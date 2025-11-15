Bật 1 nút trên iPhone, nhiều người giật mình phát hiện camera ẩn: Làm ngay khi đi nhà nghỉ, khách sạn lạ

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một mẹo gây chú ý: Sử dụng tính năng “kính lúp” (Magnifier) trên iPhone, kết hợp bộ lọc màu “Đỏ trên nền đen”, để rà soát camera giấu kín trong khách sạn, phòng trọ hay phòng thay đồ. Nhiều người thừa nhận chỉ tới khi hotsearch này xuất hiện họ mới biết chiếc điện thoại quen thuộc lại có thể hỗ trợ phát hiện các vật thể phát sáng rất nhỏ, trong đó có ống kính camera.

Dù không thể đảm bảo phát hiện hết mọi thiết bị quay lén, các chuyên gia cho rằng đây là một công cụ hữu ích nếu biết kết hợp với những bước kiểm tra khác.

Cách kiểm tra camera ẩn bằng tính năng Kính Lúp trên IPhone (Ảnh Weibo)

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về mẹo dùng iPhone để soi camera ẩn, cùng loạt khuyến cáo từ các chuyên gia an ninh và chuyên trang công nghệ quốc tế để bảo vệ sự riêng tư khi lưu trú, đặc biệt là khi tới các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn lạ hay phòng thay đồ ở bất kỳ đâu.

Dùng tính năng “kính lúp” trên iPhone để tìm chấm sáng khả nghi

Theo chia sẻ được tổng hợp trên một số diễn đàn công nghệ và trang 36Kr (Trung Quốc), người dùng iPhone có thể tận dụng ứng dụng Magnifier (Kính lúp) để làm nổi bật những điểm sáng nhỏ trong không gian tối. Cơ chế hoạt động là sử dụng bộ lọc màu, trong đó tuỳ chọn “Red on Black” (Đỏ trên nền đen) giúp các nguồn sáng li ti tương phản rõ hơn trên nền tối.

Cách làm được truyền tay khá cụ thể: mở tính năng Kính lúp trên iPhone, nhấn vào biểu tượng bộ lọc ở phía dưới, chọn chế độ “Đỏ trên nền đen”, sau đó tắt hết đèn trong phòng, kéo rèm để không còn ánh sáng bên ngoài lọt vào. Khi phòng tối hoàn toàn, người dùng cầm điện thoại từ từ quét quanh các khu vực nhạy cảm như gần giường, bàn, TV, gương, lỗ thông gió, ổ điện hoặc các thiết bị đặt đối diện khu vực thay đồ và phòng tắm.

Ảnh minh họa

Nếu có ống kính camera đang hoạt động hoặc bề mặt phản xạ đặc biệt, màn hình iPhone có thể xuất hiện những chấm sáng bất thường. Theo trang công nghệ 36Kr, một số người dùng tại Trung Quốc cho biết đã phát hiện được thiết bị khả nghi nhờ mẹo này. Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý đây chỉ là bước hỗ trợ, không phải công cụ phát hiện camera chuyên nghiệp.

Tắt hết đèn, dùng đèn pin hoặc flash để tìm phản xạ lạ

Không chỉ iPhone, bất kỳ mẫu smartphone nào có đèn flash cũng có thể trở thành “trợ thủ” khi kiểm tra camera giấu kín. Theo khuyến cáo của công ty điều tra tư nhân Titan Private Investigation (Anh), giám đốc Simon Henson cho biết, một mẹo đơn giản là tắt toàn bộ đèn trong phòng, dùng đèn pin trên điện thoại hoặc đèn cầm tay chiếu quét chậm quanh phòng. Khi ánh sáng chiếu tới ống kính, dù camera được ngụy trang trong báo khói, đồng hồ, củ sạc hay loa, nó vẫn thường phản chiếu lại thành một điểm sáng nhỏ.

Chuyên gia này nhấn mạnh, người dùng nên tập trung vào những vị trí “có lý do để nghi ngờ”: thiết bị treo trên trần nhưng hướng thẳng vào giường, đồ điện tử được đặt khá cao, ổ cắm lạ ngay tầm mắt, vật trang trí đặt đúng tầm nhìn phòng tắm hoặc khu thay đồ. Đây là những nơi kẻ xấu thường chọn để gắn camera.

Ảnh minh họa

Dùng camera điện thoại để soi tia hồng ngoại trong phòng tối

Ngoài phản xạ ánh sáng thường, nhiều loại camera mini sử dụng đèn hồng ngoại (IR) để ghi hình trong bóng tối. Mắt thường không thấy được tia IR, nhưng camera điện thoại lại có thể “bắt” được.

Theo chuyên trang công nghệ Lifewire (Mỹ), người dùng có thể thử bằng cách tắt hết đèn, kéo rèm kín rồi mở camera điện thoại lên. Trước đó, hãy dùng điều khiển TV hoặc điều hoà để kiểm tra: ấn nút và chĩa đầu phát hồng ngoại vào camera, nếu trên màn hình xuất hiện ánh sáng trắng hoặc tím thì camera của bạn có khả năng nhận IR. Sau đó, dùng chính camera này quét quanh phòng, đặc biệt là những điểm nghi ngờ. Nếu thấy chấm sáng trắng hoặc tím ở nơi không nên có ánh sáng, đó có thể là đèn hồng ngoại của một camera đang bật.

Ảnh minh họa

Trang eufy Security (Đài Loan) cũng khuyến nghị phương pháp tương tự, coi đây là một trong những bước đơn giản mà khách du lịch có thể chủ động thực hiện khi nhận phòng.

Quét mạng Wi-Fi và thiết bị lạ đang kết nối

Nhiều loại camera IP cần kết nối mạng để truyền hình ảnh. Nếu có quyền truy cập Wi-Fi trong phòng, người dùng có thể mở phần quản lý thiết bị trên ứng dụng router hoặc dùng các ứng dụng quét mạng để xem những thiết bị đang kết nối.

Theo Titan Private Investigation, nếu phát hiện tên thiết bị lạ, khó hiểu hoặc không thuộc về những trang bị thông thường của khách sạn, bạn nên cảnh giác. Một bài viết trên Vietnam.vn cũng từng cảnh báo, tại một số nhà nghỉ, việc xuất hiện mạng Wi-Fi phụ hoặc thiết bị kết nối không rõ nguồn gốc có thể là dấu hiệu của camera giấu kín. Dù vậy, trong các khách sạn lớn, hệ thống mạng phức tạp nên không phải thiết bị lạ nào cũng là camera; việc đánh giá cần dựa trên ngữ cảnh và bố cục phòng.

Ảnh minh họa

Quan sát kỹ các vật dụng xung quanh và cân nhắc thiết bị chuyên dụng

Theo eufy Security, những vị trí thường được sử dụng để che giấu camera gồm báo khói, bóng đèn, ổ điện, adapter USB, đồng hồ treo tường, lỗ thông gió và thậm chí gương hai chiều. Khi bước vào phòng, người dùng nên dành ít phút để “đọc” bố cục: vật nào có vẻ được đặt chỉ để hướng về giường hoặc nhà tắm, thiết bị nào xuất hiện ở vị trí không hợp lý, gương nào tạo cảm giác “quá lớn” hoặc “quá thừa”. Tất cả những yếu tố này đều xứng đáng được kiểm tra kỹ hơn bằng đèn pin, camera hoặc tính năng kính lúp trên iPhone.

Với những người thường xuyên đi công tác, du lịch hoặc có mức độ lo ngại cao, một số chuyên gia gợi ý cân nhắc sử dụng máy dò tần số RF hoặc thiết bị phát hiện ống kính riêng. Theo eufy, đây là những công cụ chuyên nghiệp hơn, có thể quét tín hiệu không dây hoặc phản xạ từ ống kính camera, giúp tăng khả năng phát hiện thiết bị quay lén.