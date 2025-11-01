Nhận được cuộc gọi này thì phải tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Ảnh minh họa

Theo trang Forward Global, số lạ gọi đến chỉ đổ chuông một tiếng rồi tắt? Cẩn thận, đó có thể là “bẫy gọi lại”. Nhiều cuộc gọi tiếp thị thực chất là những âm mưu được lên kế hoạch tinh vi, dụ người nghe gọi lại các đường dây tính phí cao. Kẻ lừa đảo không chỉ kiếm tiền từ cước gọi, mà còn xác minh số điện thoại còn hoạt động để thu thập cơ sở dữ liệu. Hiện nhiều người đã từ chối nghe máy số lạ – hành động khôn ngoan nhất chính là cúp máy ngay lập tức.

Nhiều người dân cho biết họ thường xuyên nhận được những cuộc gọi kỳ lạ: chuông điện thoại chỉ reo một chút rồi im bặt. Khi tò mò gọi lại, đầu dây bên kia không có ai trả lời, đôi khi chỉ nghe thấy giọng hộp thư thoại tự động. Thậm chí, trong một ngày, có người còn nhận ba đến bốn cuộc gọi kiểu này, mỗi cuộc từ một số khác nhau, khiến họ không kịp trở tay.

Thoạt đầu, nhiều người nghĩ đó là cú gọi nhầm của bạn bè hoặc người quen, nhưng khi hóa đơn điện thoại bỗng tăng bất thường, họ mới nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng. Đằng sau những số điện thoại tưởng như vô hại ấy là cả một hệ thống lừa đảo có tổ chức, được vận hành bằng công nghệ cao.

Những “cuộc gọi nhỡ” bí ẩn này thường đến từ các đầu số chẳng hạn như +331 hoặc +332. Phần lớn chúng được đăng ký dưới danh nghĩa tiếp thị hoặc khảo sát thương mại. Điểm đặc biệt là mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng 1 giây, vừa đủ để hiển thị trên màn hình, rồi bị ngắt.

Mục đích không phải là liên lạc thật sự, mà là dụ người nghe gọi lại. Một khi nạn nhân gọi lại, hệ thống sẽ tự động chuyển đến đường dây tính phí cao. Mỗi phút trò chuyện đều bị tính phí đắt đỏ, và phần lợi nhuận từ đó được chia cho kẻ điều hành đường dây.

Một đặc điểm dễ nhận biết là những cuộc gọi kiểu này không bao giờ có người thật trả lời. Thay vào đó, nạn nhân chỉ nghe thấy giọng nói tự động: “Bạn đã gọi đến hộp thư thoại của công ty X…” hoặc “Chúng tôi đang bận, vui lòng gọi lại sau”.

Những cái tên công ty được nhắc đến thường hoàn toàn giả mạo. “Sondages express”, chẳng hạn, có một trang web chỉ chứa logo trắng trơn. “ConcessionVirtuelle.fr” thì thậm chí không tồn tại, còn “Assurances Mutuelles” – công ty được nhắc đến trong nhiều cuộc gọi – đã sáp nhập với GMF từ năm 2022, không còn hoạt động độc lập.

Theo chuyên gia an ninh số Antoine Violet-Surcouf thuộc công ty Forward Global, đây không chỉ là chiêu trò kiếm tiền từ cước gọi lại. Đằng sau đó là cả một mạng lưới thu thập dữ liệu được vận hành tinh vi.

Những kẻ này sử dụng công nghệ để xác minh xem số điện thoại có đang hoạt động hay không, phân loại xem đó là di động, cố định, thuộc nhà mạng nào, thậm chí xác định thiết bị đang ở đâu hay nước ngoài. Thông tin này sau đó được tập hợp lại thành cơ sở dữ liệu và rao bán cho các bên thứ ba, hoặc sử dụng trong những chiến dịch lừa đảo khác.

Điều đáng nói là, hành vi này ở Pháp hiện chưa được xem là vi phạm pháp luật rõ ràng. Các số điện thoại được sử dụng đều có giấy phép hợp lệ, thời điểm gọi nằm trong khung giờ được phép, và lĩnh vực ghi trong hồ sơ – như khảo sát, bảo hiểm, hay ô tô – đều thuộc phạm vi pháp lý. Chính những “vùng xám” này đã bị tội phạm lợi dụng để tiến hành lừa đảo mà vẫn hợp pháp trên giấy tờ, khiến nhiều người mất tiền oan mà không biết kêu ai.

Trước thực trạng đó, người dân Pháp ngày càng trở nên lạnh lùng hơn với các cuộc gọi không quen biết. Theo báo cáo cuối năm 2024 của Cơ quan quản lý viễn thông Pháp (Arcep), có đến 65% người Pháp cho biết họ hiếm khi hoặc không bao giờ nghe máy các số lạ, tăng đáng kể so với 57% vào năm 2021 và 59% vào năm 2022. Người dân dần coi việc từ chối nghe máy là một cách tự bảo vệ mình trước các chiêu lừa mới.

Các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp phòng tránh hiệu quả nhất là từ chối nghe máy các cuộc gọi lạ, đặc biệt là những số có đầu nước ngoài hoặc được nhận diện là số tiếp thị. Nếu buộc phải nghe, hãy giữ bình tĩnh và không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bạn có thể lịch sự nói: “Désolé(e), je ne suis pas intéressé(e)” (Xin lỗi, tôi không có nhu cầu), hoặc “Je ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales, merci” (Cảm ơn, tôi không muốn nhận quảng cáo). Đơn giản hơn, chỉ cần nói “Non merci, au revoir” rồi lập tức cúp máy.

Nếu bên kia ngắt máy ngay sau khi nghe bạn trả lời, tuyệt đối không được gọi lại. Ngoài ra, người Pháp được khuyên nên cảnh giác với các tin nhắn hoặc cuộc gọi có đầu số lạ, thường bắt đầu bằng +33 hoặc +39. Những cuộc gọi quan trọng thường sẽ để lại tin nhắn hoặc hộp thư thoại, vì vậy không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ việc gấp.

Trong bối cảnh công nghệ AI có thể dễ dàng giả giọng nói chỉ từ vài giây thu âm, việc cẩn trọng khi trả lời số lạ càng trở nên quan trọng. Một vài câu nói cũng có thể bị kẻ gian ghi lại và sử dụng để giả mạo danh tính trong các vụ lừa đảo khác. Vì thế, càng ít nói càng tốt.

Những cuộc gọi chỉ đổ chuông một tiếng tưởng chừng vô hại, thực ra lại là cánh cửa dẫn đến những chiêu trò lừa đảo tinh vi bậc nhất. Giữ cảnh giác, không gọi lại, và bảo vệ thông tin cá nhân, đó là cách duy nhất để không trở thành nạn nhân của những cuộc gọi này.