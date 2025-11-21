Cho bạn vay hơn 29 triệu đồng nhưng đòi mãi không trả, tôi chặn liên lạc, xem như mất tiền: 2 năm sau nghe nhân viên ngân hàng nói 1 câu mà sững người

Hai năm trước, tôi chuyển cho người bạn thân Lưu Khải hơn 8.000 NDT (hơn 29 triệu đồng) với mong muốn giúp cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn. Khi đó, Lưu Khải đang thất nghiệp, bị bạn gái bỏ rơi, đến tiền thuê nhà cũng không đủ. Nhìn người bạn thân đang mệt mỏi và kiệt quệ, tôi không nỡ lòng bỏ mặc.

Dù chưa tích lũy được nhiều, tôi vẫn quyết định chuyển cho cậu ấy 8.000 NDT. Lưu Khải nhận được tiền cũng khẳng định sẽ hoàn trả cho tôi trong vài tháng. Là bạn cũ, tôi tin rằng cậu ấy sẽ giữ chữ tín nên không suy nghĩ nhiều khi cho vay. Tuy nhiên, theo thời gian, cậu ấy liên tục lảng tránh việc trả nợ. Ngay cả khi tôi cần tiền để chuẩn bị đám cưới, cậu ấy vẫn tìm đủ lý do như mẹ ốm, công ty nợ lương, xe hỏng… để trì hoãn việc hoàn trả khoản tiền.

Trong khi đó, tôi thấy Lưu Khải vẫn thường xuyên đăng ảnh đi du lịch, mua sắm, ăn uống sang chảnh cùng bạn gái mới trên mạng xã hội. Quá thất vọng về người bạn cũ, tôi chọn chặn liên lạc, xem như mất tiền để nhận được một bài học nhớ đời.

Hai năm sau đó, công ty thông báo đổi thẻ lương mới - thẻ ngân hàng mà công ty dùng để chuyển lương hàng tháng cho nhân viên. Tôi mang theo chồng thẻ cũ đến ngân hàng để hủy. Sau khi kiểm tra các thẻ trên, giao dịch viên bất ngờ thông báo: “Thưa anh, trong thẻ này vẫn còn 16.328 NDT.”

Nghe vậy, tôi sững người hỏi lại: “Chị không nhầm chứ? Thẻ này tôi đã không dùng suốt 2 năm rồi.”

“Không nhầm đâu. Đây là toàn bộ hồ sơ giao dịch của anh,” chị nhân viên ngân hàng nói rồi quay màn hình về phía tôi.

Sau khi xem lại giao dịch trên thẻ, tôi phát hiện những khoản tiền nhỏ được chuyển vào mỗi tháng từ cùng một người, đó là Lưu Khải. Số tiền mỗi lần khác nhau, từ vài trăm đến vài nghìn NDT, nhưng tần suất gửi rất đều đặn. Không chỉ trả khoản nợ 8.000 NDT ban đầu, cậu ấy còn gửi thêm một khoản tương đương, như thể trả cả lãi cho tôi.

Biết được sự thật, tôi lặng người. Hóa ra, trong suốt hai năm qua, Lưu Khải vẫn âm thầm trả nợ cho tôi. Tôi không nhận được thông báo vì thẻ cũ lâu ngày không sử dụng nên không nhận thông báo. Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa ngạc nhiên vừa hối hận khi đã giận người bạn này suốt 2 năm. Ngay sau đó, tôi lập tức liên lạc với Lưu Khải để xin lỗi.

Khoảnh khắc phát hiện ra sự thật khiến tôi nhận ra rằng, trong cuộc đời, tiền bạc không phải lúc nào cũng quyết định giá trị của tình bạn. Sự nhẫn nại, thông cảm và lòng tin mới là điều quan trọng.

Giây phút ấy, tôi nhận ra rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng quyết định tình bạn, và sự nhẫn nại, thấu hiểu mới là thứ quý giá. Chiếc thẻ ngân hàng cũ tôi vẫn giữ. Số tiền trong đó tôi cũng không dùng đến và xem nó như một lời nhắc về giá trị của niềm tin trong các mối quan hệ.

Trong xã hội hiện đại, khi áp lực kinh tế dễ khiến con người nghi ngờ lẫn nhau, sự kiên nhẫn và thông cảm đôi khi quan trọng hơn cả tiền bạc. Và đôi khi, những hiểu lầm tưởng như không thể giải quyết lại trở thành cơ hội để nhìn lại và trân trọng những người thực sự xứng đáng.

