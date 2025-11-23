Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-11-2025 - 23:15 PM

Apple cảnh báo người dùng iPhone nhận cuộc gọi sau hãy cúp máy ngay lập tức

Đây là cuộc gọi lừa đảo để chiếm đoạt tài khoản của người dùng iPhone.

Forbes đưa tin, Apple vừa phát đi cảnh báo mới về loạt cuộc gọi và mã xác thực giả mạo đang được tin tặc sử dụng để chiếm đoạt tài khoản người dùng. Hãng khuyến nghị người dùng không phản hồi bất kỳ yêu cầu nào và chỉ liên hệ qua kênh hỗ trợ chính thức.

Theo Forbes, Apple ghi nhận “các cuộc tấn công có chủ đích” lợi dụng thủ đoạn tinh vi để dụ nạn nhân cung cấp tên đăng nhập, mã bảo mật và thông tin tài chính. Cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện chiến dịch lừa đảo mạo danh bộ phận Dịch vụ Apple khiến người dùng tin rằng tài khoản đang bị xâm nhập.

Apple cảnh báo người dùng iPhone nhận cuộc gọi sau hãy cúp máy ngay lập tức- Ảnh 1.

Apple khẳng định, thương hiệu không bao giờ thực hiện các cuộc gọi tới khách hàng, trừ khi được khách hàng yêu cầu liên hệ. (Ảnh minh hoạ)

Vụ việc thu hút chú ý khi người dùng Eric Morat chia sẻ với Apple Insider rằng anh “gần như mất sạch dữ liệu - từ ảnh, email đến các thông tin quan trọng ” vì “cuộc tấn công lừa đảo tinh vi nhất” mà anh từng gặp.

Chiêu trò được triển khai theo trình tự chặt chẽ: Nạn nhân nhận mã bảo mật Apple, tiếp đó là cuộc gọi tự động đọc thêm mã xác thực hai yếu tố. Điều này khiến người dùng tin rằng tài khoản của họ đang bị xâm nhập và nhanh chóng làm theo hướng dẫn của kẻ gian.

Hình thức này là biến thể của xu hướng lừa đảo đã tăng mạnh trong năm qua. Google từng là mục tiêu chính, giờ Apple cũng đối mặt chiêu thức tương tự. Trước đó, Google nhiều lần khẳng định họ không bao giờ chủ động gọi điện cho người dùng, và Apple cũng đưa ra cảnh báo tương tự: “Không phản hồi các cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ tự xưng từ Apple. Hãy liên hệ qua kênh hỗ trợ chính thức.

Apple nhấn mạnh người dùng cần bật xác thực hai yếu tố, không cung cấp mật khẩu, không chia sẻ thông tin nhạy cảm và không thực hiện bất kỳ yêu cầu thanh toán nào. “Nếu nhận cuộc gọi bất ngờ hoặc đáng ngờ từ người tự xưng là nhân viên Apple hay Apple Support, hãy cúp máy ngay,” hãng nêu rõ.

FBI đồng thời cảnh báo: “Các công ty uy tín không bao giờ gọi điện đột ngột để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Nếu gặp cuộc gọi kiểu này, hãy lập tức cúp máy.”

Nếu từng nhận cuộc gọi đáng nghi và lo lắng tài khoản bị ảnh hưởng, người dùng có thể kiểm tra và xử lý theo hướng dẫn chính thức của Apple.

Người đàn ông lương hơn 37 triệu đồng/tháng, không dính nợ xấu nhưng làm hồ sơ vay thế chấp 2,5 tỷ đồng vẫn bị 3 ngân hàng từ chối: "Lỗi ở vợ anh"

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

