Nhận được cuộc gọi có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức

06-11-2025 - 07:44 AM | Sống

Nếu nhận được cuộc gọi có nội dung này đến số điện thoại của bạn, hãy lập tức dập máy ngay.

Chiều 3/11, Công an xã Tứ Mỹ (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh mất hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ cùng ngày, chị H. (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Tứ Mỹ) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia, các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, nói chuyện dồn dập và dùng nhiều chiêu tâm lý khiến chị H. hoảng sợ, tin rằng mình đang liên quan đến một “vụ việc nghiêm trọng”.

Nhận được cuộc gọi có nội dung sau, hãy tắt máy ngay lập tức- Ảnh 1.

Khi nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng giả mạo theo lời của kẻ lừa đảo, điện thoại sẽ bị nhiễm mã độc, mất quyền điều khiển và toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị đánh cắp. (Ảnh minh hoạ)

Lợi dụng tâm lý lo lắng, các đối tượng yêu cầu chị H. cài đặt một ứng dụng “định danh điện tử” để “phục vụ điều tra”. Tin lời, chị H. làm theo hướng dẫn và vô tình cung cấp mã OTP cùng quyền kiểm soát điện thoại cho kẻ gian.

Sau khi chiếm quyền truy cập thiết bị, nhóm đối tượng kiểm tra tài khoản ngân hàng của chị H., phát hiện số dư không lớn nên tiếp tục yêu cầu chị chuyển 200 triệu đồng vào một tài khoản khác “để xác minh tài chính”.

May mắn, trước khi kịp thực hiện yêu cầu này, người thân của chị H. đã báo tin cho Trung tá Hoàng Văn Lạng – Trưởng Công an xã Tứ Mỹ. Ngay lập tức, ông Lạng có mặt để xác minh, trấn an tinh thần và hướng dẫn chị H. gỡ bỏ ứng dụng lạ, thay đổi toàn bộ mật khẩu, đồng thời khuyến cáo không cung cấp thêm bất kỳ thông tin hay mã OTP nào cho người khác.

Công an xã Tứ Mỹ khuyến cáo người dân: Khi nhận được cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cài ứng dụng, chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP - hãy lập tức ngắt máy, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn. Đây là thủ đoạn lừa đảo cũ nhưng vẫn đang được các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhận được cuộc gọi này thì phải tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

cuộc gọi

