cách dạy con

06:50 , 12/01/2026
'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết

'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết

06:40 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên