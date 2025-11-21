Người đàn ông lương hơn 37 triệu đồng/tháng, không dính nợ xấu nhưng làm hồ sơ vay thế chấp 2,5 tỷ đồng vẫn bị 3 ngân hàng từ chối: "Lỗi ở vợ anh"

Cuối năm 2016, anh Cao ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ký hợp đồng mua bán nhà với gia chủ họ Vương. Theo đó, anh Vương bán căn nhà thuộc sở hữu của mình cho anh Cao với giá 1,4 triệu NDT (hơn 5,1 tỷ đồng). Anh Cao đã thanh toán trước 700.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng), 700.000 NDT còn lại sẽ được trả thông qua khoản vay ngân hàng.

Hợp đồng mua bán nhà giữa 2 bên quy định: nếu người mua không được ngân hàng phê duyệt khoản vay do nguyên nhân cá nhân, bao gồm không được duyệt vay hoặc khoản vay được duyệt thấp hơn số tiền cần vay, thì người mua phải nộp hồ sơ vay sang ngân hàng khác cho đến khi được duyệt vay. Nếu trong vòng 30 ngày kể từ khi nộp đầy đủ hồ sơ cho ngân hàng khác mà vẫn không được duyệt hoặc hạn mức được duyệt thấp hơn số tiền dự định vay, người mua phải tự thu xếp tiền để thanh toán phần còn lại cho bên bán.

Với mức lương hơn 10.000 NDT/tháng (hơn 37 triệu đồng) và lịch sử tín dụng tốt, anh Cao tin rằng mình có đủ điều kiện vay. Hơn nữa, tổng thu nhập của 2 vợ chồng là hơn 18.000 NDT/tháng (hơn 66 triệu đồng) và thời hạn vay dài nên anh Cao càng tin hồ sơ thế chấp sẽ được ngân hàng nhanh chóng phê duyệt.

Tuy nhiên không lâu sau đó, người đàn ông này vô cùng ngạc nhiên khi biết tin hồ sơ vay của mình đã bị ngân hàng từ chối. Nguyên nhân được đối phương đưa ra là: “Do vợ anh có nợ xấu”. Hoá ra, vợ anh có 1 khoản nợ tín dụng từ nhiều năm trước nhưng quên trả.

Để có tiền trả đúng hạn cho chủ nhà, anh Cao tiếp tục nộp hồ sơ xin vay vốn tại 2 ngân hàng khác nhưng đều bị từ chối với lý do tương tự. Căn cứ theo hợp đồng đã ký kết, anh Vương đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu anh Cao nộp tiền phạt rồi khởi kiện ra tòa.

Tòa án quận Thông Châu sau khi xem xét vụ việc thì xác định anh Cao đã vi phạm hợp đồng. Do đó, anh Vương có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng thời hạn quy định.

Theo Luật Hợp đồng Trung Quốc, thời điểm anh Cao nhận được “Thông báo hủy hợp đồng” chính là thời điểm hợp đồng được chấm dứt. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết tuyên hợp đồng mua bán giữa 2 bên đã được hủy. Anh Vương phải trả lại khoản tiền đặt cọc cho anh Cao. Đồng thời, vì anh Cao vi phạm hợp đồng nên tòa yêu cầu anh phải trả 70.000 NDT (hơn 259 triệu đồng) tiền phạt.

Qua vụ việc trên, Tòa án quận Thông Châu cho biết theo quy định của Luật Hôn nhân Trung Quốc, trong thời kỳ hôn nhân, việc vay vốn ngân hàng là nợ chung của vợ chồng, và bất động sản mua bằng khoản vay đó cũng là tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy, trường hợp vợ có lịch sử tín dụng xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chồng vay vốn.

Tòa cũng khuyến nghị trước khi giao dịch mua bán nhà, các bên cần kiểm tra kỹ tình trạng tín dụng của mình và đối tác. Bên bán nên ghi rõ trong hợp đồng: nếu người mua bị từ chối cho vay, họ có phải tiếp tục xin vay ở ngân hàng khác hay phải tự bổ sung tiền mặt. Trường hợp hai bên thống nhất việc bị từ chối cho vay không phải lỗi của ai, hợp đồng có thể được hủy mà không ai phải chịu trách nhiệm. Việc quy định rõ ràng các điều khoản vay giúp xác định hậu quả pháp lý khi bị từ chối cho vay và giảm rủi ro cho cả hai bên.

