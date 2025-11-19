Cả làng mang 103 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, chưa đầy 1 ngày tiền đã bị chuyển đi, ngân hàng khẳng định: "Lỗi không phải của chúng tôi"

Theo Sohu, nhiều năm trước, một ngôi làng ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nằm trong diện giải tỏa. Đến năm 2023, khi nhận được khoản bồi thường, các hộ dân tại đây bàn nhau cùng gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo sinh lời an toàn. Tuy nhiên mức lãi suất ở thời điểm đó không đáp ứng kỳ vọng của họ.

Đúng lúc đó, Vương Lệ – một người đồng hương có hơn 10 năm làm việc trong ngành ngân hàng – xuất hiện và giới thiệu với các hộ dân một gói tiết kiệm có lãi suất cao hơn hình thức gửi thông thường tại nơi cô đang công tác. Ban đầu, các hộ dân chỉ chuyển cho Vương Lệ một phần tiền và nhờ cô gửi vào ngân hàng. Sau một năm, họ đều nhận được lãi đúng hạn nên dần đặt trọn niềm tin vào người phụ nữ này.

Sang năm thứ hai, Vương Lệ yêu cầu các hộ dân gửi toàn bộ số tiền bồi thường vào tài khoản cá nhân của cô với lý do sản phẩm đầu tư nội bộ chỉ có thể thực hiện thông qua tài khoản của nhân viên ngân hàng. Để đảm bảo, các hộ dân yêu cầu cô ký biên lai, ghi rõ số tiền và lãi suất của từng hộ.

Một thời gian sau, khi một số hộ dân cần rút tiền để mua nhà mới, họ tới ngân hàng thì bất ngờ bị từ chối giao dịch. Khi yêu cầu giải thích, ngân hàng cho biết Vương Lệ đã nghỉ việc hơn một tháng và toàn bộ 27,9 triệu NDT (hơn 103 tỷ đồng) đã bị cô chuyển đi ngay trong ngày nhận tiền. Đơn vị này khẳng định đây là hành vi của cá nhân Vương Lệ, không phải lỗi của ngân hàng nên từ chối bồi thường.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Biết mình đã bị lừa, các hộ dân lập tức trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, do thiếu chứng cứ chứng minh ngân hàng có lỗi trực tiếp, lực lượng chức năng không thể yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm.

Cứ tưởng vụ việc rơi vào bế tắc thì không lâu sau đó, Vương Lệ đã tự nguyện ra trình diện và thừa nhận toàn bộ số tiền đã bị cô dùng để đầu tư chứng khoán, dẫn đến thua lỗ hoàn toàn. Người phụ nữ này cho biết rằng mục đích ban đầu là muốn kiếm lời để trả lại tiền cho các hộ dân, nhưng kết quả không như mong đợi. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã khởi tố vụ án.

Về mặt pháp lý, hành vi của Vương Lệ được xác định là trộm cắp, không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì theo pháp luật Trung Quốc, tội lừa đảo yêu cầu việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản dựa trên nhận thức sai lầm của nạn nhân.

Trong vụ này, các hộ dân chỉ ủy quyền cho Vương Lệ quản lý tiền chứ không chuyển giao quyền sở hữu, nên không đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo. Với hành vi sai phạm trên, Vương Lệ sau đó đã bị toà án địa phương kết án 5 năm tù.

Dẫu vậy, 42 hộ dân trong vụ việc này vẫn không thể lấy lại tiền tiết kiệm của mình. Không thể chấp nhận kết quả đó, họ đã cùng nộp đơn khởi kiện ngân hàng ra tòa vì cho rằng đơn vị này cũng phải chịu trách nhiệm về số tiền đã biến mất của họ.

Dù kết quả vụ kiện không được công bố, song câu chuyện trên vẫn là bài học quý giá cho những người đang và sẽ tham gia các dịch vụ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo khách hàng muốn gửi tiền ở các đơn vị tài chính cần phải cảnh giác khi được nhân viên trao đổi riêng, chào mời lãi suất cao, giao dịch tại nhà hoặc giao dịch tại phòng riêng để tránh bị lợi dụng hoặc sập bẫy lừa đảo như trường hợp trên.

(Theo Sohu)