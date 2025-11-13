Gửi tiết kiệm 37 tỷ đồng, 4 tháng sau người phụ nữ đến rút phát hiện tài khoản còn hơn 200.000 đồng, ngân hàng thông báo: “Chị đã chuyển tiền đi 200 lần”

Cuối năm 2016, người phụ nữ họ Lý sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đến chi nhánh ngân hàng nơi mình từng gửi tiết kiệm để rút 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi nhân viên ngân hàng tra soát, kết quả khiến bà choáng váng: số dư tài khoản của bà không phải 10 triệu NDT, mà chỉ còn đúng 62 NDT (hơn 200.000 đồng).

Sự chênh lệch khổng lồ giữa hai con số khiến bà Lý bàng hoàng không nói nên lời. Nhân viên ngân hàng khẳng định, đúng là ban đầu tài khoản của bà từng có 10 triệu NDT, song theo dữ liệu hệ thống, toàn bộ số tiền này đã được thanh toán hoặc chuyển khoản nhiều lần trong suốt 4 tháng qua. Họ cho rằng đây là các giao dịch chi tiêu hợp lệ, không phát hiện dấu hiệu lỗi hệ thống.

Điều khiến bà Lý càng thêm nghi ngờ là trong suốt thời gian đó, bà không hề nhận được bất kỳ tin nhắn thông báo biến động số dư nào từ phía ngân hàng. Không chấp nhận lời giải thích mơ hồ, bà Lý yêu cầu gặp giám đốc chi nhánh để làm việc trực tiếp.

Sau khi kiểm tra sâu hơn, ngân hàng cho biết tài khoản của bà đã phát sinh tổng cộng hơn 200 giao dịch chuyển tiền chỉ trong 4 tháng. Tất cả đều được chuyển đến một công ty có trụ sở tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Nhưng bà Lý khẳng định, mình chưa từng có công việc liên quan hay giao dịch gì tại nơi này.

Bà Lý nhớ lại rằng trong lần gửi tiền ban đầu, có một nhân viên ngân hàng họ Ngụy, tự giới thiệu là quản lý cấp cao đã trực tiếp hỗ trợ bà làm thủ tục gửi tiền. Người này nói rằng do khoản tiền gửi của bà rất lớn nên sẽ được xếp vào nhóm khách hàng VIP, được hưởng mức lãi suất ưu đãi cao hơn so với thông thường. Tin tưởng vào lời giới thiệu, bà Lý đồng ý để ông Ngụy trực tiếp xử lý giao dịch.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, khi bà Lý quay lại ngân hàng, giao dịch cho biết ông Ngụy đã nghỉ việc từ 4 tháng trước, trùng đúng thời điểm số tiền trong tài khoản của bà biến mất. Cả phía ngân hàng và bà Lý đều cho rằng lỗi thuộc về bên còn lại: ngân hàng cho rằng giao dịch hợp lệ và không có lỗi hệ thống, trong khi bà Lý khẳng định mình không thực hiện bất kỳ chuyển khoản nào. Sự việc nhanh chóng rơi vào bế tắc, buộc bà phải mời luật sư và cảnh sát địa phương vào cuộc để làm rõ.

Khi nhận được đơn tố cáo, cảnh sát Quảng Đông yêu cầu ngân hàng hợp tác và liên hệ với nhân viên họ Ngụy. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên lạc, cả ông Ngụy và gia đình đều biến mất không để lại dấu vết.

Từ các dữ liệu giao dịch, cảnh sát phát hiện ông Ngụy đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng, trong đó bà Lý chỉ là một trong nhiều nạn nhân. Thủ đoạn của ông ta vô cùng tinh vi. Bằng chiêu hứa hẹn lãi suất ưu đãi cao, ông Ngụy khiến khách hàng tin tưởng và cho phép mình trực tiếp hỗ trợ mở tài khoản, làm thủ tục gửi tiền.

Trên thực tế, ngay sau khi tiền được nộp vào, ông Ngụy chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản của một công ty “ma” đặt tại thành phố Vũ Hán. Trên hệ thống ngân hàng, những giao dịch này được hiển thị như chuyển khoản hợp pháp do chính khách hàng thực hiện, khiến bộ phận kiểm soát nội bộ không phát hiện điều bất thường.

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát đã bắt giữ ông Ngụy và buộc ông ta phải khai nhận hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, người này cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị tiêu hết. Với tư cách là nạn nhân, bà Lý cho rằng ngân hàng địa phương cũng phải chịu trách nhiệm và kiện ngân hàng này ra tòa.

Dù tất cả hoạt động phi pháp xuất phát từ cá nhân của nhân viên họ Ngụy, ngân hàng không hề hay biết sự cố đã xảy ra do hệ thống không ghi lại Tuy nhiên, tòa án cho rằng vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khách hàng bị thiệt hại lớn và bản thân ngân hàng cũng có trách nhiệm quản lý lỏng lẻo, tạo điều kiện để nhân viên lợi dụng chức vụ trục lợi. Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tòa tuyên phán quyết: ngân hàng phải bồi thường cho bà Lý 50% tổng số tiền gửi, tức 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng).

(Theo Baijiahao)